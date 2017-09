Expoagas reúne empresas da região

Um dos maiores eventos supermercadistas do Brasil, reuniu nesta semana, marcas, produtos e serviços que movimentam o empreendedorismo.

Durante três dias, no Centro de Eventos da Fiergs sediou a Expoagas, a 36º Convenção Gaúcha de Supermercados.

Nomes como Leandro Karnall e Serginho Groisman refletiram com humor e realidade a vida brasileira.

O Vale do Taquari marcou presença. Mais uma vez o empreendedorismo da região mostrou a sua potencialidade.

Um dos destaques da ExpoAgas foi a participação de Camile Bertolini, da empresa Gota Limpa, de Imigrante, no Espaço Agas Mulher. Camile e outras cinco participantes debateram a realidade do universo feminino hoje, na pauta anterior, desenvolvida pela palestrante Rachel Maia, CEO da Pandora Brasil.