Sicredi Região dos Vales entrega os 21 automóveis da Promoção Aniversário Premiado

O Sicredi Região dos Vales realizou na sexta-feira, dia 7 de julho, a entrega dos 21 automóveis (Onix 1.0) da Promoção Aniversário Premiado, sendo um por agência. Os sorteios ocorreram no último domingo, dia 2, durante a festa dos seus 35 anos.

A Promoção, que iniciou em julho de 2016, foi a maior já realizada pelo Sicredi Região dos Vales. Em 12 meses de negócios, mais de 500 mil cupons foram distribuídos aos associados e, além dos automóveis, nos meses de janeiro e fevereiro, foram sorteados 21 Notebooks e 21 Smart TVs. No total, foram 63 prêmios distribuídos, totalizando mais de R$ 800 mil em premiação.

Um dos associados contemplados com o automóvel em Encantado, Ademar Zílio (53 anos), falou da satisfação em ter sido um dos premiados. “Fiquei muito feliz. Não estava na festa onde ocorreu o sorteio, mas quando o meu gerente ligou e me deu essa feliz notícia, quase não acreditei. A emoção não tem como mensurar, foi maravilhoso”, afirmou.

A Promoção Aniversário Premiado Sicredi teve como objetivo celebrar e valorizar a parceria com os associados e fez parte das comemorações dos 35 anos da Instituição.

“Com a entrega dos 21 automovéis aos associados ganhadores da nossa Promoção, encerramos o ciclo das comemorações dos 35 anos do Sicredi Região dos Vales. Aproveitamos para agradecer a todos os associados que participaram, que realmente aderiram a toda promoção. E este formato de sorteio possibilitou que todas as nossas agências tivessem associados premiados”, destacou o presidente do Sicredi Região dos Vales, Ricardo Cé.

Compreendem a área de abrangência do Sicredi Região dos Vales os municípios de Anta Gorda, Arroio do Meio, Capitão, Coqueiro Baixo, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Guaporé, Ilópolis, Muçum, Nova Bréscia, Putinga, Relvado, Roca Sales, São Valentim do Sul, União da Serra, Vespasiano Corrêa e Vista Alegre do Prata.