Região registra duas mortes em três dias

No ano passado, Encantado viveu momentos de terror com uma onda de assassinatos. Dez mortes foram registradas ao longo do ano, assustando a comunidade e dando trabalho para autoridades. Os homicídios, em sua maioria, mas não totalidade, tinham relação com o tráfico de drogas. Em novembro, a série de mortes parou, trazendo alento para a população. Nesta semana, no entanto, Roca Sales e Encantado voltaram a registrar assassinatos e preocupar a região. Seria a volta da onda de execuções?

Duas mortes por arma de fogo foram registradas nesta semana na região. Uma delas aconteceu em Roca Sales, na noite da segunda-feira, dia 24 de abril, a outra, aconteceu na madrugada da quinta-feira, dia 27, em Encantado.

Em Encantado, o assassinato aconteceu no bairro Porto XV. Éberson Mauro Cristófoli (34), foi executado com vários disparos de arma de fogo.O crime aconteceu na rua Flores da Cunha, por volta das 5h50min. Conforme o delegado titular da Delegacia de Polícia de Encantado, Silvio Huppes, Cristófoli estava a pé, indo para o trabalho, quando dois indivíduos chegaram a pé fazendo vários disparos de arma de fogo contra a vítima. A Brigada Militar (BM) faz busca pelos criminosos, que até o fechamento desta edição não haviam sido encontrados. O Instituto Geral de Perícias (IGP) de Caxias do Sul foi acionado para fazer o levantamento da cena do crime. A Polícia Civil investiga o caso.

No dia 20 de março, Cristófoli havia sido absolvido em júri popular, depois de ser acusado de participação de um homicídio e uma tentativa de homicídio, registrados no bairro Planalto, também em Encantado, no dia 5 de dezembro de 2013, onde as vítimas Fábio Júnior Maceda e Roselei Teles de Souza foram surpreendidos em frente ao prédio onde moravam e atingidos por vários disparos. Fábio Júnior não resistiu aos ferimentos e morreu. Roselei ficou internada por diversos dias e precisou ter a mandíbula reconstituída. Cristófoli tinha antecedentes, entre os quais roubo e tráfico de drogas.

Na última segunda-feira, dia 24 de abril, um homem foi assassinado em casa, na rua Reinoldo Zart, em Roca Sales, por volta das 20h30min. Dirceu Adriano da Silva (39), havia acabado de chegar em casa, quando dois homens em uma moto teriam chegado ao local e perguntado o nome da vítima. Quando ele se identificou, os homens realizaram vários disparos.

O irmão de Dirceu estava dentro de casa, e, ao ouvir os disparos, saiu, encontrando a vítima caída na área de serviço. Conforme a Polícia Civil, Dirceu foi atingido por cerca de seis disparos, e morreu no local. Até o momento não há suspeitos do crime. A motivação pode ser em virtude do tráfico de drogas já que, segundo a investigação, Silva havia sido preso em 2014 por envolvimento com entorpecentes. A Polícia Civil investiga o caso.

A polícia Civil e a Brigada Militar estiveram no local, assim como o Instituto Geral de Perícias (IGP) de Caxias do Sul, que fez o levantamento da cena do crime, apreendendo oito estojos e quatro projéteis calibre 9mm.