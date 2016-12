Vereador Adair Villa assume AVAT em 2017

O vereador Adair Villa, de Muçum, será o novo presidente da Associação dos Vereadores do Vale do Taquari (AVAT) a partir de 2 de janeiro de 2017. Ele substitui o vereador Paulo Bettoni, de Anta Gorda, que dirige a associação até o final do ano.

A eleição da nova diretoria da entidade ocorreu na última sexta-feira (09.12), em Anta Gorda, quando houve também o encerramento das atividades do ano. Houve duas chapas, uma encabeçada por Villa e outra por Leo Motta, de Fazenda Vilanova. Dos 76 votantes, a chapa de Adair Villa obteve 54 votos.

A diretoria é formada ainda pelo vice-presidente Sérgio Kniphoff (Lajeado), 1º secretário Diogo Delazeri (Nova Bréscia), 2º secretário Gilmar Dilkin (Roca Sales), 1º tesoureiro Valdecir Conzatti (Encantado) e 2º tesoureiro Arlei Éder Garaffa (Anta Gorda). A diretora social é a vereadora Luciana Bassani Dachery (Vespasiano Corrêa). O mandato da nova diretoria é de dois anos.