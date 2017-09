Caminhada cívica enaltece atividades de qualidade de vida

Apesar do sol escaldante, a comunidade de Relvado, foi as ruas para prestigiar o ato cívico em comemoração ao Dia da Pátria, na tarde de 7 de setembro.

O evento iniciou com a apresentação dos cavalarianos dos CTGs Vô João Carlos Ongaratto e Porteira da Amizade, sendo seguidos pelas soberanas, alunos das EMEIS e EMEF, grupos de idosos e das oficinas do CRAS, escola Plácido, Grupo Cantoria La Felicitá e Clube de Mães Santa Marta, fechando com a apresentação da Banda Marcial de Relvado.

Todos caminharam com o objetivo de demonstrar que qualidade de vida e bem estar são engrenagens primordiais para o crescimento de uma cidade.

Após todos se concentraram em frente ao palanque oficial, onde aconteceram algumas apresentações. O prefeito Odi Paulo Lorenzini, enalteceu a data destacando que o povo é a mola propulsora do país, e que devemos sim acreditar que o país País tem solução.