Da Croce entrega três grandes obras à comunidade

Um ato solene com a presença de autoridades e da comunidade em geral aconteceu no final da tarde do dia 16 de dezembro, quando o prefeito Adroaldo Da Croce e sua equipe entregaram à comunidade três importantes obras de infraestrutura que beneficia a todos os munícipes. Foram recapeados e asfaltados os três acessos de entrada da cidade. No sentido a Coqueiro Baixo e até a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, cujo investimento contou com a ajuda através de emendas do deputado federal José Otávio Germano e do Senador Paulo Paim.

O asfaltamento e prolongamento da Av. Independência e trecho de área rural no sentido a Putinga, cujos os recursos usados contou com financiamento junto ao Badesul , recursos próprios e do Ministério das Cidades. E o recapeamento da Av. dos Imigrantes, onde foram realizadas também as calçadas laterais padronizadas e os canteiros centrais.

Para esta última obra, vieram recursos do deputado federal Pepe Vargas com a ajuda do prefeito de Westfália Sérgio Marasca.

Além destas obras que certamente ficarão marcadas na história do município, a atual administração ainda entrega no dia 28 de dezembro, a escola de ensino fundamental Santo Antônio, construída com recursos do FNDE, num valor de mais de R$ 1 milhão de reais.

Depois das falas das autoridades, em especial do prefeito Adroaldo Da Croce que aproveitou o momento para ressaltar o que fez pela sua comunidade, agradecendo o apoio e a confiança de todos nestes quatro anos em que esteve a frente do Executivo.

Após os descerramentos das placas comemorativas, os presentes foram convidados a participar de um coquetel no CTG Porteira da Amizade, para juntos confraternizarem.