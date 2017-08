Filó resgata cultura italiana

Uma multidão prestigiou o filó realizado em Nova Bréscia no dia 28 de julho. A organização do evento ficou aos cuidados da secretaria da Agricultura e da Emater/Ascar-RS. O filó que integrou a comunidade local e regional era de forma compartilhada, onde as pessoas levaram um prato para em grandes mesas serem degustados pelos presentes.

O prefeito Marcos Martini, ressaltou a importância em referenciar as tradições e a cultura italiana para que os costumes não se percam nas novas gerações. Agradeceu a presença de todos em especial as autoridades do G10 presente ao evento.

A invernada do CTG Paixão Cortês realizou uma apresentação demonstrando a chegada dos imigrantes italianos no Brasil. Após todos aproveitaram para se deliciar com as guloseimas, onde a polenta e queijo era o destaque. Mas além disso muitas conversa e lembranças num grande momento de integração.