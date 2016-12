Nova Bréscia inaugura Casa de Cultura

A comunidade de Nova Bréscia viveu um momento de muita alegria na noite do dia 6 de dezembro. Na ocasião, o município inaugurou a Casa de Cultura, marcando a história, a cultura e a educação do município.O prédio, localizado na Avenida Bento Gonçalves, 1495 abriga também a biblioteca e o museu.

O evento reuniu autoridades, vereadores, secretários e a comunidade em geral. Além do prefeito de Nova Bréscia, Gilnei Agostini também estiveram presentes prefeitos de municípios vizinhos. Os pronunciamentos, mensagens que lembram da importância da conquista para o município e os brescienses.

A secretária Municipal de Educação, Marijane Teresa Rockenbach, desatacou a trajetória para esta conquista, lembrando do sonho de viabilizar o espaço. “No decorrer dos quase quatro anos buscávamos um local ideal para a Casa de Cultura, mas entre nosso sonho e sua concretização sempre havia alguma lacuna. Sonhávamos com esta casa contribuindo para democratizar a cultura, integrar gerações, reconstituir nichos, preservar e difundir a herança cultural. Casa onde convergem informações sobre o mundo, dados locais e globais, fragmentos de saber e da realidade, memórias, ficção e obras verossímeis. Agradeço muito a confiança em mim depositada e a oportunidade de entregar a comunidade uma grande presente de Natal: a Casa de Cultura. E acreditem: a Casa de Cultura, biblioteca pública e museu, é um passo agigantado em favor da educação e da cultura que aconteceu nesta gestão”.

A biblioteca recebeu o nome de “Biblioteca Pública Municipal Caminhos da Leitura”, tema da abertura da caminhada cívica do dia 7 de setembro deste ano. “Caminhos da Leitura, caminhada que marcou nossa história, provou que a leitura nos conduz por inúmeros caminhos antes nunca trilhados. Monteiro Lobato cita que: “Um país se faz com homens e livros” e com uma biblioteca acessível a comunidade com certeza poderemos dizer: “Nova Bréscia, se faz com um povo trabalhador e com livros.” Localizado no mesmo prédio, o museu foi nomeado de “Museu Público Municipal Dolci Ricordi”, que significa “doces recordações”, uma homenagem aos colonizadores italianos do município.