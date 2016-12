A cultura ultrapassa montanhas

Nova Bréscia vive momentos lindos de muita cultura que envolve várias nações latino americanas, no 1º Festival Internacional de Danças Folclóricas. Um evento que trouxe delegações dos países da Argentina, México, Perú, Bolívia, Paraguai, Chile, Colômbia e o Nova Bréscia Dança Show organizador que representa a cultura brasileira.

Do dia 02 até o próximo domingo a dança está no ar. No decorrer desta semana que passou várias foram as atividades realizadas para integrar os dançarinos e acompanhantes destas delegações. Uma sessão solene foi realizada na Câmara de Vereadores onde cada delegação foi homenageada. Oficinas de dança, mostra gastronômica, apresentações na praça, nas escolas e também nos municípios vizinhos integraram a programação.

Está de parabéns a organizadora do evento, a professora e coreógrafa Gabriela Laste, que teve muita coragem em trazer um evento grandioso como este para Nova Bréscia.

Hoje acontece espetáculo de danças para a terceira idade na parte da tarde e a noite eles apresentam sua dança e sua cultura ao município de Coqueiro Baixo.

Amanhã, sábado é o grande dia, o ginásio municipal recebe o “Espetáculo de Gala do Nova Bréscia Dança Show, com a participação especial de todos os grupos. O evento inicia às 20h30min. Não percam! Prestigiam e colaborem pois os recursos para alimentação e hospedagem dos visitantes é todo por conta dos anfitriãos.