Vai deixar saudade!

A Comissão Organizadora da Suinofest 2017 apresenta os resultados do evento ocorrido nos dias 9, 10 e 11, 16, 17 e 18 de junho, no Parque Municipal de Eventos João Batista Marchese.

Em nome da Comissão Organizadora, a presidente Renata Casagrande Galiotto destaca que o resultado da Suinofest 2017 é uma soma de esforços de uma equipe organizadora e de uma comunidade unida e comprometida, que provou que, mesmo em um ano de crise profunda, a união conseguiu vencer todos os obstáculos. “A união dos esforços de todos em prol de um mesmo objetivo, que era fazer uma Suinofest que deixasse saudades, tornou-se realidade”, declara.

A festa gerou excelentes resultados a toda comunidade encantadense, intensificando o movimento nos bares, nos restaurantes, nos hotéis, para os taxistas e para as lojas de artigos em geral, devido à chegada dos visitantes de diversas cidades do Rio Grande do Sul e de outros estados do Brasil. “A Suinofest 2017 surpreendeu em conceito e em valores, mesmo em época de crise; por isso, destacamos a perfeita atuação de todos os envolvidos nas negociações com fornecedores e prestadores de serviço, o que permitiu mantermos o mesmo valor do ingresso de 2016 e suportar inúmeras melhorias”, destaca.

Mais de 500 pessoas estiveram envolvidas na organização da Suinofest 2017. O voluntariado é uma característica daqueles que se dedicam a pensar, planejar e realizar essa grande festa, que oferece gastronomia farta e variada, e muitas atrações culturais, de lazer e oportunidades de negócio. A comissão organizadora sempre priorizou a contratação de empresas e profissionais de Encantado, pois os organizadores defendem a causa de que o maior evento do município deve estimular o setor econômico da cidade.

9.554 pessoas;

1,5 mil quilos de cortes de suíno;

1.350 quilos de Leitão à Encantado;

10 mil unidades de pastel de carne suína;

1,2 mil quilos de frios;

Mais de 4 mil garrafas de bebidas;

280 quilos de costela ao molho barbecue

9 mil unidades de hambúrguer de carne suína;

Mais de 4 mil litros de chopp;

18 expositores, incluindo as encantadenses Dália, Baldo,

Quinta do Vale, Sabory, Divine e Dom Eliseo;

20 empresas locais prestadoras de serviço.

Resultado em Números

Salão Gastronômico

R$ 38.029,00

Captação de Patrocínios

R$ 300.871,00

Resultado Final - R$ 338.900,00

“Agradeço, em especial, a equipe que esteve junto comigo em todas as reuniões, que foram constantes e com o desafio gigante de fazer o evento ser autossustentável, sem dinheiro em caixa durante um ano.

Obrigado por terem me dado a oportunidade de fazer amigos e provar que a soma de cada um, com suas experiências e capacidades, tornou-se o maior case de sucesso de uma parceria público-privada, em benefício de todos.”



Renata C. Galiotto,

Presidente Suinofest 2017.

Mais de 32 mil pessoas no evento

De acordo com a Lume Eventos, empresa de Encantado, parceira na realização da Suinofest, mais de 32 mil pessoas circularam pelo Parque Municipal de Eventos João Batista Marchese. Além dessa intensa movimentação durante os seis dias da festa, foram registrados índices elevados, que demonstram a contribuição econômica da Suinofest tanto para os expositores quanto para os comerciantes e prestadores de serviço de Encantado. Acompanhe!

32 mil pessoas no parque

Mais de 40 empresas fornecendo produtos ou serviços

87% dos quartos dos hotéis de Encantado ocupados

128 empregos diretos temporários

38 espaços na Ilha das Agroindústrias

93 estandes no pavilhão,

Mais de 14 mil refeições; somente no restaurante foram 1.700

R$ 2,5 milhões em negócios prospectados

13 expositores na área externa coberta,

8 na área externa,

11 na Praça de Alimentação

Feira de Pequenos Animais e brinquedos infláveis

249 pessoas nas oficinas no “Espaço Gourmet”

1.847 pães assados na hora e comercializados no evento, pelos Clubes de Mães

1.780 veículos utilizaram o estacionamento interno** do parque.

**O espaço foi coordenado pelas entidades tradicionalistas de Encantado - GAN Anita Garibaldi, DTG Guardiões do Rio Grande e CTG Giuseppe Garibaldi, com o apoio da Brigada Militar. R$ 16.684,00 foi dividido entre as entidades e uma porcentagem será repassada para o Consepro.

Fatores determinantes para o sucesso

Forte gestão e o controle dos gastos;

Reestruturação e inovação do evento;

Datas comemorativas - 35 anos Sicredi e 70 anos Dália Alimentos;

Compreensão de todos os expositores e trabalhadores que aceitaram em não aumentar seus custos em prol de um evento autossustentável;

Forte captação de patrocínios, na qual a participação de Dália e Sicredi foram determinantes;

Apoio irrestrito dos Poderes Executivo e Legislativo, inclusive com repasse de patrocínio;

A toda equipe da Aci-e, da Brigada Militar, do Rotary, dos CTGs e de todos os voluntários que atuaram no evento;

Comunidade de Jacarezinho;

Emissoras de rádio, que transferiram seus estúdios para o parque, nos dois sábados, sem custo para o evento.

Imprensa escrita e falada, pela intensa divulgação do evento

Inovação estratégica realizada pela equipe de marketing da Suinofest.