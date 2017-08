Pais e filhos unidos na mesma profissão

O segundo domingo do mês de agosto é dedicado a comemorar o Dia dos Pais. Claro, o amor é diário, o carinho e a gratidão àqueles que nos deram a vida se renova constantemente.

Mas é neste dia, que neste ano será dia 13, que entregamos presentes como forma de homenagear.

Hoje, dia 11 de agosto, também é uma data comemorativa: Dia do Advogado. A data foi escolhida devido à criação do primeiro curso de Direito do Brasil, por Dom Pedro I, tendo sido implantada a Faculdade de Direito de São Paulo, inaugurada em primeiro de março de 1828.

Para homenagear pais e advogados, o Jornal Antena resolveu contar a história de alguns pais e filhos que, além de compartilharem laços sanguíneos, também exercem a mesma profissão.

Três gerações, uma profissão

Ele tem 86 anos de idade e viu a família crescer e manter a união. Este

patriarca, que viu no Direito a sua profissão, ainda tem, em dois dos três filhos, colegas de trabalho, além de um dos netos, que seguiu no ramo.

Antes de começar a faculdade de Direito, Pedro Silveira atuava como contador. “Os amigos me diziam que eu levada jeito para ser advogado. Eu nunca invejei amigos e conhecidos que compravam carros novos ou viajavam, mas me sentia tocado a ver aqueles que se formavam em uma faculdade”, lembra. Com o apoio dos amigos, da esposa Tereza (já falecida), Pedro conciliou a família, o trabalho e os estudos. “Com 34 anos de idade, passei no vestibular, e estudou em Passo Fundo. Durante os cinco anos da graduação, minha esposa, que era professora, segurou as pontas para eu poder estudar”, comenta. Em 1968, Pedro se formou. “O Omar Ferri me auxiliou muito. Quando eu cheguei na cidade para começar a trabalhar, existiam cinco advogados com clientela já cativa, e eu precisa arrumar a minha clientela”, comenta.Pedro diz que nunca se arrependeu da escolha. “A minha decepção não foi o Direito em si, mas a morosidade da Justiça. Você procura um advogado para resolver o seu problema e este processo leva anos para se findar”, justifica. Ele tem três filhos, dos quais, dois seguiram sua profissão. Andréia, a mais primogênita, é farmacêutica.Três gerações da família Silveira seguiram o Direito, e isso alegra o patriarca. “Fico muito feliz que os filhos continuem minha profissão, e mais feliz ainda pelo neto. Só isso basta para mim: três gerações na mesma profissão. Algumas famílias acabam se separando, os filhos vão para outros lugares, eu tive esta sorte, de eles ficarem perto e ainda seguirem a mesma carreira”, diz.

“Sou uma das pessoas mais realizadas na profissão que escolheu”

Ana, a primogênita, tem 57 anos, e há 33 exerce a profissão. A escolha, no entanto, não teve influência do pai. “Nas férias da escola, o pai me convidava para ir assistir aos juris dele. E eu adorava. Quando prestei vestibular, acabei ficando entre Arquitetura e Direito. Eu sei, não são cursos semelhantes. Passei para Direito e fui. Nunca me arrependi. O pai nunca me orientou para que eu seguisse esta carreira, ele sempre deixou a escolha livre, assim como a mãe”, comenta.

Ana se formou em 1984, na PUC. Arrependimento? Nenhum. “Eu queria defender as pessoas. Ajudar as minorias. Amo o que faço e me realizo sem por cento no que escolhi fazer. Sem dúvida sou uma das pessoas mais realizadas na profissão que escolhi”, garante.

O início da carreira, no entanto, não foi tão fácil. “Foi complicado. A gente sai nua e crua da faculdade, então tem que correr para aprender. Lembro que quando eu ia chorando, me lamentando, pedindo ajuda pro pai, ele dizia ‘Olha, está tudo ai na biblioteca’”, conta aos risos. O pai confirma a história. “Eu achei que eles se formando depois, por serem mais jovens, me trariam novidades, coisas diferentes da área. Não entendia como eu poderia saber mais que eles, e veja hoje, que belos profissionais se tornaram”.

Preconceito, infelizmente, também existiu. “Sempre fui muito estudiosa, mas fui a primeira ou uma das primeiras mulheres advogadas em Encantado. Enfrentei muito preconceito na época, porque as pessoas achavam que isso não era para mulher. Hoje ainda existe este preconceito. Não por advogados daqui, mas por profissionais de fora, que acham que a mulher não sabe atuar”, lamenta.

Há alguns anos, um período difícil na vida de Ana a motivou a fazer uma promessa que é cumprida até hoje. “Uma tarde por semana, às sextas-feiras, faço atendimento para pessoas com necessidades especiais, no ramo da pensão alimentícia. É minha forma de agradecer e ajudar”, conta.

Apaixonada pelo que faz, Ana diz que costuma se envolver emocionalmente com os casos, lutar e se doar pelos seus clientes. “Concordo com o pai, no que diz respeito a morosidade da Justiça. Infelizmente, existe também a ineficiência de muitos juízes, não em Encantado, mas existe. O que me entristece, infelizmente, é ver que cada vez mais se faz justiça para o rico, a justiça do pobre não existe mais”, comenta.

Advogado atuante na categoria

O segundo filho de Pedro, Sebastião (53), mais conhecido como Chico, também é advogado. E não, ele não teve influência nem do pai nem da irmã. Ele formou-se me 1989, na Pontifícia da Universidade Católica (PUC), mas seu ingresso na faculdade, foi por facilidades, digamos. “Eu era ligado em esportes, e quando fui fazer vestibular, pensei em fazer Direito, por causa do escritório do pai, ou Agronomia, já que o pai tinha um sítio, assim, depois de formado, eu teria para onde ir”, conta, aos risos. O curso, no entanto, ganhou o interesse de Chico. “No segundo semestre eu já gostava do curso e não tinha dúvida nenhuma do que queria”.

Formado, Chico se manteve ativo na categoria. “Fui presidente da OAB de Encantado duas vezes, conselheiro estadual da OAB... Sempre fui muito atuante na categoria, acho importante nos mantermos ativos neste sentido”, pontua.

O advogado ainda destaca que a família, apesar de seguir a mesma profissão, optou por ramos diferentes, o que os torna profissionais diferentes entre si.

Seguindo os passos da mãe, do tio, do avô...

João Pedro tem 26 anos, e também optou pelo Direito. Formado há dois anos na Univates, o jovem advogado contou – e ainda conta, com a ajuda da família na profissão. A mãe dele, no entanto, não concordou com a escolha. “A mãe sempre foi contra, queria que eu seguisse outra carreira, mas não se opôs com a minha escolha”, lembra. “É uma profissão muito estressante. Criamos muitas inimizades, mas também amizades que levamos para a vida inteira”, explica Ana. Apesar de jovem, João Pedro já protagonizou momentos importantes. “Fiz, juntamente com minha mãe, o primeiro processo eletrônico trabalhista do Rio Grande do Sul, no ano de 2014. Eu ainda não era formado, mas até vieram filmar o processo pelo ineditismo”. Arrependimento da escolha também não é realidade para o rapaz, mas ele pretende seguir outros rumos: “quero fazer concurso”.

O avô de João, apesar de não ter ido contra a escolha do neto, concorda com a definição da filha. “A profissão é estressante demais. Nas vitórias, não ficamos tão alegres como sofremos nas derrotas”, finaliza.

“A injustiça me levou ao Direito”

Cláudio foi cativado pelo Direito bem antes de prestar vestibular. Segundo ele, a escolha do curso aconteceu ainda adolescente. “Sempre quis ser advogado. Foi a injustiça que me levou ao Direito e a política. Ela me deixa inquieto, e eu sempre quis fazer algo para mudar isso”, conta.

Quando prestou vestibular, em 1986, Cláudio já era casado. “Escolhi primeiro a esposa, depois a profissão”, brinca. Em 1995, ele se formou na Unisinos. “Me formei na sexta-feira, e na segunda já estava trabalhando. Comecei com uma máquina de escrever e uma mesinha emprestada, e alguns dias depois, comprei um computador, que precisei de ajuda para aprender a mexer”, lembra.

Formado há mais de duas décadas, o arrependimento não faz parte da sua carreira. “Não me vejo fazendo outra coisa, nem atuando em outro ramo do Direito. Defender o interesse das pessoas foi o que eu sempre quis fazer, é o que me faz feliz”, comenta.

Presente de Dia dos Pais

Cláudio José da Silva Neto, é filho de Claudio, e tem além de compartilhar de laços sanguíneos, tem outras coincidências na vida de pai e filho. Claudinho, como é conhecido, nasceu no Dia dos Pais, um belo presente para comemorar a primeira data na vida de Cláudio, já que Claudinho é o primogênito. “Foi um presentão”, revela o pai. Neste ano, o aniversário do rapaz cai na segunda-feira, um dia depois do Dia dos Pais, quando Claudinho completa 29 anos.

Ele não nega a influência do pai na escolha da profissão, mas garante que não foi induzido ao curso. “O pai nunca obrigou a fazer Direito. Tive influência, claro, até porque passava bastante tempo no escritório, fazendo estágio, mas ele nunca disse o que deveríamos fazer. A única coisa certa era que precisarmos estudar, isso ele sempre deixou claro”, conta.

Um teste vocacional acusou que Claudinho deveria seguir a área das extadas. “Na época do vestibular, diversos fatores foram importantes. Meu dindo havia falecido um ano antes, e cursava Direito. No mesmo ano do vestibular, meu tio se formou no mesmo curso, então acho que tudo contribuiu positivamente”, lembra. Em 2011, ele se formou em Direito pela Univates. A data? Outra coincidência: 20 de janeiro, mesma data em que seu pai se formou, mas com uma diferença de 17 anos.

Dois filhos, dois advogados

A filha mais nova de Cláudio, também seguiu os passos do pai. Fabiola tem 25 anos, e há três se formou em Direito, também pela Univates. Ela diz que a escolha por ser advogada veio bem cedo. “Decidi isso quando ainda era criança. Fui em um júri com o pai e fiquei fascinada. Lembro que pegava as roupas da mãe, me arrumava e dizia que ia para o fórum”, conta.

A escolha não sofreu a interferência do pai nem do irmão, não diretamente. “Claro que facilita seguir a carreira do pai, entrar em um escritório que já existia e contar com o respaldo técnico, mas a escolha pelo Direito foi algo que partiu de mim”, explica.

Cláudio não nega o orgulho. “A escolha deles foi natural, mas existe uma certa responsabilidade de ver os filhos seguindo a mesma carreira que eu, sem dúvida é algo muito bom. Tu segue a vida ao lado dos filhos. É a vida das pessoas, tu não pode interferir e escolher o que elas devem fazer. O que todo pai quer é ver os filhos felizes, proporcionar tudo o que eles precisam para isso, mas é claro que dá muito orgulho de vê-los advogados”, diz.

Apesar de serem três advogados convivendo diariamente, o trabalho não é pauta. “Somos uma célula familiar. Acontece trocas de experiências, conselhos, mas em casa, fora do escritório, os assuntos são outros”, finalizam.

Um advogado “família”

A vontade de estudar acompanha o advogado desde a infância, quando morava no interior de Guaporé. “Lembro que quando eu tinha uns 10 ou 12 anos, estava sentado com meu irmão no meio de uma plantação de milho, descansando, e falei para ele que tinha vontade de, um dia, trabalhar em um escritório. Meu irmão me disse para desistir da ideia, que morando no interior e vivendo da agricultura, a família não teria condições para meu estudo”, conta. Apesar da falta de perspectivas, as coisas começaram a mudar para o jovem Nei. “Um tempo depois, o padre, filho dos vizinhos, foi falar com meu pai e perguntou-lhe se não queria que eu estudasse. Meu pai, sempre preocupado com o futuro, garantiu que queria, mas confessou que não tinha condições para isso. O padre, que viu meu bom desempenho na escolinha da localidade, propôs ao meu pai que eu fosse fazer um teste de admissão para estudar em Estrela, em uma escola que formava professores para futuramente darem aulas no interior”. Nei foi aprovado, e, com 15 anos de idade, em 1960 deu início aos estudos. “Alguns dias depois, eu queria voltar para casa. Falei para um amigo, irmão deste padre, que eu queria ir embora, que eu não aguentaria ficar ali. Ele, muito esperto, me pediu para esperarmos 30 dias, que ele também iria embora comigo. Neste período, ele foi me enturmando com os outros alunos, e passado este mês, eu é que não queria mais voltar para casa”, conta.

Em 1964, Nei se formou professor, e passou a lecionar nas escolas do interior. Fez isso durante três anos, enquanto fazia um curso de Contabilidade. Durante três anos, ele conciliou os estudos com o trabalho de professor. Em 1968, formado, os caminhos do jovem professor e contador o levaram para Santa Catarina. “Neste ano, surgiu a possibilidade de trabalhar na área de contador em um escritório no município de Campo Erê, e lá fui eu. Coloquei umas roupas em uma sacolinha e fui. Fiquei lá durante 10 anos”, explica. Neste período, Nei, que já namorava a dona Inês, casou-se com ela em 1970, levando-a consigo para outro Estado. Em 1976, formou-se em Administração em Cruz Alta. “Eu ia toda semana de Santa Catarina até Cruz Alta para estudar”, lembra. No ano seguinte, começou os estudos para Direito. “Eu sempre tive o sonho de estudar Direito, mas foi algo que com o passar dos anos eu deixei de lado. Até que um grupo de amigos que me convidou para tentar e eu fui”, lembra. Em 1982, Nei concluiu o curso de Direito, e nesta época, já estava morando em Encantado com a esposa e três filhas. “A empresa que eu trabalhava era de um grupo de Encantado. A serraria lá parou de operar porque acabou a madeira, então me convidaram para vir para cá ajudar a cuidar do curtume”, explica.

Durante cerca de 13 anos, Nei se focou na empresa. “Neste período, eu advogava somente para assuntos da empresa”, recorda. Depois disso, no próprio escritório, passou a atuar e a ser ativo na categoria. Hoje, ele é presidente da OAB Subseção de Encantado. “Hoje, pode-se dizer que a OAB é mais protagonista de grandes discussões nacionais do que jamais foi. A entidade já não é mais uma mera coadjuvante. Pela primeira vez, o presidente da OAB Nacional é gaúcho. A entidade luta para combater grandes problemas nacionais, como a questão da segurança pública, corrupção, e agora estamos em busca de acionar o governo em função da forma do aumento dos combustíveis. É um trabalho constante e diário”, pontua.

Uma grande e unida família

Di Domenico afirma que ele e a esposa nunca economizaram em propiciar às filhas oportunidades de se desenvolverem. E o investimento teve retorno. “Elas sempre foram muito focadas. Sempre me viram estudar bastante na época da faculdade e até depois, e creio que herdaram de mim o hábito de levantar cedo para estudar. Eram tão aplicadas que as vezes tínhamos que pedir para que elas largassem um pouco os estudos e irem se divertir”, conta.

Hoje, as três filhas são formadas, casadas e bem estabelecidas. A primogênita, Luciane (44), seguiu os passos do pai. “Ela resolveu cursar Direito. Nunca influenciamos ela na escolha, a profissão foi algo que elas decidiram livremente, mas acredito que por ver o pai advogado ela teve um pouco de influência sim”, conta. Em 1996, ela se formou em Direito na PUC. E logo decidiu pela magistratura. Hoje, ela é juíza da 1ª Vara Cível em Sapucaia do Sul. Casada, tem dois filhos: os gêmeos Alice e Bruno, de cinco anos. A segunda filha, Emileine (41), é médica dermatologista. Casada, reside em Florianópolis, e tem uma filha, a Lara, de oito anos. A caçula, Kristhiane (38), é médica endocrinologista, também é casada e mora em Florianópolis, e está à espera de Bernardo.

Apesar da distância física, a comunicação entre a família é diária. “Somos muito família. Conversamos todos os dias. A minha família é meu maior orgulho. Fico muito feliz de ver minhas filhas com a vida encaminhada, meus netos saudáveis e inteligentes. Ver o amor que a família tem pelo pai, pelo avô, pela mãe, pela avó, por todos, é o mais bonito”, conta. “Na profissão, o mais bonito é ver que a gente pode ajudar pessoas. Me satisfaço em resolver os problemas delas”, explica.

A família esteve em Encantado há poucos dias, mas já combinam um novo encontro para o próximo mês. “Se eles não vierem para o dia dos pais, com certeza ligam. Até mesmo os netinhos, todos falam com o vovô e a vovó no telefone”. O abraço de dia dos Pais pode não chegar neste dia 13, mas certamente será entregue.

Confiança de colegas, amor de família

Carlos Alberto Schäffer, 73 anos, tem em seu currículo uma brilhante carreira como advogado. E seu, filho, Fernando Peretti Schäffer, tem 46 anos, e seguiu a mesma profissão do pai. Neste Dia dos Pais, eles comemoram o amor familiar, mas antes disso, hoje, brindam à profissão.

Cali, como é conhecido, definiu a profissão ainda quando criança. “Decidi que queria ser advogado quando tinha sete anos. Quando criança, eu lia muitas histórias policiais, e acho que isso contribuiu para minha decisão”, lembra.

A formatura, em Passo Fundo, aconteceu em 1971, mas o trabalho no escritório começou bem antes. “Em 1968, comecei a trabalhar como advogado. O dr. Albano José Mallmann, que era advogado, me convidou para ser sócio dele no escritório. Deixei o cargo de secretário na prefeitura e aceitei”, conta. Já com carteirinha, ela passou a trabalhar no ramo. A sociedade, durou por anos. “O Albano foi promovido para promotor, e foi transferido para Lajeado, onde abrimos um escritório. Alguns anos depois, infelizmente, ele faleceu em decorrência de um acidente de carro”. O escritório de Lajeado, hoje é conduzido principalmente pelo filho de Cali.

Cali diz nunca ter se arrependido da escolha. “Meu pai queria que eu fosse juiz. Acho que foi a única vez que o desobedeci”, diz.

Carlos Alberto se mostra orgulhoso da escolha de todos os filhos, mas vê continuidade na opção de Fernando. “Se ele não tivesse optado por esta carreira, meu escritório se perderia. Tenho orgulho dele, e vejo nele a sequência de um trabalho”, conta. Já Fernando, destaca uma qualidade do pai. “É o advogado de raciocínio mais rápido que já vi”.

A leitura na vida de um advogado

Dos três filhos de Cali, um deles seguiu a profissão do pai. Os outros, Rafael, escolheu odontologia, e Maurício, é formado em bioquímica e farmácia. Já Fernando, cursou Direito, formando-se na Unisinos em 1995. “O pai nunca obrigou que algum dos filhos seguisse o Direito. Foi algo que aconteceu naturalmente. Quando pequeno, eu ia ao escritório e nas audiências. É um mundo cativo. Também gostava muito de ler, e acho que isso tudo influenciou”, explica.

A leitura, foi algo determinante para o sucesso, e para a profissão. “Um bom exemplo é a obra o Mercador de Veneza, de William Shakespeare. O texto conta sobre um agiota que emprestou dinheiro a um marinheiro, que não conseguiu pagar o valor devido porque seus navios afundaram. Pelo contrato, em caso de não pagamento, o agiota poderia tirar a pele daqueles que não lhe pagassem. O caso foi para a Justiça, e o juiz achou absurdo a condição, mas concordava que era preciso que o cliente honrasse o contrato. Assim, o juiz determinou que o agiota poderia tirar a pele de seu cliente, desde que não extraísse uma só gota de sangue, caso contrário, ele mesmo seria condenado. A estória mostra a importância do raciocínio, e mesmo um texto escrito há mais de 400 anos, ainda nos mostra isso. Por isso a leitura se torna tão importante”, explica Fernando.

A esposa de Fernando, Mileide Biehl, também é advogada. “Ela cursava psicologia, e trabalhava no escritório conosco. Acabou gostando da área e trocou a psicologia pelo Direito. Hoje, ela atua na área do direito previdenciário, e costuma trabalhar em Lajeado, vindo para Encantado às quintas-feiras”, conta.

O orgulho de pai e filho é mútuo, mas em casa, a conversa é outra. “Nunca levei processo para casa. A única vez que levei, eu perdi, então decidi que não levaria mais”, brinca Cali. Já Fernando costuma trabalhar também em casa, para dar conta da demanda. “As conversas em casa não são sobre trabalho. Nos ajudamos, consultamos, mas não falamos apenas sobre isso. Enquanto colegas de escritório, precisamos de uma confiança familiar para que dê certo, e isso temos por sermos pai e filho e também por reconhecermos e admirarmos o outro como colegas de profissão”, finaliza Fernando.

Advogados musicais

O interesse pelo curso, Luciano tinha há muitos anos, mas os estudos vieram mais tarde. “Sempre tive uma admiração muito grande pelo Direito, mas antigamente, era mais difícil cursar porque não existiam faculdades pertos. Anos mais tarde, já casado e até por influência da minha esposa, resolvi estudar, e me formei na Unisinos, em São Leopoldo”, conta. Luciano costumava ir diariamente para a faculdade, em um grupo de colegas que também iam a São Leopoldo para estudar.

Além do Direito, Luciano tem outra vocação: a música. “Eu sou advogado, mas tenho um grupo de amigos especiais que tem um gosto muito grande pela música. Alguns são profissionais, outros amadores. Meu pai era músico, então trago este gosto desde a infância. Meu filho, além de advogado, também é músico. Está no sangue”, explica.

Formado desde 1996, Luciano encontrou na carreira uma realização. “Eu me sinto realmente realizado advogando. Tenho a oportunidade de fazer aquilo que eu realmente gosto. É um trabalho por vezes estressante, porque lidamos com os interesses dos clientes, temos prazos para todas as nossas atividades, mas o ponto que alcançamos hoje no escritório é algo muito gratificante”, revela.

Sandri ainda se envolveu ativamente em várias causas. “Tive a oportunidade de ser presidente da OAB, e antes disso fui vice-presidente e também tesoureiro. Desde que foi aberta a subseção de Encantado, eu sempre fiz parte da direção. Sempre coloquei como filosofia em tudo o que eu faço ir atrás do ideal. No caso da OAB, tínhamos que melhorar a situação do Fórum, trazer mais um juiz para Encantado e a implantação da 3ª Vara. Foi uma briga insistente. Hoje, por não estar mais à frente da entidade, não sei como anda isso, mas foi algo bastante trabalhado. Paralelo a isso, fizemos reuniões em Porto Alegre para a vinda de mais policiais militares para Encantado, que pudessem dar suporte também aos municípios de Roca Sales, Muçum, Vespasiano Corrêa, Relvado, Doutor Ricardo e Anta Gorda, que são atendidos pelo Fórum de Encantado. Eu entendia, que na condição de presidente da OAB, eu não tinha que zelar somente pela categoria, mas sim, nos colocarmos em uma linha de frente que pudesse trazer melhorias para o município”, pontua.

Luciano também faz trabalhos para muitos municípios da região. “É um trabalho que me realiza bastante. Fomos convidados. Hoje trabalhamos muito com prefeituras, câmaras de vereadores, assessoria empresarial de várias cidades da região e de Porto Alegre. Viajamos bastante, mas nos realiza. Quando se abrem novos caminhos, é em virtude de algo positivo que você fez”, conta.

Em 21 anos de carreira, Sandri teve muitos casos que marcaram. “Acredito que o mais marcante foi quando eu trabalhava com adoção. Eu vejo a adoção como uma forma de possibilitar uma família a alguém que que precisa e um filho a uma família que quer. Nunca atuei nesta área por questões financeiras, mas por uma realização pessoal. Foram muitos trabalhos que marcaram e emocionaram bastante”, confessa.

Seguindo os passos do pai

Com 28 anos de idade e formado há quatro, pela PUC, Guilherme conta de onde vem a sua paixão pelo Direito. “Na verdade, isso vem desde o tempo de escola. Matérias relacionadas a ciências humanas, português e história sempre foram do meu interesse, sempre tive afinidade. Nos testes vocacionais realizados no último ano do Ensino Médio, eu geralmente ficava entre o Direito e algo na área da saúde. Vendo minha afinidade e tendo pai advogado, a escolha do Direito pareceu até óbvia. Na faculdade, vi que era realmente isso que eu queria. Costumo dizer que gosto tanto da área que, desde que me formei, ainda não parei de estudar Direito, já que agora estou fazendo mestrado”, conta.

O Guilherme é um rapaz muito estudioso. Está fazendo mestrado, está sempre em busca de mais. Acredito que a escolha dele foi natural. Minha esposa e eu sempre procuramos deixar esta opção livre, para que ele escolhesse o que mais lhe agradasse. Aqui não nos tratamos como pai e filho, mas como colegas. Ele tem uma maturidade monstruosa. Eu fico muito feliz e tranquilo com a escolha dele”, admite o pai.

Dentre tantas vertentes do Direito, Guilherme tem suas preferências. “Tenho muita facilidade em casos do Estado com particular, principalmente Direito tributário e Direito administrativo, que são duas áreas que eu gosto bastante de atuar, e fazem esta relação entre o poder público e o cidadão”, diz. Guilherme tem no pai um espelho. “Desde pequeno, eu trabalhava aqui e me interessava pela área, convivia com o pai e a mãe. Sempre admirei muito meu pai”.

Assim como o pai, Guilherme também gosta da música. “Sigo tocando. Tinha uma banda com amigos, mas agora por questão de tempo estamos um pouco parado. Mas é uma coisa que faço desde pequeno. Quando eu era criança, eu pegava os cds do pai e escutava quase até riscar”, brinca. Uma das bandas de Guilherme, foi quando ele tinha nove anos de idade.

Para o futuro, Guilherme quer continuar advogando e dar aula em universidades depois de concluir o mestrado. Luciano também tem resposta quando questionado sobre o futuro. “Meu futuro é ver os filhos, a esposa e eu felizes”, conta. Luciano ainda tem uma filha cursando Odontologia e a outra está se preparando para o vestibular, com a ideia de cursar Medicina.

“Somos mais pai e filho que colegas de profissão”

Celso começou a faculdade de Direito quando tinha 30 anos, já com a família formada. “Faltei ao meu primeiro dia de aula porque foi o dia que minha filha nasceu”, lembra. Durante o dia, ele trabalhava na Cosuel, à noite, ia para Santa Cruz do Sul, onde estudava. “Nos juntávamos em um grupo de quatro ou cinco pessoas e íamos para a aula. Não tinha ônibus naquela época. Depois, uma empresa colocou condução de Lajeado para Santa Cruz, então, íamos de carro até Lajeado, deixávamos o veículo em frente a um hotel, onde uma pessoa ficava de olho, e pegávamos o ônibus até a faculdade”, explica.

Durante sete anos e meio, ele se multiplicou para dar conta de tudo. Durante o dia, o trabalho na Cosuel, três noites por semana, era aluno, e em outras duas, era professor no Scalabrini. Além disso, tinha esposa e filhos. Mas ele não se deixou abater. No último dia 25 de julho, ele comemorou 31 anos de formado.

A escolha pelo curso de Direito surgiu por diversos motivos. “Sempre gostei da área de Ciências Humanas, e contei muito com o incentivo do Nédio Marchese, que era advogado da Cosuel e me dava dica. No segundo ano de faculdade, eu já trabalhava com os processos do Direito, auxiliando o Nédio. Nunca cobrei nada, apesar de ele me dar alguma coisa as vezes, fazia pela oportunidade de aprender”, lembra.

Formado, Celso atuava em diversas frentes e entre elas, participou ativamente de uma das maiores conquistas do município na área do Direito: a criação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Encantado. Herold foi o primeiro presidente da Ordem no município. “Na época, acredito que nem tínhamos 30 advogados, hoje, são cerca de 150”, comenta. Ainda ajudou a liderar o processo que resultou na construção da sede do Fórum, bem como a criação da 2ª vara.

Celso foi seminarista durante 11 anos. “Isto me ajudou no Direito, já que se trabalha muito esta área”. Foi repórter, ajudando na elaboração do jornal da Cosuel, é escritor, advogado, marido, pai, avô. “Não me arrependo de nada. Se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, faria tudo igual”, conta.

O que mais tenho do meu pai na advocacia é o orgulho

O primogênito, Álex (43) seguiu a carreira do pai, mas de uma maneira diferente. “A influência da profissão do meu pai na minha escolha é inegável, até porque com 14 anos de idade eu já estava dentro do escritório. A minha escolha, no entanto, foi resultado de alguns fatores que eu buscava: eu não queria sair de Encantado, queria uma profissão que me permitisse ficar em casa, continuar jogando futebol com meus amigos, fazendo as minhas coisas. Assim, busquei cursos que eram oferecidos na região, e claro, o Direito era algo que me interessava”, lembra.

O vestibular causou certo medo na família, tanto, que o pai o acompanhou de perto. “Eu fiz vestibular na mesma sala que o Álex, ele para Direito, eu para Administração. Tinha um pouco de medo que ele não fosse fazer ou passar, até porque não o víamos estudar, mas ele passou entre os primeiros colocados”, explica Celso, que cursou um semestre da graduação.

Durante a graduação, Álex ainda prestou serviço militar. “Durante o dia eu prestava o serviço, à noite, estudava”. Nos trabalhos, fez estágio no Ministério Público, com o juiz e no escritório do pai. “Eram praticamente serviços voluntários, mas o meu interesse era adquirir experiência, aprender”, destaca.

Em 1995, Álex se formou, e resolveu cursar um ano na Escola de Magistratura em Porto Alegre. “Eu não queria seguir por este lado, mas achei importante fazer este curso”. Hoje, ele é gerente jurídico da Univates e ainda tem o escritório em Encantado. “Apesar de ter feito o mesmo curso que meu pai, eu segui caminhos diferentes. Sempre quis traçar o meu próprio caminho. Nunca me arrependi da escolha, não me vejo fazendo outra coisa”, frisa. O pai, concorda. “Sempre deixamos eles livres para fazerem suas escolhas. É importante que os filhos aprendem a se virar”, explica.

Em casa, a relação é das melhores, mas o trabalho raramente é pauta das conversas. “Somo mais pai e filho do que colegas de trabalho. Apesar de estarmos na mesma profissão, minhas escolhas não sofreram interferência do pai”, comenta Álex. “Vocês podem estranhar, mas em casa, pouco se fala de trabalho. Acontece de tirarmos uma dúvida que outra, mas coisa rápida e simples. O trabalho nunca é assunto, podemos contar as vezes que conversamos sobre isso. Conversamos amenidades, mas o trabalho cada um faz o seu”.

Álex é categórico ao falar da carreira do pai. “O que mais tenho do meu pai na advocacia é o orgulho”. Já o Celso, que além de Álex é pai de Deise (38) que também cursou Direito e hoje é juíza em Erechim, se mostra feliz. “Eu tenho muito orgulho. Que pai que não quer ver o filho seguindo a sua profissão?”, finaliza.

• Joyce Alves Zanon