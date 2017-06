Foram seis dias de muita festa, gastronomia típica e deliciosa e um variado festival de compras. A Suinofest, realizada nos dias 09, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho, encerrou a edição de 2017 deixando saudade, mas prometendo uma festa ainda melhor para a 2019. Criada na década de 1990, com o intuito de fomentar o consumo da carne suína, a cada ano, a Suinofest assume proporções maiores e movimenta toda a economia da cidade. Nos seis dias de evento, mais de 32 mil pessoas passaram pelo Parque João Batista Marchese. Esse público teve a oportunidade de usufruir do Salão Gastronômico, Festival de Compras, Espaço Cultural, Praça de Alimentação, produtos das Agroindústrias, Materia (Mate Break), Artesanato, oficinas de gastronomia gratuitas, seminários, Espaço Aventura, Roteiro Encantado e passeio recreativo.

O festival gastronômico, mais uma vez, foi um show à parte: 9.554 prestigiaram o salão que ofereceu farta e variada gastronomia italiana e gaúcha. Somente no último sábado (17), mais de duas mil pessoas prestigiaram o local, revezando-se no intervalo das 19h às 24h. A lotação máxima contabilizou 1,9 mil visitantes, por volta das 20h30min.

De acordo com a presidente da Suinofest 2017, o evento superou seus limites e a Suinofest foi uma explosão de festa. “É um festival feito por muitas mãos e muitos corações; essa é receita do sucesso. A palavra que está na memória de todos os organizadores é ‘muito obrigado’, pois há coisas na vida que o dinheiro não paga e todos, sem dúvida, superaram seus limites para que este evento fosse essa explosão de festa”, completa.

Suinofest em números:

Salão Gastronômico

Público do Salão Gastronômico: 9.554 pessoas

Cortes suínos: 1.500 quilos

Leitão a Encantado: 1.350 quilos

Pastel de carne suína: 10 mil unidades

Frios: 1.200 quilos

Bebidas: mais de 4 mil garrafas

Das novidades, a Costela ao molho barbecue: 280 quilos

Hambúrguer de carne suína: 9 mil unidades

Chopp: mais de 3 mil litros

Festival de Compras e Espaço Cultural

Visitantes no Parque: mais de 32 mil pessoas

Empresas e entidades que forneceram produtos ou serviços para o evento: mais de 40 (gráficas, segurança, limpeza, ajardinamento, decoração, entre outros serviços)

Hotéis: 87% dos quartos dos hotéis de Encantado estiveram ocupados nos dois finais de semana.

Empregos temporários gerados durante o evento: 128 empregos

Na Praça de Alimentação externa foram servidas mais de 14 mil refeições. Somente no Restaurante Zanatta foram 1.700 refeições.

Negócios na Feira: dois milhões e meio em negócios realizados e prospectados

Realização

A Suinofest é realizada pela ACI-E, com o patrocínio da Administração Municipal, Câmara de Vereadores, Dália Alimentos, Sicredi, Baldo S.A, BRDE, Lojas Benoit, Unimed VTRP, Corsan, Banrisul, Machado Agropecuária e Fontana S.A. Tem o apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e CDL de Encantado. A organização do Festival de Compras é da Lume Eventos.

Encontro de Soberanas, prefeitos e primeiras-damas integram a festa

Três encontros realizados na prefeitura de Encantado deram início aos seminários da Suinofest, realizados sexta-feira (9).

Os auditórios do Centro Administrativo receberam simultaneamente prefeitos, primeiras-damas e soberanas de diversos municípios de nossa região.

No auditório Brasil, a personal sex Rita Rostirolla fez sua palestra para as esposas dos prefeitos, já no auditório Itália, as soberanas tiveram um encontro com a jornalista Babi Souza, fundadora do movimento “Vamos Juntas?”. Prefeitos também estiram reunidos em assembleia ordinária da Amvat, que contou com a participação do deputado Jerônimo Goergen (PP) .

Logo após, os convidados se encontraram no saguão da prefeitura, para acompanharem o desfile de apresentação dos novos trajes das soberanas, seguido de coquetel.

Festival de Prêmios

A cada R$ 50 em compras nos estandes do Festival de Compras, o consumidor teve direito a um cupom. No domingo (18), às 17h, foi sorteado um celular GalaxyJ5 Samsung. Quem ganhou foi Marcio Barufi de Encantado; o notebook foi para Seonilda da Paixão de Encantado e o televisor led 43 para Joenio Gianello de Encantado. No primeiro domingo (11), às 17h, também houve sorteio. Rosangela Lucca Borela, de Encantado, ganhou um celular e Felipe Hermes, de Santa Clara do Sul, levou uma televisão.

Artesanato e pães

Ao todo, nos dois finais de semana foram amassados, assados e vendidos 1.847 pães. 825 pães foram produzidos pelo Clube de Mães Cultivamos a Alegria de Linha Argola, no primeiro final de semana, e 1.022 foram feitos pelos Clubes de Mães Alegria de Viver do Jardim da Fonte e Unidas Trabalharemos, da Linha Jacaré.

Comunidade regional prestigia o Projeto Essência e Diversidade em Encantado

A 2ª edição do Projeto Cultural Essência e Diversidade proporcionou seis dias de muita cultura e entretenimento no Parque João Batista Marchese, em Encantado. Cerca de 22 mil pessoas passaram pelo espaço cultural durante toda a programação, que contou com os shows de Cesar Vieira e Trio, Beto Pires, Os Bertussi, Só Creedence, Tchê Guri e Máquina do Tempo. Durante o evento também houve as Intervenções Multiculturais e Músicas da Casa 7, que possibilitaram ao público conhecer o trabalho que o centro cultural realiza no município. As danças também encantaram os visitantes. Os espetáculos comandados pela Companhia de Artes Caripaiguarás, União das Etnias de Ijuí e Nova Bréscia Dança Show apresentaram a cultura e as tradições de diversos países. No último domingo, as crianças também tiveram um momento especial. O show Festival Kids proporcionou momentos de encantamento com os principais personagens do mundo infantil.

As atividades procuraram valorizar a cultura e promover o resgate das origens de Encantado e de sua gente, através da música, dança e shows. Além disso, o projeto proporcionou o acesso da comunidade regional a produtos culturais e ampliou o mercado de trabalho para os artistas, técnicos e produtores, bem como movimentou a cidade economicamente.

“O projeto foi uma ótima oportunidade para o grupo se apresentar e divulgar o trabalho. É uma motivação para os bailarinos que ensaiam e se dedicam às atividades. A participação foi muito válida”, ressalta a diretora e coreógrafa do grupo Nova Bréscia Dança Show, Gabriela Laste.

O projeto, que contou com entrada gratuita, teve o financiamento do Pró – Cultura RS da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. A iniciativa foi da Associação Comercial e Industrial de Encantado – ACI-E e contou com o patrocínio da Fontana SA, Docile, Moinho Sangalli, Vini Lady Cosméticos e Ciamed – Distribuidora de Medicamentos.

Suinokids - Cooperativismo



Cooperativismo foi o tema trabalhado nas escolas, onde crianças e adolescentes estudaram e entenderam, na prática, a importância do trabalho cooperativo.

Nessa proposta, as escolas realizaram diferentes ações para concretizar o que antes era apenas teoria realizando o recolhimento de tampinhas plásticas, lacres de latinhas, jornais velhos e óleo de cozinha usado. Todo material recolhido terá um destino e, beneficiará entidades, pessoas, empresa de reciclagem e o meio ambiente.

No dia 10, durante a Suinofest, na parte da manhã os alunos dos 4º e 5º anos das escolas municipais e estaduais do município e escolas do município de Dr. Ricardo, que abraçaram a ideia, estiveram reunidos nas dependências do Parque de Exposições para culminância desse belo trabalho.