2017 será regido por Oxóssi e Oxum

O ano de 2017 ainda estará nesta influência, sob a regência do Planeta Vênus que é o Planeta dos Apaixonados. Vênus trará mais amor, mais compreensão e principalmente mais paixão, a vida será e estará mais exaltada neste ano, porém deve-se tomar cuidado com paixões furtivas e explosivas, e ainda mais cuidado com a superficialidade pois todos estarão “Enamorados”

Este Ano trará a Regência do Orixá Oxossí, orixá da fartura, do conhecimento, da disciplina e principalmente da Ciência. Oxossí traz a fome do Saber, traz a vontade para evoluir, será um ano muito propenso para começar e até mesmo retomar estudos, cursos e afins. Um ano extremamente racional, Assim como o Orixá da Fartura.

Um ano que passará como o vento, a flecha rápida do Caçador dos Orixás, será um ano de novas descobertas, descobertas estas tanto na terra como fora dela, mas principalmente para com a medicina, será um ano importantíssimo para pesquisadores e cientistas, novas descobertas , como curas, vacinas e principalmente genéticas serão reveladas em 2017.

A palavra do Ano é a “VONTADE”, pois neste ano se você não fizer, alguém fará por você. As pessoas estarão mais suscetíveis ao Anarquismo, pois Oxossi não aceita ser mandado ou comandado, o povo falará muito mais alto e principalmente alguns “Tabus” serão quebrados, enfim 2017 será um ano renovador e esclarecedor, será um ano-chave para evolução humana.

A Cor de 2017 é o Verde e o clima de 2017 será ameno, teremos muitas chuvas torrenciais, será um ano “molhado”. Além de Oxossí, Oxum sua eterna companheira estará presente, principalmente em relações familiares, trazendo muito companheirismo e fortalecimento do laço familiar entre as pessoas. Sua regência será mais presente a partir de julho.

Abaixo buscamos ver através dos búzios e cartas como será o ano para o Vale do Taquari, destacando o ano político e acontecimentos de cada uma das nossas cidades. Foram seis pessoas entre pais de santo, sensitivas e cartomantes que destacam os principais acontecimentos.

Governo Sartori

O ano será regido por Oxalá, Oxosi e Oxum. Será ano de muitas lutas e batalhas. O reagir. Virá ajuda de fora. Mas haverá muitos roubos no governo e o governador está muito mal assessorado.

Secretariado; A maioria da equipe está sintonizada, mas há gente infiltrada somente para fazer seu nome.

Há esperanças para o estado e muita. O governador é um homem de garra e conseguirá reverter. Deverá fazer uma viagem no primeiro semestre resultando em algo positivo. A primeira-dama o apoia e lhe dá força. Ele tem como braço direito um homem moreno, magrão, alto e grisalho. Hoje Sartori não pensa em continuar na política após seu mandato. Ele não tem certeza se o povo gosta ou aprova o seu governo. Há muitos comparsas que o cegam. Vejo destaque para duas mulheres e quatro homens no grupo de oposição. A saúde do governador é boa.

Governo Temer

Fará de tudo para ir até o final, mas poderá não chegar. Culpa o bloco da oposição que o está investigando.

Ele está bem assessorado, porém a primeira-dama ajuda pouco. Ele tem apoio de um gaúcho que é moreno, magro, alto, grisalho, meia idade e bem destacado. Foi ele quem o trouxe para o RS. Ele está preparado para ir até o final do mandato, só depende dele. Tem muitos inimigos ao seu lado, entre eles dois gaúchos, um deles tem pendência com a justiça e está sujeito a cair.Ele é um homem maduro, grisalho, gordinho, entre 60/70 anos.

Modo geral

Haverá muitas mortes, tragédias, em especial em presídios no mês do carnaval, envolvendo jovens e idosos. Haverá rebelião em presídios da capital com mais de 10 mortes de presidiários em um único presídio. Irá abalar o governo. O comando da rebelião é dentro do estado.

Haverá acidentes com ônibus na região metropolitana entre o 1º e o 2º semestre. Um deles é ônibus escolar e morre em torno de oito jovens e crianças e muitos feridos.

Encantado

Política: O ano inicia tumultuado, mas será um ano bom.

Haverá muitas brigas no Legislativo, o que interferirá um pouco no Executivo.

Prefeito: Ele veio para fazer e não para pecuinhas.E veio para fazer e não está nem aí para quem quer brigar. A população vai apoiá-lo. O prefeito tem que tomar cuidado com a oposição, pois a briga no legislativo será usada para denegrir sua imagem. A saúde do prefeito anda boa, mas deve cuidar do coração, anda emotivo e sob pressão. Ele vai comandar até o final de seu mandato com o apoio da coligação. Ele poderá ir à reeleição com Enoir.

Projeto do Cristo: Ele sai do papel no seu último ano de mandato.

Câmara de Vereadores: A população ficará indignada com vereadores. Um deles na faixa dos 45 anos, alto, magro, moreno, vai querer desistir por causa da pressão e por causa da presidente.

A presidente é uma guerreira e entrou para vencer. Será bem entendida pela população e será um grande destaque na política no futuro. Os problemas ela tira de letra e impõe respeito e vai trabalhar unindo o grupo. O grupo externo que a apoia não são políticos; um é baixinho e gordo e usa óculos; outro é loiro e um terceiro é moreno,magro e alto.

O PP quer abraçar o governo, e aceita as mudanças porque querem o melhor para o município. Uma liderança deste partido moreno, magro, alto, usa óculos, na faixa dos 32/35 anos se destacará. Ninguém aposta nele.

Paulo Costi: Vai descansar, mas depois volta e mete a mão. Poderá ser candidato novamente.

Secretariado: Eles estão integrados, mas haverá mudança no segundo semestre. Deverá sair um secretário magro, alto, grisalho, influenciado pela oposição. O vice-prefeito se destaca na área da saúde e volta para esta pasta, que é onde o povo o quer.

Segurança pública: O tráfico continua com mortes no primeiro semestre. Vejo duas mortes, um jovem entre 20/23 anos e uma moça entre 17/18 anos. Eles são dos bairros. O centro também sofre com o tráfico que é comandado por pessoas de fora.

• Lojas centrais, uma em uma esquina e outra mais no meio da quadra deverão ter assalto à mão armada, com perdas de danos materiais.

• Uma loja no final do Bairro Navegantes será assaltada.

• As pessoas deverão se cuidar pois haverá muitos roubos nas ruas e nas casas.

• Tentativa de assalto ao Sicredi e CEF. Um no primeiro semestre e outro no segundo.

• Clientes ao sair dos bancos têm que tomar cuidado com dinheiro e malotes.

• Casas de família bastantes casos de roubos. Haverá dois assaltos em uma casa branca de janelas verdes e em outra amarela de janelas marrons, as duas no Porto XV.

• O bairro Navegantes deverá cuidar com furtos de roupas e comidas.

• No Vale dos Pinheiros, uma morte de um jovem entre 17/18 anos com faca.

• Muitas prisões serão feitas. Um policial civil tem que se cuidar ao enfrentar um adolescente entre 17/18 anos. Será ferido.

• Muitas brigas de casais e separação na sociedade a partir do segundo semestre. Falta de diálogo é um dos motivos.

• Uma briga de casal do ramo empresarial, na área central, irá vir à tona, devido a drogas. Ele mais ou menos 55 anos, alto, grisalho e magro. Ela, 45 anos, morena.

Trânsito: Muita gente de fora morre aqui e os daqui morrem fora. A maioria jovens devido ao consumo de álcool.

Clima: Haverá entre junho e agosto algumas cheias, mas não causará danos materiais.

Acidentes: Um rapaz da sociedade que anda num carro cinza metálico, rebaixado, pinta e borda. Ele poderá sofrer um acidente chocando-se contra uma árvore e morrer. Isso chocará a cidade.

Linha Garibaldi: Dois rapazes de fora serão encontrados mortos nas proximidades da Lagoa, um dentro de um carro queimado e o outro não. São duas situações diferentes devendo ocorrer um no primeiro semestre e outro no segundo.

Afogamentos: Na Lagoa também haverá afogamento de uma pessoa de fora. Homem de meia idade.

No rio Taquari também poderá haver morte de adolescentes entre 14/15 anos e 16/17 anos em momentos distintos, no primeiro semestre.

Incêndio: Vejo uma casa de madeira amarela, bem antiga, com janelas cinza, que fica em bairros na área central. O motivo do fogo: um esquecimento de uma frigideira no fogão.

Suicídio: Vejo dois jovens dos bairros se tirando a vida. Um entre 17/18 anos e outro até 23 anos. Ambos homens. Motivo é o desprezo no amor. Um será influenciado por relacionamento nas redes sociais.

Redes sociais: Ela influenciará de modo negativo na vida das pessoas. Brincadeiras que podem levar ao suicídio e muitos escândalos envolvendo meninas da sociedade. Muitas separações cujos motivos serão descobertas traições via redes sociais. Homens perdem a cabeça e muitas mulheres enganadas nas redes.

Saúde: Surge uma nova doença no primeiro semestre. Os sintomas são dores nos ossos e no estômago. Ela atingirá de crianças a pessoas adultas, muita gente. A cura será descoberta, mas antes disso morre um senhor entre 60/65 anos com a doença. Muitas pessoas enfartando entre 50/60 anos, entre elas morre uma pessoa importante na política entre 65/70 anos.

Doutor Ricardo

Política: A prefeita está muito bem assessorada. Fará um bom trabalho. Terá um grande apoio do marido que estará ao seu lado. No segundo semestre troca um secretário, por doença. A oposição tenta derrubar mas não consegue.

Sua marca em sua administração será a saúde e a segurança pública.

Cidade: Haverá crescimento do tráfico com prisões. Ocorrerão menos acidentes que em 2016. Deverá partir um senhor de idade, político antigo, no segundo semestre, por doença natural.

Será um ano de muita doença, como febre e pneumonia para o município.

Relvado

Política: Muitas brigas, ainda não aceitaram o novo governo. A oposição não deixará o prefeito trabalhar. Isso vai até o final do mandato. O prefeito não conseguirá cumprir suas promessas. Ele está bem assessorado, mas muda seu secretário na área da saúde.

Um homem que mora fora, atua na área de churrascarias, magro, alto, moreno, do centro do país, vai contribuir para o crescimento da cidade.

Cidade: As pessoas devem cuidar com crianças nas piscinas. Aparece afogamento de menino de 4/5 anos de pessoas conhecidas na área central, no segundo semestre.

No interior pega fogo em uma casa velha, só danos materiais.

Um rapaz entre 23/25 anos se acidenta de moto e será feio. Ele mora no interior.

Morre alguém de destaque entre 45/50 anos, no segundo semestre. Motivo enfarto.

Haverá bastantes separações por falta de amor.

Um rapaz que ninguém imagina terá um envolvimento com outro rapaz. Ele é da área política entre 21/23 anos e deverá sair da cidade. Isso chocará a comunidade.

Roca Sales

Política: O prefeito está bem assessorado e fará um excelente trabalho. Fará algumas mudanças que poderão causar conflito entre secretariados no segundo semestre. Terá destaque para a área de educação. Seu relacionamento com o Legislativo será harmonioso.O prefeito deverá perder alguém próximo a ele no segundo semestre.

• O ex-prefeito vai trabalhar por fora para voltar nas próximas eleições.

Cidade:

Agravamento de roubos. No primeiro semestre um assalto a um mercado ànoite. Roubos de malotes dentro da rodoviária. Relojoaria será assaltada à noite. Crimes praticados por pessoas de fora e da cidade.

• Um salão de beleza será assaltado por uma mulher. Uma oficina mecânica, a mais antiga da cidade, também sofrerá ação dos larápios.

• Uma briga grande na praça, à noite, envolvendo larápios por divisão dos bens furtados poderá resultar em morte a facadas.

• Uma briga em lancheria, num sábado para domingo, poderá resultar na morte de jovem.

• Poderá haver um suicídio de uma mulher. Ela já tentou uma vez. Estatura mediana, magra, alta. É do interior e está com depressão.

Muçum

Política: O prefeito fará um governo inferior ao passado. Sua relação com os vereadores não será boa, tem muito vereador magoado, o que causará muita oposição.

Haverá muitas brigas envolvendo o hospital.

No decorrer deste ano, muda dois secretários. Surgem novas lideranças, sendo uma mulher magra, alta e morena.

Também irá aparecer uma ex-mulher de um ex-prefeito que se destacará muito. Ela não é da área política. Isso acontece no segundo semestre. Ela disputará vaidades com a primeira-dama. Sua descrição física é morena, magra, alta, cabelos castanho, crespos, na faixa dos 55/60 anos. Ela atua na educação.

Se destaca um vereador, magro, alto e jovem, de legislação passada.

Um ex-prefeito, magro, alto e moreno está se preparando para voltar. Não é o que concorreu.

A primeira-dama deverá observar cuidados com a saúde em regiões como fígado, coração e coluna. Tudo em decorrência do stress. Ela trabalha demais.

Cidade:

Assaltos, roubos e furtos nas casas. Brigas devido a drogas.

Afogamento de dois meninos juntos nos arredores do rio, entre 13/14 anos.

No primeiro semestre um acidente choca a comunidade. Um carro bate e incendeia e o motorista, homem, entre 18/19, anos morre carbonizado. Isso acontece dentro da cidade.

Vários acidentes de carro e mortes em noite de chuvas na rodovia.

Tentativa de um assalto a banco no segundo semestre.

Lancherias e casas de famílias serão furtadas.

Muitas separações por ciúmes de pessoas conhecidas.

Um relacionamento entre uma mulher morena, magra e alta e outra mulher loira resulta em morte. Por ciúmes, a loira mata a morena. Isso acontece no segundo semestre.

Brigas em bailão coloca gente no hospital.

Hospital: Muitas brigas e polêmicas envolvem a saúde financeira do hospital. Um senhor que mora fora, mas é natural do interior do município, quer arrematar o hospital se ele for à falência. Ele tem aliados na política, mas são oposição ao prefeito. É baixo, gordo e tem dinheiro. Mas o hospital se reergue sem ele.

Nova Bréscia

Política: O prefeito eleito fará um bom governo. Ele é bem intencionado e assessorado. Mantém seu secretariado. Não será fácil o diálogo com os vereadores, porque ex-prefeitos interferem na política local.

No PMDB se destacará um homem moreno, magro e alto que atuará contra o prefeito.

O prefeito e vice possuem uma boa relação. Eles terão problemas internos que serão superados.

Haverá destaques para dois empresários no ramo de gastronomia: um moreno, magro, alto, de idade, que trabalha com o filho e o outro moreno, alto e gordo. Eles querem ver a cidade crescer e participam deste crescimento.

Cidade: A segurança deverá ser reforçada. Muitos roubos e aumento do tráfico. Deverá haver assalto ao banco Sicredi no segundo semestre, mas não conseguem levar nada. Clientes do Banrisul deverão tomar cuidados com malotes. Roubos praticados por gente de fora.

Muita separação causada pelas redes sociais, ciúmes e o lado financeiro.

Capitão

Política: O novo governo dará um bom trabalho. Há união entre prefeito e vice. Destaque para o prefeito que irá buscar muitos recursos fora. Bem assessorado pelos seus secretários e sem problemas com os vereadores. A primeira-dama adoece, mas nada sério.

Cidade: Será um ano tranquilo de poucas brigas e diminuição do tráfico. Avança o projeto do asfalto para Encantado. O asfalto entre Capitão e arroio do Meio será a marca do prefeito que o reelegerá.

Será feito um bom trabalho na segurança pública e na saúde.

Coqueiro Baixo

Política: O prefeito está muito bem. É bem intencionado e trabalhará pelo melhor. Ele terá em seu caminho uma mulher que irá complicar . Haverá discussão a nível de projetos na área de educação e será trocada a secretária por um senhor de idade. Isso deve acontecer no segundo semestre. O ex-prefeito vira um fiscal.

Cidade: O asfalto terá um pequeno avanço. A cidade é tranquila e melhora. Os eventos terão destaques e a área de educação melhorará através da interferência de um homem moreno, gordo e alto.

Imigrante

Política: O prefeito é bom e trabalha bem. Ele tem que cuidar com sua saúde: pressão alta. Ele quer abraçar o mundo e está bem assessorado. O que ele tinha que mudar no secretariado já mudou. Terá um bom relacionamento com a Câmara e executará todos os seus projetos em mente.

Sairá bem sucedido num projeto a nível regional, o que atrairá muita inveja. Neste projeto ele irá modificar coisas e mexer com gente influente.

Ele tem que cuidar com doenças na família, mas nada que não tenha cura.

Surge uma nova liderança, destaca-se na área da saúde. Magra, alta, loira, na faixa dos 45/50 anos.

Cidade: Muita droga circulando na cidade. Deverá morrer uma criança na faixa dos 10 anos, da sociedade, com uma doença nova. Isso será no segundo semestre e a doença chega com o frio.

Deverá haver morte suicídio com uma mulher morena, baixa, gorda, da área central, entre 60/65 anos. Ela está com depressão. Afogamento de uma menina entre 16/17 anos no primeiro semestre.

Haverá assaltos a bancos: um no primeiro semestre, ao meio-dia, na semana do carnaval. Envolve vítimas sem mortes, com perseguição e reféns. O outro, no segundo semestre, acontece à noite e não levam nada.

Colinas

Política: Um município bem destacado. O prefeito deverá cuidar com polêmica policial envolvendo seu nome e papel. Tem relação com a vida externa à política. A oposição usará isso, mas não terá êxito.

Um senhor que já foi prefeito auxiliará o novo prefeito que é bem intencionado. Junto a sua equipe terá um ex-prefeito, magro e alto. A primeira-dama terá projeção trabalhando com liderança, mas ela tem que ter cuidado com amigas falsas. Um ex-assessor deverá pressionar para voltar mas não terá êxito. O prefeito tem que cuidar pois há muita gente magoada.

Cidade: Há um futuro bonito para o município, muitas mudanças e muito trabalho.

Na área da saúde, doenças passageiras. Mas reaparece a Aids, envolvendo três casos, dois homens e uma mulher. Gente conhecida que fará o tratamento. Haverá assalto a duas lojas, uma em uma encruzilhada e outro no centro. Será à tardinha. Poucos acidentes, mas aumento de furtos.

Rio Grande do Sul

O ano de 2017 será regido por Oxalá. A cor é branca e o número é 8 e todos os pares.

O governo do estado começa o ano estagnado.

Haverá muitos conflitos, não será um ano de equilíbrio.

Haverá muitos cortes e parcelamento dos salários. Não será ano que o Rio Grande do Sul terá um equilíbrio.

Não caminha para a ascensão.

O governador terá que cuidar de sua saúde, vejo problemas cardíacos.

A sua equipe não é unida e a primeira-dama trabalha com ele.

Vejo muito problema com o meio ambiente no RS, águas em abundância e muitas vítimas.

Governo Temer

Continua no mesmo balanço. Ninguém ficará impune. A podridão continuará a vir a tona. O presidente se mantém no poder.

Encantado

Vejo boas intenções no novo governo. Ele vai jogar o jogo dele e fará um bom governo. Não vejo desvios, traições, roubalheiras, há seriedade na coisa pública. Será ano positivo.

O prefeito e seu secretariado farão uma administração transparente.

O prefeito trabalha junto com os vereadores, vejo apenas brigas cotidianas.

Legislativo: O ano da presidente será conflitante. Ela luta pelas coisas certas. Não será um ano negativo, ela luta pelos seus objetivos e entra em conflito de ideias com seus colegas. Ela terá grande destaque. Será uma liderança forte. Possui gênio forte e influência.Ela conseguirá fazer com que todos trabalhem no mesmo foco.

Cidade: O primeiro semestre será de dificuldades no lado financeiro. Inicia ano turbulento. No segundo semestre haverá progresso no comércio e agricultura.

• Atenção, assalto a bancos com vítimas e danos materiais. Com vítimas só vejo um no período do carnaval. O município é bem visado pelos bandidos.

• Haverá execuções com mortes, mas as polícias irão fazer um trabalho que irá coibir as mortes. Pois a sociedade fará uma forte pressão sobre o policiamento para resolver o problema.

• Haverá cheias, mas não vejo nada grande com devastação ou perdas.

• O maior destaque para Encantado será na segurança pública com a implantação de um grande projeto.

• A UTI ainda não será o ano dela.

• A estátua do Cristo. O prefeito inicia em 2019 o projeto. Ainda é uma ideia vaga na cabeça das pessoas. Mas ao se concretizar trará progresso.

Travesseiro

O atual governo iniciará um ano bom. A sua equipe não fecha, há conflitos internos e por isso mudará secretariado.

Não vejo grandes mudanças para o município.

Poço das Antas

O novo prefeito entra trabalhando com intenção de progresso. A equipe dele terá divergências. O início do ano será turbulento.

O município deverá cuidar com a área da segurança. Vejo movimentação de muito dinheiro, assalto em lugar de muito dinheiro.

Vejo sequestro, algo de destaque que será desvendado no município. Alguém em cativeiro, que envolverá muito dinheiro.

Doutor Ricardo

A prefeita fará um bom trabalho. Ela entra de comum acordo com sua equipe. Vem com ideias antigas e vai adaptar às suas. Terá sucesso em seus projetos.

Westfália

Vejo conflito de pensamentos entre prefeito e equipe. Será um ano bem balançado. Haverá mudanças por divergências.Uma forte liderança é o conflito pois vem com ideias antigas. Ele não integra a equipe.

O ex-prefeito busca voos maiores e terá sucesso.

Anta Gorda

Inicia o ano com conflitos com o grupo. Não há uma união de ideias e não entram em acordo. Há poucas chances de dar certo a coligação. Vejo projetos que envolvem dinheiro e desvio.

Haverá uma estagnação no município.

Putinga

O novo governo arranca com dificuldades, mas tem boas intenções. O início será de conflitos de ideias, mas com o passar do tempo as coisas se ajustam.

O prefeito terá uma boa relação com os vereadores.

Há um grande índice de violência dentro da cidade envolvendo drogas.

Teutônia

Vejo um bom mandato para o novo prefeito. Ele vem com boas ideias e intenções. Tem a influência de alguém de fora, que o orienta. Haverá conflitos passageiros. O grupo está fechado.

O prefeito deverá investir na segurança pública, pois a droga terá destaque.

Encantado

Política: Inicia uma política de recomeço, de reorganização . Haverá mudanças realizadas com os pés no chão. Será um ano positivo e de adaptação na busca da estabilidade. A coligação é instável, existe consenso entre eles. Hoje a equipe de governo se alinha e será positiva. A relação do prefeito com vereadores será positiva, a oposição ficará estável.

Legislativo: A presidente iniciou o ano com dificuldades de interação com o grupo de oposição. Ela não pode ir de salto alto. É uma mera transição, vai depender muito das palavras. Alcançará projeção no futuro. Conseguirá construir um consenso.

Cidade:

• Risco fortes de cheias no primeiro semestre.

• Riscos de assaltos a banco com vítimas.

• Haverá muitas mortes em decorrência do tráfico.

• A economia será modesta.

• O videomonitoramento tem que ser feito, para controlar violência e vai sair do papel com esforços conjuntos.

• A Suinofest é um evento que irá prosperar.

Lajeado

Política: Será um governo bem sucedido e mais estável. A relação com a oposição será forte e difícil. Será um período de desconfianças. O prefeito é calmo mas indignado.

No Legislativo não vejo ninguém se destacando.

Os investimentos na área da saúde será médio por falta de dinheiro.

Na área da saúde vejo algo positivo se concretizando. Algo grandioso.

Na segurança pública há muita risco e tensão com muitas mortes. O principal motivo é o tráfico.

Estrela

Política: O prefeito já vinha fazendo um bom trabalho e continuará. Mas em virtude da crise terá que enxugar seu quadro de trabalho, renová-lo e se adequar à nova realidade. Haverá algum desgaste, mas superável. Será um mandato diferente ao anterior.

No Legislativo uma mulher fará uma revolução. Ela vai ser a verdadeira oposição.

A economia continuará crescendo e os eventos que acontecerão serão modestos.

Arroio do Meio

Será uma boa administração que trabalhará com o freio de mão puxado. A equipe estará junto. Haverá um racha passageiro o que causará desconforto com pessoas próximas ao prefeito.

A oposição inicia tensa mas posteriormente tende a harmonizar.

Vejo crescimento na economia. Vem algo positivo. O ano será estável.

Teutônia

O prefeito tem que ter cuidado. Ele vai centralizar a administração, podendo haver conflitos sem necessidade. Ele tem que ser administrativo e buscar a comunicação e se adaptar ao novo projeto. Ele terá um ano bem tumultuado. Muitos conflitos internos e externos, em especial com os vereadores.

O município cresce. Alerta para as questões da segurança púbica.

Fará um trabalho forte na saúde.

Arvorezinha

As eleições serão uma corrida forte, mas faltam nomes para candidatos. A eleição será calma mas com bastante barulho. Trabalham um único nome, um com expressão. Ninguém quer. Vai vir alguém. Poderá ter dois mas ganha o mais conhecido, o de expressão.

A economia se mantém estável.

Vespasiano Corrêa

Vejo uma cidade tranquila, mas tem alerta para conflitos na área de segurança.

O prefeito continuará realizando um bom trabalho, mas precisa se arriscar, buscar coisas novas.

Vejo investimentos na área da avicultura, mas cuidado com perdas na agricultura.

São Valentim do Sul

O novo governo mantém a estabilidade e fará um trabalho com um pouco de dificuldades. Mas irá em busca de captação de recursos para novos projetos. Ele vem com tudo na área econômica, quer o crescimento.

Mesmo sendo bem intencionado na busca de desenvolvimento, precisa aprender a confiar e a delegar.

Muçum

Será um governo morno. A oposição baterá firme. Os mais novos virão com tudo. O prefeito tem que se adaptar às novas realidades. A população e a oposição vão cobrar transparência.

A situação financeira é difícil, é truncada. Com relação à saúde financeira do hospital, a equipe tem vontade em resolver e esse é o diferencial.

Estrela

O ano de 2017 promete ascensão em todos os âmbitos. Um grande investimento marca o desenvolvimento local e o crescimento dos empregos. Vejo muitos investimentos de fora para dentro. É um início, um marco na história econômica. Haverá a migração de pessoas vinda de outros estados para explorar as indústrias. Virá uma indústria no setor calçadista.

A segurança pública será prejudicada pelo crescimento, mas nada que chegue ao caos. O desajuste social vem paralelo ao crescimento e causará abalos, mas nada que não se resolva.

Há muita preocupação por parte das autoridades policiais com a ilegalidade da droga ilícita, a qual irá gerar mortes, inclusive com pessoas conhecidas. Alguns pequenos empresários poderão estar envolvidos e perderão vidas.

Estrela é um município bem vigiado e protegido pelas autoridades policiais e não vejo assalto a bancos.

Política:Terá uma política voltada ao crescimento, será progressiva. O prefeito fará um governo melhor que o anterior com harmonia com os vereadores.

Teutônia

O prefeito terá um ano conturbado no início. Haverá divergências de ideias da politica anterior, mas ele quer adequar o seu pensamento. Ele terá o apoio da população. No secretariado vejo insatisfação entre eles, haverá mudanças já no primeiro semestre. Deve mudar o setor de obras que não dará o retorno desejado.

O Executivo e o Legislativo estão alinhados. Já haverá muitos conflitos no judiciário. Serão decisões judiciais envolvendo causas anteriores. Essas causas foram negligenciadas, mas não abalará o governo. Mas vem à tona para ser resolvido.

Surgem novas lideranças no Legislativo, um homem e uma mulher, na condição de oposição.

Cidade: Vejo muito progresso. Crescimento através de aves, suínos e gado leiteiro. Haverá movimentação na área de exportação de derivados de leite. Mas nada em grande passos, ainda será um ano turbulento na economia. O principal problema do município será o saneamento.

Marques de Souza

Será um ano promissor com fortes lideranças. O prefeito é bem intencionado e trabalha com uma equipe engajada. No decorrer do ano mudará o secretário de obras. Ele terá uma boa relação com os vereadores.

Um vereador homem de mandato antigo se destaca e vem para somar. Uma promessa com um ex-prefeito não será cumprida.

Cidade: Vejo pequenos avanços no setor agrícola e obras que serão finalizadas. A população terá que cuidar com movimentação de assaltos. Vejo um assalto que ocorreu em um município vizinho e serão pegos na cidade, com movimentação de policiais. Muitos acidentes de veículos por ser uma área de risco.

Cruzeiro do Sul

Será um mandato difícil, o prefeito não conseguirá melhorar o estagnatismo do município. Falta união da cidade, entre comunidade e autoridades políticas. Haverá conflitos com vereadores por pecuinhas do cotidiano.

Haverá mudanças no secretariado, até porque ela ainda não está formada. Houve muita promessa e poucos cargos a serem preenchidos.

Não vejo novidades para o município, não há crescimento. Haverá fechamento de lojas, empresas. O que se mantém é o setor rural, o agronegócio. O abigeato continuará acontecendo.

Santa Clara do Sul

Será um ano muito bom. O prefeito terá uma boa relação com vereadores, mas haverá alguns conflitos médios.

No secretariado deverá haver mudança em dois setores ainda não definidos.

Surgirá uma liderança acima do prefeito. Um homem entre 45/50 anos, grisalho. Ele vem para gerar conflitos, mudança de pensamento na comunidade. Ele começa junto com o grupo político e termina separado. É centrado e muito próximo ao prefeito. A pasta da saúde será destacada.

O prefeito será uma expressão regional. Terá o apoio popular da região, no início, com o passar do tempo poderá mudar.

Vejo uma energia positiva. Destaque em áreas cultural, eventos e festividades. O setor calçadista despontando. A área da segurança é tranquila.

Forquetinha

Prefeito fará um bom governo, mas município vem patinando e a coisa vai acontecer na pedalada para a busca do desenvolvimento de seu município. Estão faltando mentes abertas, novas lideranças. O Executivo e o Legislativo não estarão na mesma linha de diálogo, e isso irá provocar um movimento para melhorar.

O principal problema da cidade é com o saneamento, o qual será trabalho. Cresce o setor calçadista e haverá destaque para a cultura.

Sério

Será um bom governo,o prefeito é bem intencionado, mas não falará a mesma língua dos vereadores, e isso vai contribuir para o crescimento.

A comunidade tem que cuidar com assalto a banco e fuga com reféns em horário comercial no decorrer do ano.

Progresso

O novo prefeito fará um bom governo. O seu secretariado será integrado e a cultura e lazer serão destacadas. Mas no decorrer do ano deverá haver mudanças por divergências.

A agricultura é um dos setores que alcançará projeção.

Aparecerão alguns problemas judiciais com relação à gestão anterior os quais serão neutralizados.

Acontecerá um assalto, pode ser banco, supermercado ou loja que mexe com quantias grandes de dinheiro. Esse assalto tem relação com outro que acontecerá em município vizinho. Vejo trocas de tiros, onde reféns podem sair com escoriações, mas algum dos larápios podem vir a falecer.

Canudos do Vale

Vejo pouco foco no governo, o que já vinha ocorrendo. Os gestores se preocupam e gastam muito com o desnecessário. Haverá mudanças no secretariado, um ou outro saem. Pouco crescimento, mas muita evidência social, eventos para o município.

Pouso Novo

Será um bom governo suave e leve. O prefeito irá governar em conjunto com sua vice que tem voz de comando. Haverá conflitos com os vereadores. E mudarão alguns secretários no decorrer do ano.

Fazenda Vilanova

O novo prefeito fará um bom governo e se destacará em obras. O seu secretariado vai estar harmônico. Haverá muitas reuniões para se firmar;

Irá explorar a duplicação da BR 386.

O Executivo e Legislativo trabalharão em harmonia. Surgirá uma nova liderança e é mulher.

Problemas com a justiça de governo anterior virá à tona.

Bom Retiro do Sul

Será um governo estagnado, tranquilo e com projetos que terão dificuldades de executar. Faltará transparência. Se sobressaem os interesses pessoais.

Entre prefeito e vereadores instaura a harmonia. No secretariado deverá haver mudança em duas a três pastas.

Imigrante

O prefeito fará um governo de bom para melhor. Sua relação com vereadores será instável. Colocará em execução alguns de seus projetos, os quais ganham projeção.

O município servirá como rota de fuga, passagens de roubos.

Rio Grande do Sul

A miséria ficará será ainda maior que 2016. Haverá muitas perdas materiais e de pessoas por causa da água no Estado.

A onda de crime continuará aumentando com rebeliões em presídios da capital.

Morrerá um homem com mais de 60 anos, de expressão muito forte na política.

Governo Sartori

O ano será de muita pressão e discórdia em todas as áreas do governo. Não há união no grupo. Apenas 30% do grupo apoia Sartori. A maioria está só aguardando para ver o que acontece. Sartori sente-se adoentado e pressionado. A oposição observa e semeia discórdia. Não vejo surgir nenhuma liderança nova no governo. No Legislativo haverá destaque de um deputado antigo, que beira entre 50/60 anos, com cabelos brancos.

Governo Temer

Ele continuará firme e forte em 2017. A grande maioria dos assessores gaúchos ficam ao seu lado. Eliseu Padilha é um nome forte ao seu lado e ganha projeção.

Inter

Subirá para a primeira divisão ganhando o título, mas será o único deste ano.

Grêmio

Ganhará a Libertadores se continuar com a mesma equipe. O grupo está muito unido e vem com tudo.

Encantado

Será um ano sem muita prosperidade, mas de muitas mudanças em especial no primeiro semestre, em que haverá diminuição de empregos. Não há uma energia positiva para esta cidade. Não vejo união entre os segmentos. Há uma divisão. Vejo demissões e fechamento de empresas.

Câmara de Vereadores: Os atritos iniciaram antes de começar o ano. Vejo muitas pessoas influenciadas, em especial uma mulher que tem um homem por trás orientando-a. Ela não é fraca, tem as costas quentes. Tem liderança e terá muita projeção.

Esta mulher que é filha de Iansã tem boas ideias e fará uma boa gestão visando ao crescimento do município. Mas o início de sua gestão será pavoroso, mas fará um bom governo.

Prefeito Conzatti: Ele terá muitos problemas financeiros no primeiro semestre. Seu vice é respeitado e tem o apoio de lideranças e pessoas influentes. O vice tem mais apoio do que o próprio prefeito. Os dois estão unidos e irão fazer um bom trabalho. Eles ficam unidos até o final. O prefeito tem que cuidar com sua saúde, pois fez uma cirurgia tempos atrás e o problema poderá voltar. Isso pode causar afastamento da prefeitura.

O secretariado não está integrado. Alguns podem sair ainda no primeiro semestre. Vejo duas mulheres jovens e brancas saindo por irregularidades, por se acharem autosuficiente. Há muita inveja no grupo de trabalho. A comunidade não aceitou muito bem o grupo.

• Violência: Vejo bastantes tiros e muitas mortes.

• Haverá assalto a banco com vítimas na área central. Poderá ser em mais de uma agência simultaneamente.

• Videomonitoramento. Será uma realidade com o engajamento dos poderes e da sociedade.

• Crescerá o número de acidentes

• O ex-prefeito está com os caminhos abertos para voltar e tem muito apoio.

Muçum

O município viverá um ano melhor. Mas terá que cuidar com perdas na agricultura.

O prefeito fará um bom trabalho. O vejo como um líder. A primeira-dama alcançará projeção com seu trabalho voltado para o lado social, especialmente envolvendo projeto com crianças. Ela terá que cuidar com sua saúde sob risco de algumacirurgia. Ela tem muito carisma.

A saúde do prefeito está boa.

A relação entre Executivo e Legislativo será de harmonia.

Na política haverá uma liderança que poderá assumir sua sexualidade. Ele deve ter entre 25/35 anos.

Não vejo nada de tragédias ou mortes que impactarão a cidade.

Arvorezinha

Será um ano de crescimento na economia., pois vejo lideranças positivas.

As eleições em março serão pacíficas. Vai ganhar quem tem mais poder econômico e inserção na comunidade. Mas paralelo, duas pessoas autoritárias irão opinar e mandar. Seguem, paralelo, as rivalidades.

Putinga

Não vejo nada de novidade. Não há crescimento, nem projeto. Vejo um ano normal. Só tumultualdo na área de segurança pública.

Ilópolis

Vejo um ano de crescimento para a cidade com os novos governantes que querem trabalhar para o povo. Não há atritos políticos. Cada um fazendo o seu trabalho.

Anta Gorda

Vejo uma defasagem muito grande na agricultura, o que irá prejudicar a economia. Na questão política será um ano de calmaria pois há união no consenso.O prefeito é uma boa liderança e terá chances de continuar em projetos futuros. No legislativo também há união, mas haverá também aqueles que farão a oposição por oposição.

Doutor Ricardo

É um município que possui uma energia positiva. Muitas coisas boas irão acontecer. O grupo político é fechado e haverá uma convivência pacífica. Os vereadores também estão integrados.

A nova prefeita terá que dar uma atenção especial para o centro do município, deverá ter problemas com a segurança pública. Buscar uma valorização maior do centro da cidade.

Estrela

Vejo um governo de dificuldades. O prefeito está mal assessorado. Serão seis meses de atritos entre lideranças que interferirão diretamente na gestão do prefeito e na boa imagem que ele possui. O prefeito tem projetos bons mas o que o cerca irá interferir na concretização.Faltará o apoio.

Lajeado

Se em 2016 aconteceram muitos crimes, este ano será pior ainda. Tudo em decorrência do crescimento do tráfico. Haverá assaltos e mortes mas entre os próprios larápios e traficantes. Brigas por domínio de território. O prefeito fará um bom ano.Tem uma liderança forte, boa e autoritária. Buscará o diálogo com o Legislativo. O seu secretariado está unido e integrado com a comunidade. Eles obedecem à forte liderança do prefeito. Não vejo o ex-prefeito com voz. Está recolhido.

Imigrante

Um município pacífico, nada de anormal. Na questão administrativa haverá atritos entre secretariado, por interferência de pessoas de fora, que buscarão brigar por espaço. O prefeito que é um homem de decisão tem que buscar o diálogo com o legislativo. Nada grave na sua saúde. Não terá êxito em projeto regional.

Colinas

Vejo grandes mudanças e muito positivas para este município. O prefeito é bem intencionado e tem bons planos. Fará um bom governo buscando os vereadores como aliados.

Encantado

Segundo Xango e Exu que responde sobre o ano do prefeito, ele será muito tumultuado e terá muitos problemas de ajustes. Pegou a casa desorganizada. Mas durante o ano organiza-se.

A relação entre prefeito e vice é muito boa, pois o vice tem uma proteção e áurea boa. Eles farão grandes projetos aliados. O prefeito tem muitos inimigos, de partidos contra, mas ele tem a sabedoria de lidar com as situações. Precisa cuidar com sua saúde.

Secretariado: Formou uma boa equipe, mas no decorrer do mandato poderá haver mudanças. Este ano a equipe permanece unida, são pessoas dispostas a trabalhar.

Segurança pública: Não haverá muitas mudanças. Continuam as mortes, roubos e o tráfico. Haverá muito trabalho por parte da justiça. As polícias mudarão a tática de trabalho e terão êxitos. Serão descobertas pessoas conhecidas que ninguém imagina envolvidas com tráfico e roubos.

Haverá mortes por dívidas pendentes de tráfico.

Até março deverá acontecer de 3 a 4 mortes entre Encantado, Roca Sales e Muçum, por ajustes de contas. Entre eles uma mulher entre 50/60 anos mais ou menos 80kg está na lista, se não pagar sua conta.

Assaltos a bancos: O ano marca perigo para uma agência de Encantado, será à noite sem ter reféns. Na região acontecerão muitos assaltos principalmente nas pequenas cidades.

Clima/tempo: Muito cuidado com as águas. Afogamento no Picão e em riozinho ou lagoa. Um rapaz alto, magro, branco entre 20/30 anos deverá morrer afogado.

Cuidar com crianças em piscina, lagoa. Da cidade e dos arredores.

Enchentes: Terão mas não entrará no Navegantes. Serão pequenas cheias, susto nos municípios ao arredor.

Incêndio: Cuidar uma casa creme com aberturas marrom, em bairro da área central. Casa antiga.

No interior poderá incendiar uma casa velha de madeira. Hoje mora gente nela.

Economia: A partir de maio em diante começará a ter melhorias nos empregos. Empresas da área de alimentos e cosméticos passam por dificuldades.

Câmara de Vereadores: É a verdadeira baixaria, bem tumultuada. Há muita podridão, críticas. A presidente do Legislativo tem que se preparar espiritualmente para não arrebentar as tensões em sua saúde. Ela possui o apoio importante de um homem branco, careca, entre 40/50 anos. Ele é a base dela e são do mesmo partido. É o mentor intelectual. Ela fará um bom trabalho e está preparada.

Relação Executivo x Legislativo: O prefeito tem um bom relacionamento com os vereadores e deverá conquistar novos aliados. Haverá alguns obstáculos no caminho.

Roca Sales

O atual prefeito está buscando boas alianças. Fará uma revolução e veio para trabalhar para o município, pois busca o seu crescimento e ama a política. Ele está bem assessorado, formou uma boa equipe com pessoas confiáveis. Fará uma boa administração, mas começará a ser reconhecido a partir de 2018. Tem que cuidar com pendências judiciais. Encontrará grandes elos, mas tem dois inimigos ferrenhos em seu caminho.Um é uma mulher alta, loira falsa, na faixa dos 50/60 anos do meio político. O outro é um homem branco acima de 50 anos também do meio político. Eles querem puxar o seu tapete. O prefeito tem que cuidar da sua saúde, mudar sua alimentação e cuidar do estômago e coluna.

Segurança: As pessoas deverão tomar cuidado, pois os roubos, furtos continuam em residências e comércio, e assaltos também.

Muitas mortes (homicídios) com pessoas conhecidas e influentes no mundo do tráfico. Essa pessoa mora em um bairro da cidade.

Economia: Haverá crescimento, mas também muito desemprego. Não haverá fechamento de grandes empresas, só de pequenas.

Perdas: A partir de agosto um senhor do meio social, com bastante idade (conhecido politicamente) já foi atuante, deverá partir por doença.

Muçum

O atual prefeito começa o ano com problemas na prefeitura para resolver. Terá que fazer cortes em algumas áreas. Terá grandes apoios mas muita crítica. Fará uma boa administração. Possui uma equipe boa e tem o apoio dos vereadores. Na saúde precisa cuidar com a parte digestiva. Já a primeira-dama deverá cuidar com seu sistema nervoso (stress). É uma guerreira que busca crescimento ao lado do prefeito.

Cidade: Haverá roubos e mortes por tráfico, no decorrer do ano.

Muitos rapazes e moças assumindo sua opção sexual na faixa dos 17 a 20 anos. Destacam-se algumas do meio social e pessoas mais velhas.

Imigrante

Vejo no prefeito um homem bom de grande carisma. Se depender da energia positiva da cidade fará um grande governo. Ele tem que cuidar com inimigos ocultos que buscarão podar suas conquistas. Ele tem o dom de fazer alianças. Sua relação com os vereadores é boa, possui uma boa áurea. Tem que cuidar da sua coluna.

Cidade: Cuidado com assalto a banco ou comércio na área central. Isso deve acontecer entre final de março e abril. Algo deverá acontecer com casal de idade, pessoas conhecidas.

Um homem do meio político deverá falecer entre agosto e setembro, Será por doença e ele tem entre 70 a 80 anos.

Vespasiano Corrêa

O prefeito é uma pessoa compromissada, responsável e enfrentará alguns obstáculos. Ele está bem assessorado e fará um bom trabalho. Mas haverá muita confusão política durante este seu mandato.

Há crescimento para o município, pois são unidos.

Fazenda Vilanova

A aliança que ganhou irá enfrentar problemas por parte da justiça. Eles vieram para realizar um bom trabalho. O prefeito tem que fortalecer seu lado espiritual.

Na cidade ocorrerão assaltos que darão susto no comércio. Os moradores terão que tomar muito cuidado.

Relvado

O novo prefeito fará um bom trabalho. Terá que ter cuidado com inimigos políticos. Ele precisa se preparar para mandar. Ganhou na promessa de mudanças as quais fará e comprará grandes inimigos. Ele tem que cuidar com sua alimentação.

Vejo crescimento que será percebido a partir do seu segundo ano de mandato.

Coqueiro Baixo

O novo prefeito e sua equipe farão uma boa administração. Mas o crescimento vem moderado. O prefeito, um homem bem intencionado, buscará caminhos para este crescimento e busca o asfalto o qual conseguirá iniciá-lo, mas não vai terminá-lo.

Em sua equipe haverá destaque para um secretário, mulher que atua com as pessoas, na área social. Terá um bom diálogo com os vereadores e com a oposição.

Nova Bréscia

O prefeito vem para trabalhar, lutar e está preparado. Ele terá melhorias nas áreas da saúde, no atendimento pessoal, na comunicação e no comércio.

Precisa buscar o lado espiritual, pois há trabalhos obscuros que poderão atrapalhar sua caminhada. Vem para ficar e vejo reeleição.

O município realizará grandes eventos, mas num que realizará terá que cuidar. Neste evento poderá haver a morte de um homem a qual pode ser evitada.

Capitão

O prefeito é protegido por Oxalá e Ogum e terá que se preparar para cumprir suas promessas. Irá haver grandes movimentações e transformações. A nova equipe vem preparada para ajudar. Apoiando o prefeito tem um homem que lhe dá suporte. Ele buscará muito apoio e recursos fora com muita garra e esforço.

Cidade: Há chances de assalto em banco entre os meses de abril e junho.

Doutor Ricardo

A prefeita eleita vem com tudo. Confiante com grandes projetos e apoios, inclusive de fora. Fará grandes mudanças e está muito bem assessorada.

Haverá crescimento e mais segurança para o município.