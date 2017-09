Legislativo de Muçum tem o maior gasto em diárias do Vale em 2016

A Câmara de Vereadores de Muçum teve o maior gasto com diárias no Vale do Taquari no ano de 2016. Segundo os dados do Ministério Público de Contas (MPC) do Rio Grande do Sul, o Legislativo da Princesa das Pontes teve um gasto de R$ 69.199,78. Os gastos representam 9,70% da despesa total da casa, além de ter uma média de R$ 13,85 por habitante.

Vale lembrar que “diárias são os valores pagos ao servidor público ou agente político por dia de afastamento da sede do serviço, em caráter eventual e transitório, quando em atividade realizada no interesse ou em virtude do exercício de suas funções, destinadas a indenizá-lo de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana”. Para receber o valor correspondente, é necessária a apresentação de notas fiscais e documentos que comprovem o trabalho.

No ano passado, o campeão de diárias foi o então presidente do Legislativo André Vianini (PS), que durante todo o ano teve 41 diárias. O segundo colocado foi o vereador Gilmar Marcolin (PSDB), com 21 diárias.

Diárias em 2017

Neste ano, com nova legislatura, até o final do mês de agosto, o presidente da Casa, Mauro Cipriani (PMDB) é o edil que mais possui diárias: são 27. Em seguida, o vereador Adair Villa (PSDB), com 18. Em todos os casos, conforme os documentos disponíveis no Portal da Transparência, as diárias foram tiradas para custeios de viagens a Lajeado, Porto Alegre, Brasília, com o intuito de buscar recursos, participar de cursos, reuniões e outros eventos relacionados à Câmara de Vereadores.

O atual presidente da Câmara, o vereador Mauro Cipriani, destaca que atua em prol da comunidade. “Eu costumo acompanhar muito o prefeito em viagens e deslocamentos em prol do município, por isso o número de diárias que possuo é alto. Acredito que cada vereador tem sua própria consciência do que está gastando e fazendo pelo município. Eu, como presidente, gasto para melhorar e adquirir mais verbas para o município”, frisa. Cipriani destaca que tem buscado melhorias para o Legislativo e comunidade. “Estou buscando projetos de academias ao ar livre, retroescavadeira e estou trabalhando para que consigamos levar as reuniões para o interior do município. Sabemos que os moradores do interior têm dificuldade de comparecer às sessões e queremos facilitar esta comunicação e este encontro”, finaliza.