Thomas Machado será uma das atrações da Semana Farroupilha de Muçum

Os preparativos para a 30ª Semana Farroupilha de Muçum estão a todo vapor. As barracas já estão sendo montadas e a organização continua divulgando os shows que devem atrair grandes multidões. Uma das últimas atrações a ser confirmadas foi o dos Irmãos Machado. Thomas ficou nacionalmente conhecido depois de participar e ganhar o The VoiceKids 2017, exibido pela Rede Globo, e sobe ao palco no dia 24 de setembro, às 17h, juntamente com seu irmão Eduardo.

Juntamente com uma série de atividades e atrações culturais, o show dos Irmãos Machado compõe a programação de encerramento. Aos nove anos, cantor e gaiteiro, Thomas é natural de Estância Velha. O menino conquistou muitos brasileiros desde suas aparições no reality show The VoiceKids, exibido pela Globo, sendo vencedor da edição de 2017, quando representou o time da cantora Ivete Sangalo.

O habitual desfile farroupilha, com participação do CTG Sentinela da Tradição, escolas e componentes das barracas devidamente caracterizados, ocorrerá no dia 20, na parte da manhã. O mesmo dia terá a tradicional presença do grupo Os Serranos. Outra grande atração, com o Grupo Rodeio, será no dia 23.

A maior e melhor Festa Tradicionalista da região dos Vales e Montanhas, a 30ª Semana Farroupilha de Muçum ocorre de 15 a 24 de setembro, na Praça Cristóvão Colombo, e terá apresentações teatrais, espetáculos artísticos, shows tradicionalistas e nativistas, grupos de danças, café de chaleira, Dia Crioulo das Escolas e Creches; Dia Crioulo da Terceira Idade e muito mais. A entrada é gratuita.