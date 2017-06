Casal Amorim é homenageado na Câmara de Vereadores

Uma sessão solene na Câmara de Vereadores de Muçum, na noite do dia 30 de maio, homenageou personagens importantes da história do município. O evento, que destacou o dr. João Carlos Amorim, e sua esposa, dona Mariza Darrigo Amorim, fez parte da programação alusiva aos 58 anos de aniversário de Muçum. Estiveram presentes autoridades, familiares dos homenageados e comunidade em geral.

O prefeito de Muçum, Lourival de Seixas, parabenizou o casal, agradecendo aos serviços prestados e enaltecendo o respeito e carinho com que o médico e sua esposa tratam a comunidade. “Tenho certeza de que o povo de Muçum sente-se honrado em usufruir do trabalho deste casal”, afirmou.

O casal, que conta com uma vasta contribuição na área da saúde à comunidade, recebeu uma placa, além das canções interpretadas pelo Grupo de Cantoria Italiana San Piero, que ressaltou a homenagem.

Aos 77 anos de idade, o dr. João Carlos Amorim completa 49 de profissão, sempre atuando pelo Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida, de Muçum. Casado com dona Mariza há 55 anos, ele é pai de duas filhas. No seu discurso durante a solenidade, recordou sua história, sua profissão, relembrou momentos vividos com amigos e família. “Aqui fiz aproximadamente 10 mil cirurgias, incontáveis atendimentos ambulatoriais, chegando ao recorde de 83 atendimentos em um só dia”, relatou. O médico, emocionado, disse estar gratificado por receber a homenagem e também por sua esposa sendo homenageada. Na solenidade, ainda renovou seu juramento profissional, prometendo cumprir suas “funções até que a vida permita, com a mesma dignidade mostrada até agora”. “Até hoje, com a graça de Deus consegui cumprir meu juramento. Nunca trabalhei em qualquer outra atividade que não fosse a medicina”, disse.

Dona Mariza, esposa do dr. Amorim, também foi homenageada. Ela foi a primeira secretária da Saúde e Assistência Social do município, quando criou diversos programas em prol da comunidade. Na política, foi a primeira vereadora de Muçum. “Na câmara de vereadores eu era minoria, oposição e mulher”, lembrou.