Município comemora seus 58 anos em grande estilo

O aniversário de 58 anos de Muçum foi comemorado no dia 31 de maio, mas a festa durou muito mais que um dia. Os festejos ficaram por conta da Semana do município e pela 4ª ExpoMuçum.

Durante oito dias, a comunidade e visitantes puderam aproveitar uma programação diversificada, que contemplou apresentações artísticas e culturais, shows para adultos e crianças, missa de Ação de Graças, desfile, sessão solene e homenagens.

A Semana do Município teve início no dia 24 de maio, e seguiu até o dia do aniversário, dia 31 de maio. Durante este período, ocorreram as apresentações das escolas e dos projetos do município, programação especial para terceira idade. No sábado, dia 27 de maio, uma missã de Ação de Graças aos 58 anos de Muçum foi realizada na Igreja Nossa Senhora da Purificação, atraindo fiéis. Um dos destaques da programação foi na terça-feira, dia 30 de maio, quando uma sessão solene na Câmara de Vereadores realizou uma homenagem ao casal João Carlos e Mariza D’arrigo Amorim.

De 25 a 28 de maio, a 4ª ExpoMuçum movimentou mais ainda o município. Apesar do mau tempo que perdurou durante o evento, a organização estima que cerca de 20 mil pessoas circularam pelos estandes comerciais, de serviços e agroindústrias, além da praça de alimentação e nos shows.

O destaque da ExpoMuçum ficou com os shows nacionais, de Nenhum de Nós, na sexta-feira, dia 26, e de Lucas & Felipe, no sábado, dia 27, que atraíram milhares de pessoas à Praça da Matriz para conferir os artistas. Durante os quatro dias de evento, os visitantes ainda puderam conferir a exposição cultural “Os 100 anos do Fortes & Livres”, além de aproveitar o espaço literário com livros a preços populares, praça de alimentação, brinquedos infláveis e espaço das agroindústrias com produtos coloniais. Grupos de danças, shows locais, desfile de modas e shows infantis também abrilhantaram o evento.

O prefeito de Muçum, Lourival de Seixas, agradeceu a presença e a colaboração de todos. “No meu ponto de vista, o evento foi um sucesso. Apesar da chuva, a ExpoMuçum foi muito boa. Visitei os expositores no domingo à tarde e percebi que praticamente todos atingiram os seus objetivos, o que mostra um resultado muito favorável”, destacou.

O presidente do evento, Carlos Cervo acredita que o evento foi positivo. “Fizemos uma festa em meio a uma crise. Nosso principal objetivo foi criar um ambiente positivo que possibilite às empresas exercer suas atividades e se conectar com o público”.

A 4ª ExpoMuçum - Feira Multissetorial de Muçum foi organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Muçum (CDL), com a produção da TBT Produções. O patrocínio máster foi da Aministração Municipal, Quinta do Vale Alimentos, AquaFast Produtos de Limpeza e Decibal Móveis. O patrocínio ouro foi de Moinho Sangalli e da Erva-Mate Gaúcha da Serra. O patrocínio prata foi da Caixa Econômica Federal e Supermercados RedFort, e o patrocínio bronze das Lojas Benoit, Sicredi e Banrisul. O financiamento ocorreu através do Sistema Pró-Cultura/RS, da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A realização é do Ministério da Cultura, do Governo Federal.