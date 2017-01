Lourival e Lauro são reconduzidos à prefeitura

A Câmara de Vereadores esteve lotada na manhã do domingo, dia 1º, quando ocorreu a cerimônia de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos e reeleitos no pleito de outubro de 2016.

O ex-presidente André Vianini conduziu os trabalhos, iniciando com um discurso de agradecimento ao apoio e desejando um bom mandato aos novos legisladores. Na sequência, ele dissolveu a antiga composição da Câmara, passando a palavra ao vereador mais votado, Carlos Eduardo Ulmi, que assumiu a sessão. Após agradecer, deu início à votação aberta para a mesa diretora para o ano de 2017. Mauro Cipriani assumiu como presidente; Luis Antônio Bassetto como vice-presidente e Mateus Giovanoni Trojan como secretário.

O novo presidente deu sequência à cerimônia, conduzindo a assinatura da ata e da entrega da declaração de bens do prefeito e vice-prefeito reeleitos, Lourival de Seixas e Lauro Fronchetti. O prefeito agradeceu a todos e pediu que os edis pensem na coletividade durante os trabalhos. O chefe do Executivo ainda afirmou que “nos próximos quatro anos, o município se tornará destaque no Estado como modelo de gestão e desenvolvimento”. Cipriani também agradeceu a presença e pediu que o cenário da solenidade de posse, realizado com casa cheia, se repetisse durante todo o ano.

As esposas dos empossados receberam flores como forma de agradecimento. A Câmara de Vereadores de Muçum entra em recesso, retornando às atividades no mês de fevereiro.