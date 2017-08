Rock uniu gerações em Imigrante

Cerca de 3 mil pessoas estiveram presentes na 4ª edição do Dia Mundial do Rock em Imigrante, realizado nos dias 15 e 16 de julho.

No sábado, ocorreu o encontro de motos com a participação de cerca de 400 motociclistas de várias cidades da região do Vale do Taquari, Serra e Região Metropolitana. Já no domingo, apesar do mau tempo, cerca de 100 carros antigos circularam pelo evento.

A proposta do evento em Imigrante, alusivo ao 13 de julho que é o Dia Mundial do Rock, é o festival de bandas, dando espaço para as locais, e também unir um público de todas as cidades, fãs de rock n’ roll.

Segundo o vice-prefeito, Charles Porsche, em todas as edições já realizadas, o evento trouxe uma miscigenação de idades. “Desde crianças se divertindo, até pessoas idosas ouvindo os clássicos que fizeram sucesso na época em que eram jovens, uma união de gerações em prol do Rock”, enalteceu.

Já para o prefeito Celso Kaplan, foram momentos de integração de pessoas que curtem o rock. Ele agradece a todos os envolvidos na organização, bem como as bandas, donos de carros e motos e a todo o público que prestigiou o evento.

O 4º Dia Mundial do Rock de Imigrante foi realizado pela Associação Cultural de Imigrante, com o patrocínio master do Município de Imigrante, patrocínio ouro de Sicredi, patrocínio prata de Salva Craft Beer, e bronze das Lojas Benoit.

Como atração extra, neste ano por intermédio dos protetores independentes de Imigrante, os Amigos dos Anjos de Quatro Patas, o especialista Canino Rudinho Bombassaro e sua equipe trouxeram um show-dog que encantou o público presente.

As bandas

O festival contou com bandas, Orquestra Municipal, Orquestra Jovem, Alpha Rock, The Blitz e O Bando, estas de Imigrante. Também participaram a Aero Willys de Encantado, Rock and Bier de Teutônia, Hello Ms Take de Lajeado, The Kombi de Arroio do Meio, e Apple e Liverpool de Estrela.

Elas interpretaram os clássicos do rock, como músicas de Beatles, Chuck Berry, Elvis Led Zeppelin, ACDC, entre outros, até músicas do rock mais contemporâneo.

O vocalista da Comunidade Nin-Jitsu, Mano Changes, cantou músicas do repertório da banda, acompanhado pelos músicos imigrantenses d’O Bando e da Alpha.

Mano Changes ficou surpreso com a qualidade do evento, com a iniciativa de fazer um evento também para os jovens. Ele também elogiou os jovens de Imigrante que se apresentaram e que participam das oficinas de música oferecidas pela Associação Cultural, onde muitos possuem a cultura da música em casa, e possuem esse incentivo, por parte do poder público, que segundo ele, é fundamental para a juventude.