Imigrante está em clima de Páscoa

Voluntários e servidores municipais de Imigrante estiveram engajados para deixar o município em clima de Páscoa. A decoração foi colocada na última semana.

A Praça Municipal Henrique Brückner, a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, a Feira do Produtor, a Praça da Igreja da Paz e a Praça da Igreja Matriz São João Batista estão entre os locais enfeitados.

As escolas também estão preparando atividades internas, voltadas aos alunos. Entre elas, a contação da história do surgimento da Páscoa, caça-ao-ninho, e passeios de integração.

Segundo o Prefeito Celso Kaplan, a iniciativa visa deixar o município mais bonito e no espírito da Páscoa para munícipes e turistas, e também para receber as pessoas para a Paixão de Cristo.

A 12ª edição da Paixão de Cristo de Imigrante será realizada nos dias 07 e 08 de abril, às 20 horas. Na sexta-feira, a recepção será com a Orquestra Jovem de Imigrante a partir das 19h15min e no sábado com a Orquestra Municipal de Imigrante, a partir das 19 horas. Não haverá cobrança de ingresso.