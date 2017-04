Paixão de Cristo será nos dias 07 e 08 de abril

Desde janeiro o grupo de atores locais envolvidos na encenação da Paixão de Cristo de Imigrante se prepara para atuar na 12ª edição, que será nos dias 07 e 08 de abril, em frente ao Convento Franciscano São Boaventura. A encenação da Paixão não é somente um espetáculo para contar os últimos dias da vida na terra de Jesus, mas é uma mensagem para um mundo melhor, mais generoso e com respeito mútuo. Os atores estão se preparando para deixar uma mensagem em que possa reacender a bondade nas pessoas na busca de um mundo melhor e mais humano.

Na sexta-feira, 07, a Orquestra Jovem de Imigrante estará recepcionando o público a partir das 19h15min. Já no sábado, 08, a recepção será com a Orquestra Municipal de Imigrante, às 19 horas.

Também haverá a presença de ervateira nos dois dias de evento, praça de alimentação, banheiros químicos, ambulância, equipe da saúde e policiamento. Para que o público possa se acomodar melhor, devem trazer cadeiras. A entrada é gratuita.

A 12ª Paixão de Cristo de Imigrante é uma realização da Associação Cultural de Imigrante, com o patrocínio máster do Município de Imigrante, patrocínio ouro do Banco Sicredi e patrocínio prata da Cooperativa Languiru.