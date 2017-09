Trinta dias para falar sobre o suicídio

Ele é silencioso, e muitas vezes, nem dá sinais de que pode chegar. O suicídio tem dados alarmantes. O mês de setembro marca atividades para a prevenção do suicídio e conscientização à vida. O movimento do Setembro Amarelo é mundial e ocorre no Brasil desde 2014. Dura os 30 dias do mês e foi escolhido para acontecer no nono mês do ano em função do dia 10 de setembro: Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de três mil pessoas cometem suicídio por dia, o que significa que a cada 40 segundos uma pessoa se mata.O maior índice ocorre entre pessoas com mais de 60 anos, mas os números vêm crescendo entre os jovens: entre pessoas de 15 a 35 anos, o suicídio é a segunda maior causa de morte. Os motivos são variados, mas os mais comuns são os maus tratos, o abandono, a perda de vínculos e a solidão.

O Rio Grande do Sul tem números assustadores: é o Estado brasileiro com o mais alto índice de suicídio. Os destaques são a região do Vale do Taquari e o Vale do Rio Pardo. Notoriedades que ninguém quer ostentar. A média brasileira é de seis suicídios a cada 100 mil pessoas. O recorde mundial é da Guiana, com 44,2 por 100 mil. O menor número é registrado na Arábia Saudita, com 0,4 suicídios por 100 mil, segundo a OMS.

Segundo a coordenadoria de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, em 2015, o Brasil teve uma média de 5,4 mortes por suicídio a cada 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul apresentou o dobro: 10,14. No Estado, são cerca de mil óbitos por suicídio a cada ano. No Vale do Taquari, os maiores índices estavam em Lajeado e Arroio do Meio, com nove casos cada.

O psiquiatra Fábio Vitória alerta que existe saída. “A literatura médica especializada mostra claramente que o suicídio pode ser prevenido. E uma das formas mais próximas da população em geral, para atuar nesta prevenção, é falar abertamente sobre o tema, sem estigmas, sem preconceitos. Sua prevenção também tem a ver com a identificação precoce e o correto encaminhamento dos casos de transtornos mentais, uma vez que na quase totalidade dos suicídios um transtorno mental se encontra presente”, explica.

Uma dor que nunca passa

João* (nome fictício) perdeu o sobrinho há cinco anos. O rapaz de 20 anos gozava de boa saúde, mas decidiu tirar a própria vida, se enforcando em casa. João lembra que não havia sinais de depressão ou algo que indicasse que o jovem pudesse tomar esta atitude. “Era um rapaz bonito, cheio de saúde. Ele trabalhava, tinha vida social, era uma pessoa comum. Ele não tinha sinais de depressão forte. Claro que tinha dias que ficava deprimido, triste, mas isso acontece com todo mundo, não é? Se soubéssemos, se tivéssemos tido sinais de que algo estava errado, teríamos procurado ajuda, cuidado, ficado mais atento, mas não havia nada que indicava que deveríamos nos preocupar”, lembra. O tio acredita que o grande motivo para a morte do sobrinho foi o fim de um relacionamento. “A namorada tinha terminado com ele fazia pouco tempo. Era um rapaz com a possibilidade de tantas namoradas, mas porque uma não o quis ele fez o que fez”, lamenta.

A família ficou em choque. “Foi horrível! Ninguém conseguia acreditar. A família toda sofreu muito, mas a mãe dele ficou inconsolável”, comenta.

Falta de amor

Maria* (nome fictício) hoje tem 32 anos, é casada, com filhos e muito feliz, mas nem sempre foi assim. Maria já sofreu muito. Quando tinha cerca de oito anos, sua mãe faleceu. Na pré-adolescência, ela foi morar com um casal pouco conhecido, que tinha a tarefa de criá-la com amor e carinho, mas não foi bem isso o que aconteceu. “Eu não recebia o carinho e a dedicação que uma criança precisava. Eles me tratavam como uma adulta, eu tinha tarefas de adulta. Então, um dia, me sentindo muito triste, eu decidi que seria melhor morrer para ficar juntamente com minha mãe”, lembra. Maria fez uso de substâncias químicas, que ela tinha acesso por ser responsável pelo seu uso na propriedade, mesmo sendo jovem demais. Felizmente, ação apenas lhe causou uma dor de barriga. “A diarreia que tive como reação passaram despercebidas, porque os reais adultos da casa não prestavam atenção em mim”, conta.

Três anos mais tarde, já na adolescência, Maria tentou novamente. “Fui morar com outro casal que não me tratava diferente do primeiro, então, cansada da vida difícil que levava, decidi tentar outra vez”. Mais uma vez, felizmente, a tentativa não resultou em grandes danos. “Acho que tomei pouco, mas desta vez, fui parar no hospital, pra fazer lavagem estomacal”.

Maria conta que muita coisa mudou desde então. “O que me fez mudar de ideia foi que eu amadureci com o sofrimento. Sofri maus tratos e muito desprezo até os 18 anos, então decidi mudar e cuidar de mim, com muita fé em Deus. Saí do interior e vim para a cidade. Toquei minha vida trabalhando e estudando. Morei sozinha, ou com amigos que muito me ajudaram. Entre bênção e sofrimentos, estou viva e muito feliz”, pontua.

Recuperada e com controle de sua vida e de suas emoções, Maria deixa um recado. “Acredito que, para quem está passando por este momento, em que nada parece melhorar, é preciso ter muita fé em Deus e procurar ajuda. Quem tem pensamentos de suicídio certamente está passando por uma grande tristeza. E este é um problema que pode ser contornado. O melhor caminho é procurar ajuda de um médico, de um psicólogo. Alguém com quem você possa conversar e expor tudo o que está sentindo. Eu não tinha com quem conversar naquela época, mas mais tarde, me tratei com psicólogo, durante dois anos, alguém que me ajudou a tomar conta de mim mesma no início da minha nova fase de vida, quando mudei para a cidade”, finaliza.

O parecer médico

Conforme o psiquiatra Fábio Vitória (foto), existem controvérsias na literatura médica especializada sobre as causas do suicídio. “O suicídio é um fenômeno complexo e multicausal; portanto, existem diversas explicações diferentes para a sua ocorrência”, explica.

A depressão é uma das muitas causas que podem levar alguém a tirar a própria vida. “Realmente, talvez seja umas das doenças mais prevalentes em suicidas. E quando há associação de Transtorno Depressivo e uso de álcool e/ou outras substâncias psicoativas, o risco de suicídio aumenta bastante”, explica.

O médico também explica que ainda é comum a confusão com os conceitos de depressão e tristeza, mas que elas são diferentes. “A tristeza é um sentimento que acontece com qualquer pessoa. Para ser considerada dentro dos padrões de normalidade, deve ser passageira, não alterando o funcionamento global do indivíduo, e necessita de fatores desencadeantes para justificar a sua existência. Portanto, entristecer-se não é a mesma coisa que deprimir-se. Todo ser humano tem momentos de tristeza, faz parte da vida. Já a depressão é uma doença que invariavelmente causa prejuízos em uma série de instâncias da vida de quem por ela é acometida (pessoal, familiar, de trabalho, social). Possui uma série de sinais e sintomas característicos, que indicam a sua existência”, explica.

Fatores de risco:

O psiquiatra alerta que existem dois principais fatores de risco: tentativa prévia de suicídio e existência de alguma doença psiquiátrica. Tentativa prévia de suicídio: quem já fez tentativa de suicídio apresenta 5 a 6 vezes maior chances de tentar novamente.

Possuir alguma Doença Psiquiátrica (quase todas, diagnosticada ou não)

Sentimentos e pensamentos de desesperança, desespero e desamparo.

Personalidade impulsiva, agressiva ou de humor instável.

Idade (entre 15 e 30, e acima dos 65 anos)

Jovens: taxas aumentando em todo o mundo; 2ª principal causa de morte.

Idosos: devido a fatores como perda de parentes, principalmente cônjuge; solidão; doenças degenerativas e dolorosas; sensação de estar dando muito trabalho à família e de ser um peso.

Ser Homem: morte por suicídio é 3 vezes maior entre Homens; inversamente, as mulheres tentam suicídio 3 vezes mais

Existência de doenças clínicas, e/ou doenças orgânicas incapacitantes (principais: câncer e HIV).

Eventos adversos na infância (por exemplo: abuso físico, sexual e psicológico/negligência/abandono) e adolescência (por exemplo: bullying).

Laços sociais: quanto menores, maior o risco de suicídio.

Histórico de suicídio na família também podem ser sinais a serem observados, conforme explica o médico. “Alguns estudos mostram que a chance de herdabilidade pode ser de até 50%, mas isso não significa que pessoas com histórico familiar vão cometer suicídio com certeza absoluta. Isso depende de uma gama de fatores individuais e coletivos. O fator genético existe, é bastante importante, mas não é determinante”, destaca.

Sinais

Vitória ainda explica que é preciso atenção com pessoas que falam em tirar a própria vida. “Na maior parte das vezes, quem diz que deseja tirar a própria vida, geralmente tenta mesmo. Estudos recentes mostram que grande parte das pessoas que fizeram tentativa de suicídio falaram sobre a sua intenção suicida com alguém (amigos, colegas de trabalho, profissional de saúde, Padre, Pastor, etc.). Portanto, aquele dito popular que diz que “quem deseja se matar não o faz, está apenas querendo chamar a atenção”, é uma inverdade absoluta, é um mito, que deve ser derrubado, deixar de existir”, destaca.

Algumas pessoas, explica, dão pistas de sua ideação de morte, com frases como “eu preferia estar morto”, “ninguém pode me ajudar”, “nada mais pode ser feito”, “eu não aguento mais”, “eu sou um peso para os outros”. Estas sentenças são consideradas como alertas para risco de suicídio.

Como ajudar alguém com tendências suicidas?

“Ideação de suicídio é uma emergência de saúde, como qualquer outra condição médica, portanto, deve ser levada sempre a sério e, de preferência, deve-se conduzir a pessoa acometida ao serviço de saúde mais próximo”. Abaixo, algumas dicas para a população em geral sobre as formas mais corretas de agir diante de alguém com pensamentos de atentar contra a própria vida, e instruções sobre o que não se deve fazer.

O que fazer:

• Ouvir, mostrar empatia, e ficar calmo;

• Ser afetuoso e dar apoio;

• Leve a situação a sério e verifique o grau de risco;

• Pergunte sobre tentativas anteriores;

• Explore as outras saídas, além do suicídio;

• Pergunte sobre o plano de suicídio;

• Ganhe tempo – faça um contrato;

• Identifique outras formas de dar apoio emocional;

• Remova os meios, pelos quais a pessoa possa se matar;

• Tome atitudes, consiga ajuda;

• Se o risco é grande, fique com a pessoa.

O que não fazer:

• Ignorar a situação;

• Ficar chocado ou envergonhado e em pânico;

• Tentar se livrar do problema acionando outro serviço e considerar-se livre de qualquer ação;

• Falar que tudo vai ficar bem...

• Desafiar a pessoa a seguir em frente ;

• Fazer o problema parecer trivial;

• Dar falsas garantias;

• Jurar segredo;

• Deixar a pessoa sozinha.