Vespasiano Corrêa - Ato cívico e rústica em homenagem à Pátria

As comemorações da Pátria aconteceram no dia 1º de setembro com a realização de um ato cívico na praça central reunindo autoridades e alunos das escolas municipais e estadual. Na oportunidade, as crianças realizaram algumas representações, em que pediram a paz entre os homens, demonstrando que pela fé o povo se une em prol do bem comum. Já na tarde ensolarada de 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil, uma rústica foi realizada integrando a comunidade. A organização ficou a cargo da secretaria da Educação.