Rafael Fontana é o novo presidente da Amturvales

A Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales) já tem sua nova diretoria para o biênio 2017-2019. A assembleia de eleição e posse ocorreu na tarde do dia 10 de março, no Auditório Brasil, no Centro Administrativo de Encantado.

O novo presidente, o empresário de Encantado, Rafael Fontana que assume a entidade pela segunda vez, destacou a importância do trabalho. “O turismo é um projeto coletivo. Há 22 anos, quando foi criada a Amturvales, não tínhamos visitantes no Vale. De 2009 em diante começamos a catalogar o número de visitantes por roteiro. Em 2016, tivemos mais de 157 mil pessoas que conheceram o Vale do Taquari. O Delícias na Colônia é o roteiro que mais recebe visitantes e assim como os demais apresenta a garra e o empreendedorismo da nossa população”.

Valnei Cover, que ocupava o cargo desde 2016, agradeceu o empenho da equipe. “Passamos por um período de muita dificuldade e queríamos entregar o trem nos trilhos até o final deste mandato. Não foi possível. Nos esforçamos bastante, fizemos muitas reuniões. Agora precisamos aguardar o parecer definitivo da ANTT”, destacou, falando sobre o projeto do Trem Turístico.

Diretoria da Amturvales 2017/2019:

Presidente: Rafael Fontana – Encantado

Vice-Presidente: Lourival de Seixas (prefeito de Muçum)

Secretário: Carlos Rafael Mallmann (prefeito de Estrela)

Segunda Secretária: EluiseHammes (vice-prefeita de Arroio do Meio)

Tesoureiro: Vanildo Luiz Roman (Anta Gorda)

Segundo Tesoureiro: Douglas Sandri – Lajeado

Departamento de Projetos

Titular: Verônica Anderle (Roca Sales)

Suplente: Ana Tronco (Doutor Ricardo)

Departamento de Marketing e Apoio à Comercialização: Fabiano Bladt (Lajeado)

Departamento de Roteiros: Jairo Luciano Gärtner (Imigrante)

Departamento de Eventos: Leandro Arenhart (Lajeado)

Departamento de infraestrutura: Marcos Martini (prefeito de Nova Bréscia)

Coordenação das Demandas: Fabiano Dihel (Estrela)

Departamento de Qualificação: Cristiane Viel (Guaporé)

Conselho Fiscal

Titulares: a secretária de turismo e cultura de Doutor Ricardo, Cristiane Dadalt, o turismólogoAndreBuosi de Lajeado e o servidor público de Estrela, Antonio Menezes Veloso.

Suplentes: Prefeito de Vespasiano Corrêa, Marcelo Portaluppi, o vice-Prefeito de Encantado, Enoir Cardoso e o presidente da CDL de Encantado, Marcelo Peretti.

Coordenação do Fórum Regional de Turismo: Conselheiro Estadual de Turismo do Vale do Taquari, Rafael Luiz Fontana e a turismóloga da Amturvales, Lizeli Bergamaschi.