Eventos alusivos à Semana da Pátria

Os festejos do dia da Independência do Brasil aconteceram no feriado de 7 de setembro, que este ano contou com um dia ensolarado e quente. Em Encantado, a 6ª Rústica da Pátria iniciou com apresentação da Orquestra Municipal e da Escola de Música de Encantado. Antes da competição, foi realizado o momento cívico com a presença de autoridades, que cantaram o hino Nacional, regido pela Orquestra. Um público de mais de três mil pessoas prestigiou o evento, que contou com atletas de várias cidades do Estado. Antecedendo o 7 de Setembro, as escolas do município realizaram desde o dia 1º uma Hora Cívica na frente do Centro Administrativo, onde demonstraram seu amor à Pátria através de apresentações artísticas.

A grande novidade este ano foi a corrida de motocas, que contou com 54 crianças inscritas. Ao todo, foram realizadas 11 categorias com cerca de 410 participantes inscritos na Rústica, nas modalidades masculina e feminina, desde a categoria fraldinha até a categoria acima de 50 anos. A organização ficou a cargo da Administração Municipal de Encantado, tendo Thiago Marchese como coordenador.

Vencedores:

Motocas: Bernardo Ceglka

Pré-mirim masculino: Antônio Westenhofen

Pré-mirim feminino: Ana Sofia Arezi

Fraldinha masculino: João Francisco Stefani

Fraldinha feminino: Lorena de Souza

Mirim masculino: Mateus Jaquetti

Mirim feminino: Karine Zotti

Infantil masculino: Erick Ahlert

Infantil feminino: Paola Alves

Juvenil masculino: Rian Freitas

Juvenil feminino: Ketlyn Maítica de Lima

Sub-20 masculino: Arthur Augusto Giongo

Sub-20 feminino: Letícia Garibotti Brandão

20 a 29 anos masculino: Richer C. Oliveira

20 a 29 anos feminino: Fernanda Scatola

30 a 39 anos masculino: Carlos E. Conceição

30 a 39 anos feminino: Mônica Cima

40 a 49 anos masculino: Jeferson A. Martins

40 a 49 anos feminino: Marli Botega

Acima dos 50 anos masculino: Danilo Vianini

Acima dos 50 anos feminino: Ilaine G. Petry