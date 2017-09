Atestados viram pauta na Câmara de Vereadores

A última reunião da Câmara de Vereadores de Encantado, realizada no dia 21 de agosto, debateu um assunto que tem preocupado a secretaria municipal da Educação: o alto número de atestados médicos. Conforme os dados, entre os meses de maio e agosto foram 709 dias com apresentação de atestados.

Este índice tem se refletido nas escolas de Educação Infantil, que acabam afetadas pelas faltas. Exemplo disto, são turmas que ficam com apenas um monitor, quando deveriam ter dois ou três. Atualmente, o município tem 106 profissionais que atuam nas escolas, entre professores, monitores, atendentes e recreacionistas.

O vereador Valdecir Gonzatti (PMDB) se mostrou preocupado com o fato. “Não estou dizendo que as pessoas das escolas infantis não podem adoecer. Todos nós estamos vulneráveis a alguma coisa. Eu não sei se é por causa da carga horária ou excesso de trabalho. A gente não sabe. Não se sabe se talvez é o número de crianças. O que não pode acontecer é o que está acontecendo”, pontua.

Valdecir Cardoso (PP) sugeriu que a comunidade pudesse contribuir. “Seria importante pedir que a comunidade nos ajudasse a dar uma fiscalizada se realmente existe ou não casos de doença ou se há excesso de trabalho”. Já o vereador Celso Cauduro (PMDB), destacou que as pessoas e os médicos precisam lidar com o bom sendo na hora de apresentar ou fornecer atestados.

O vereador Diego Pretto (PP) sugeriu que se reveja a legislação municipal para solucionar o problema, e acrescentou que a epidemia de gripe possa ser a motivação para os atestados, mas concordou que há excesso de ausências.

A secretária municipal da Educação, Neide Graciola, agradeceu a preocupação do Legislativo com a causa. Ela destacou que a cobrança já não parte apenas da Administração. “Esta questão já virou motivo de cobrança dos pais, que vem até a Educação em busca de explicações para o fato de os filhos estarem com poucos professores nas escolas”. Neide explica que muitas reuniões tem sido feitas e a pasta tem realizado um trabalho de conscientização para os profissionais. “Este é um problema mais concentrado a partir da segunda quinzena de maio, mas que já nos chamou a atenção logo no início do ano. Entendo que a pessoa doente não pode trabalhar, mas é preciso não pensar somente em si, levar em consideração os alunos e fazer uso responsável e consciente destes atestados”, justifica.

Neide diz que tem trabalhado o lado humano, e pontuado sobre o amor pela profissão. “É preciso fazer o que se gosta e estar bem com isso. Amar e sentir prazer em ensinar e aprender. Tivemos algumas exonerações voluntárias de profissionais que perceberam que não era este o caminho que elas queriam trilhar”, explica.

A secretária ainda faz um lembrete importante. “É extremamente importante lembrar que este problema com os atestados não está acontecendo com todos os professores. Existem muitos profissionais comprometidos com sua carreira”, pontua.

Dias de atestados por escolas

EMEI ATESTADOS

Santa Clara 24 dias

Pingo de Gente 69 dias

Imigrante 17 dias

Lago Azul 98 dias

Lajeadinho 20 dias

Mundo Encantado 103 dias

Planalto 70 dias

Tancredo Neves 12 dias

Menino Trabalhador 57 dias

Pequeno Príncipe 197 dias

Navegantes 42 dias