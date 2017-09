Prestração de contas à comunidade encantadense - Restauração e reforma das torres da Igreja Matriz São Pedro

Conforme noticiado no final do ano passado, o Conselho de Assuntos Econômicos (CAE) e os Padres da Paróquia São Pedro de Encantado propuseram-se a enfrentar o desafio de restaurar as torres da Igreja Matriz São Pedro de Encantado, monumento que é tido como o mais belo cartão postal do município.

A obra iniciou-se em 22 de novembro de 2016 e encerrou-se em 10 de agosto de 2017.

Inicialmente, os serviços foram orçados em R$ 294.750,00 (Duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), sendo este o valor da melhor proposta, apresentada pela empresa ARS Restaurações Ltda. O projeto foi desenvolvido rigorosamente dentro das condições e prazos previstos, tendo sido adimplida a última parcela no dia 31/07/2017.

Contudo, tendo-se em conta que as torres datam do ano de 1930 e que sua parte interna nunca fora objeto de reforma significativa, no decorrer da obra das torres, foram surgindo novos desafios, inclusive para a conservação dos demais setores da igreja.

Assim, foi necessário intervir em vários setores do prédio. Foram restauradas as paredes externas, com substituição de tijolos e pintura; o mezanino junto ao vitral frontal; os transeptos laterais (sacristia e santo sudário) com substituição das telhas, substituição das madeiras danificadas e tratamento das madeiras; substituição de calhas. Ainda, instalação de sistema SPDA (para-raios), instalações elétricas nas torres, escadarias de acesso às torres, entre outros.

O implemento dessas medidas foi necessário juntamente com a reforma das torres, sob pena de inviabilizar o andamento normal da obra incialmente contratada.

A execução de tais serviços adicionais demandou o aporte de R$ 196.623,92 (Cento e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos). Com essas atividades complementares, o valor gasto até a conclusão da obra completa, alcançou a soma de R$ 491.373,92 (Quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), conforme tabela anexa.

É importante lembrar que todos os valores aplicados provêm de recursos próprios da Paróquia e resultam, na sua quase totalidade, da contribuição anual dos dizimistas, bem como do resultado da festa anual do padroeiro São Pedro.

Assim, o Conselho de Assuntos Econômicos (CAE) e os Padres da Paróquia São Pedro de Encantado vêm a público registrar os mais sinceros agradecimentos a toda a Comunidade de Encantado, aos visitantes da Igreja Matriz e a todas as pessoas que por lá passaram durante esse período,pela compreensão diante dos eventuais transtornos ocorridos.

Agradecemos, de forma especial, a todos os que contribuem com o dízimo; aos que participam da festa de São Pedro; aos que contribuem espontaneamente com suas ofertas à Igreja Matriz; às comunidades dos bairros, do interior e do centro; aos grupos e entidades, e a todos os que, de uma forma ou outra, oferecem sua contribuição, pois é daí que provêm os valores para custear as obras de manutenção e restauro da Igreja Matriz.

Vale observar que, durante esses quase nove meses,o Conselho de Assuntos Econômicos e os Padres da Paróquia São Pedro trabalharam, conjuntamente, para o bom andamento da obra. Foram muitas reuniões de trabalho; orçamentos de mão de obra e materiais necessários; contratação das empresas e atuação direta no acompanhamento da execução dos serviços, fazendo-se presentes diariamente na obra. Isso demandou muitas horas de trabalho voluntário, principalmente dos membros da Diretoria do Conselho de Assuntos Econômicos-CAE que acompanharam de perto todos os serviços.

Assim, entendemos estar contribuindo para a construção e manutenção de uma Igreja solidária, firme e sólida para as presentes e futuras gerações, obra que nada mais é do que a continuidade do trabalho dos nossos antepassados, da participação e empenho das diretorias anteriores, que não pouparam esforços para a edificação deste magnífico prédio que é a Igreja Matriz São Pedro de Encantado.

Reiteramos nossos mais sinceros agradecimentos a todos.

Louvamos e agradecemos a Deus e oramos a São Pedro, nosso padroeiro, invocando proteção à comunidade encantadense.

Encantado/RS, 22 de agosto de 2017.

Pe. João Granzotto - Pároco

Valdir Cornelli

Contador - Presidente do CAE/Gestão/16/17

Gelsir D. Gianisella

Contador - Tesoureiro do CAE/Gestão/16/17

Maria Salete Dalla Vecchia Ghisleni

Advogada - Vice-Presidenta do CAE/Gestão/16/17