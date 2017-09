Encantadense faz trabalho sobre Moinhos para doutorado

A professora encantadense Ana Fausta Borghetti, que há anos reside em Osório, defendeu, em setembro de 2016, sua tese de Doutorado em Epistemologia e História da Ciência, pela UNTREF - Universidad Nacional Tres de Febrero, em Buenos Aires, na Argentina. Apesar da universidade ser distante, o tema da tese era bem conhecido da nossa região: moinhos.

Com o título “Moinhos d´água no Sul do Brasil entre o final do século XIX e início do século XX: tradições, máquinas e ferramentas”, Ana Fausta fez um extenso trabalho de pesquisa, para depois de muitas entrevistas e estudos, convertê-lo em uma tese. “Resolvi abordar os moinhos por vários motivos. A semente foi meu vínculo com a imigração italiana, a nossa história. Sempre fui apaixonada por conhecer e entender tudo o que se passou por aqui na época da imigração, sempre amei ouvir as histórias dos mais velhos e tentar encaixar tudo isso. É um pouco da frase do Goethe ‘Duas coisas devem obter os filhos de seus pais: raízes e asas’. Penso ser isso, posso voar por onde quiser, mas minhas raízes estão aqui e não são quaisquer raízes, elas têm um profundo significado quando penso sobre quem sou. Pensando academicamente e na linha que escolhi me especializar, era necessário um contexto onde a filosofia, a história, os processos de aprendizagem, desenvolvimento da ciência aconteceram. Precisava ser significativo para mim e, rico para a ciência. Precisava ser um tema inédito, também. No Brasil, somente o Prof. Ruy Gama, da USP, escreveu alguma coisa sobre engenhos e, bastante voltado para São Paulo e Minas Gerais. Outro grande historiador da ciência que fala sobre moinhos foi o italiano Paolo Rossi. Desta forma, o tema foi escolhido”, explica.

A ideia para o trabalho surgiu há algum tempo, depois que seus pais – Agenor e Terezinha – fizeram um passeio por Ilópolis e Anta Gorda, e voltaram com folderes de propaganda. Ana comentou sobre escrever sobre moinhos e a mãe a incentivou, mas quem deu o empurrão final foi o professor dr. Walmir Thomazi Cardoso, orientador de Ana. “Dentre tantas ideias que discutia com o Walmir sobre que linha seguir, sobre temas possíveis, quando cheguei com o folder do Caminho dos Moinhos, e disse: ‘Walmir, eu sempre pensei em fazer alguma coisa sobre os moinhos, mas talvez seja meu coração falando mais alto’ Sabe quando tu chegas e fala baixinho com receio de levar um xingão? Pois é, ele me olhou e disse, este é o tema do teu trabalho’”.

Ana lembra que existe pouco material sobre moinhos hidráulicos. Os poucos que ela conseguiu eram em italiano, português (de Portugal), inglês e espanhol. Para seguir na tese, a professora foi em busca de experiências mais reais, através de entrevistas com pessoas envolvidas na vivência e na área técnica dos moinhos. Entrevistou várias vezes os senhores Gino Ferri e Antônio Janizella, a quem tem um profundo agradecimento, o Sr. Olvídio Cé e a arquiteta Bruna Longhi, que auxiliou na reconstrução das plantas baixas dos prédios;fotografias e desenhos técnicos de máquinas e ferramentas.

Para seu trabalho, Ana Fausta trabalhou com os moinhos que fazem parte do Caminho dos Moinhos: Moinho Colognese e Museu do Pão; Moinho Castaman; Moinho Dallé, Moinho Fachinetto; Moinho Marca e Moinho Vicenzi. O auxílio de todos foi fundamental, em especial da família Dallé, da Sra. Lédia Dalprá, Sr. Claudir Fachinetto e do pessoal que atende no Museu do Pão. A professora aproveita para agradecer, também, a seus pais e sua filha Marthina. “Se ela não entendesse minha ausência e meus pais ficassem cuidando dela, eu não teria estudado”, frisa.

Durante a produção, muitas coisas chamaram a atenção da professora. “O quanto todos temos orgulho da nossa história, que é linda!O quanto queremos que os demais conheçam esta história e valorizem nossas memórias, nossas construções – sociais, históricas, científicas, humanas. Enquanto historiadora da ciência, perceber como os processos de aprendizagem acontecem de forma natural. Como a ciência foi/vai se constituindo em espaços não acadêmicos. Não estou falando aqui da ciência hegemônica, mas dos processos científicos criados em cada espaço, por cada cultura. Isto também é ciência, apesar de, na maioria das vezes, não ser reconhecido”, pontua.

A primeira visita para o processo de construção do trabalho ocorreu em 2011, e o trabalho foi defendido em 2016. “Este trabalho já foi apresentado em Buenos Aires, logicamente. Também foi levado para o X Encontro de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul, em Águas de Lindóia/SP - 2016 e, no último dia 26 de julho, no 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia, no Rio de Janeiro”, comenta. E em breve, pode alcançar novos níveis. “Estamos trabalhando para transformar esta tese em livro e devolver para as comunidades que fazem parte do Caminho dos Moinhos e do Vale do Taquari... este é o registro de uma história que não é minha... é nossa”, adianta.

A doutora ainda lembra da importância destes moinhos. “Estes moinhos e outros que se encontram aqui são a memória viva da nossa história. Os prédios, as máquinas, nos mostram a forma de viver, de pensar, de fazer ciência dos nossos antepassados. A forma como pensaram nossas comunidades, como foram se constituindo, como os conhecimentos foram dialogando, conhecimentos de mundos diferentes e isto tem um valor inestimável, não só para a academia e para a ciência, mas para sabermos quem somos. Eles nos contam uma história... falam sobre nós, sobre nossas raízes, enquanto região e comunidades, entendermos e conseguirmos enxergar e valorizar isso é fundamental, faz parte da nossa identidade, da nossa construção de ser humano, sem falar na riqueza de conhecimento científico que eles carregam (construções, máquinas, tradições, ferramentas) junto com as histórias contadas pelos “nonnos” e pelas “nonnas”, isso não tem preço... o valor é inestimável. É daquelas “coisas” que dão sentido à vida, por isso a importância da restauração, da preservação, do cuidado com o nosso patrimônio”, finaliza.