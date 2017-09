Encantado recebeu o fogo simbólico da Pátria

Resgatar o patriotismo e o amor pelos símbolos nacionais norteiam a Semana da Pátria deste ano que busca ainda mobilizar à comunidade com as boas ações para se ter um país mais justo e igualitário. No final da tarde de segunda-feira, a centelha do Fogo Simbólico da Pátria chegou à Encantado trazida pelo Comandante e Tenente da Liga Ada Defesa Nacional Paulo Pretto, que falou da importância do símbolo, ressaltando que neste ano a homenagem é direcionada aos 100 anos de Oswaldo Cruz, cientista que foi responsável pela erradicação da febre amarela no país.

O ato solene aconteceu em frente à Câmara de Vereadores com a presença de várias autoridades e comunidade em geral.

O tenente ainda homenageou os cidadãos encantadenses Luiz Bonfanti e Nilson Ivo Daldon que há quatro anos acolhem os integrantes da Liga da Defesa Nacional em Encantado, por ocasião da vinda do Fogo Simbólico.