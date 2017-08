GAN Anita Garibaldi Mirim entre os 15 melhores do Estado

O Grupo de Artes Nativas (GAN) Anita Garibaldi participou, no último final de semana do mês de julho, da 23ª edição da FestMirim, na cidade de Santa Maria. Este evento acontece todos os anos e é organizado pelo Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul. Milhares de pessoas estiveram reunidas para assistir e se encantar com a beleza da dança tradicionalista. Peões e prendas com idade até 13 anos deram show de interpretação e emocionaram a plateia.

A invernada do GAN Anita Garibaldi que dança com a alma, encantou mais uma vez e ficou entre os 15 finalistas de 38 invernadas participantes e na final conquistou a 11ª posição. O grupo ainda conquistou o 4 º lugar nas categorias melhor entrada e melhor saída.

O Anita também estava muito bem representado nas categorias individuais. Na declamação Yasmin Schwab, CristiniZilio e João Gabriel Graciola, ficaram entre os 15 melhores, no intérprete vocal concorreram Yasmin Schwab e Vinicius Agostini Gianesini, este ficando com o 2º lugar de melhor no estado na categoria.

O GAN Anita Garibaldi, se orgulha de um grupo forte, unido, que não mediu esforços, que cantou e encantou, que dançou e emocionou, e mostrou que bons resultados são apenas consequências de todo o trabalho, dedicação e união. Parabéns a todos.

GAN Anita Garibaldi sempre mantendo, cultivando e contribuindo com a cultura gaúcha, convida para seu XII Rodeio Crioulo Estadual que será nos dias 17,18,19 e 20 de agosto de 2017 no Parque João Batista Marchese. Prestigie!!!