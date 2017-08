Eventos marcam a Semana da Imigração Italiana

De 19 a 25 de julho, Encantado viveu a sua XXV Settimana Dell’Imigrazione Italiana, e, no decorrer destes dias, várias foram as atrações realizadas nas mais diversas comunidades da cidade, envolvendo todos os munícipes de forma direta, ou seja, na organização e realização, bem como na participação.

Café Italiano



Abrindo as festividades, foi realizado no dia 19 pela manhã um café da manhã na Vila Italiana que foi montada em frente à Casa de Cultura. Neste momento houve a apresentação do grupo de Cantoria Nostre Radize, do Coral da Assedi e uma aula de italiano com as crianças da escola Antônio De Conto coordenados pela professora Ana Finatto.

Vanti Indrio



A noite da quarta-feira, dia 19, a Assibre apresentou o Teatro Italiano “Vanti Indrio”, de Carlos Barbosa, que arrancou gargalhadas do público presente. O ingresso foi um quilo de alimento não perecível.

Inauguração salão do Porto XV



No sábado, dia 22, um jantar italiano foi organizado pela comunidade do Porto XV, onde foi inaugurado o novo salão comunitário próximo à escola. A ocasião contou com a presença de várias autoridades municipais.

Sessão solene “voltando ao passado”



A sessão da Câmara de Vereadores da segunda-feira, dia 24, foi especial. Foi um momento para reviver e homenagear aos desbravadores italianos que colonizaram estas terras. Foram momentos de cultura e memória, em que o Coral São Carlos de Jacarezinho e o Nostra Radize cantaram músicas no dialeto italiano. Também houve a participação do presidente da Assibre, Ampère Giordani, que relembrou a história dos antepassados e um pronunciamento de seu Casimiro Frigeri.

Após todos participaram de um saboroso café italiano regado a polenta e carne no tacho.

Tombo da Polenta Gigante

A principal atração da semana italiana foi o tombo da polenta gigante, que foi realizado na comunidade de Santo Agostinho. A polenta foi feita por um grupo de Rio do Oeste SC, que trouxe todos os equipamentos para a sua preparação. Depois de cozida a polenta gigante pesou 800kilos que foi degustada pelos presentes junto com um saboroso almoço italiano. As sobras foram vendidas à comunidade a preço simbólico.

Baile da Terceira Idade

No sábado à tarde, dia 22, foi realizado na comunidade de Linha Auxiliadora, o baile regional da Terceira Idade, promovido pela Assedi.

Filó italiano de Jacarezinho



As festividades encerraram na terça-feira, dia 25, dia do colono e motorista, com o grande filó italiano realizado pela comunidade de Jacarezinho. Iniciando com um momento de oração, revivendo a fé dos imigrantes e após muita comilança e música para a descontração dos presentes.

Filó Nossa Senhora Aparecida



Na quinta-feira, dia 20, foi a vez do bairro Nossa Senhora Aparecida compartilhar com a comunidade através do filó italiano.

Missa Italiana

No domingo pela manhã, a comunidade de Santo Antão preparou uma missa a qual foi celebrada em italiano, pelo padre João Granzotto.