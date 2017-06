Comunidades celebram Corpus Christi

Como já é tradição, mais uma vez Encantado se mobilizou para celebrar Corpus Christi. Na comunidade de Santo Agostinho, no bairro Planalto, centenas de pessoas compareceram para comemorar a data. Cedinho, por volta das 5h45min, os grupos deram início à confecção dos tapetes. Munidos de erva-mate, pétalas de flores, tampinhas de garrafas, serragem de diversas cores, folhas e farinha, cerca de 270 metros de tapetes com imagens sacras foram confeccionados.

A celebração da missa teve início às 8h, com procissão que começou próximo ao Sicredi Região Alta, seguindo em direção à igreja. O padre conduziu a comunidade com o ostensório e com a hóstia consagrada, circulando sobre os tapetes e seguido pelos fiéis. Após a caminhada, a missa foi celebrada na igreja. Na paróquia São Pedro também houve celebração. A preparação começou no final da tarde, com a confecção de tapetes no interior da igreja, feitos por integrantes das pastorais e demais voluntários. Após, a santa missa foi celebrada para centenas de fiéis que comparecem a o templo para celebrar Corpus Christi.