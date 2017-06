Dália comemorará os seus 70 anos com evento no dia 15

Fundada no dia 15 de junho de 1947, a Dália Alimentos chega às suas sete décadas de fundação. E para marcar este momento histórico, na próxima quinta-feira, dia 15 de junho, um evento será realizado no Auditório da nova sede do Sicredi Região dos Vales, em Encantado.

Estima-se que 600 convidados participem do evento que se iniciará às 19h. Noite que contará com uma programação histórica e em tom de surpresa e emoção. Dez personalidades que marcaram a história da cooperativa serão homenageadas e agraciadas com o Troféu Dália, distinção outorgada a pessoas que contribuíram para tornar a cooperativa cada vez mais sólida, pujante e desenvolvida ao longo dos últimos70 anos.

A data também marcará um momento histórico: o lançamento do livro “Destemidos – O Espírito Cooperativista dos Probos de Rochdale ao Empreendedorismo Neocooperativista da Dália Alimentos”. A obra será a primeira escrita em alusão à Dália Alimentos e discorrerá, ao longo de suas 320 páginas, o berço do cooperativismo, na Inglaterra, passando pela história da Dália, fundada em 1947, até os dias atuais. Cada capítulo, ilustrado por fotos antigas e outras produzidas com os próprios associados e funcionários, traçará um olhar no tempo, remetendo o leitor a uma leitura prazerosa e repleta de surpresas.

Como forma de presenteá-los pelo aniversário, cada convidado que estará presente no dia 15 receberá um exemplar do livro, em produção e elaboração desde o ano de 2014. Os responsáveis pela obra são os escritores Tânia e Charles Tonet, da Três Tempos, de Caxias do Sul.

Na noite também haverá apresentação de um vídeo institucional retratando a trajetória da Dália Alimentos, pautado no enredo do livro “Destemidos.” O material tem como protagonistas associados, funcionários, ex-funcionários, sócios-fundadores, Conselho e a Direção da cooperativa. O audiovisual foi produzido por Javier Paquito Herrera e Vinícius Giacomelli, da TOO Comunicação, de Caxias do Sul, e promete emocionar a plateia no 70º aniversário de fundação.