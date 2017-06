Vereadora Yê busca melhorias na segurança pública

O deputado estadual Juvir Costella (PMDB) intermediou uma reunião no dia 18 de maio, com o secretário de Segurança Pública, Cezar Schirmer, para tratar da falta de efetivo da BM em Encantado e região, além da falta de coletes à prova de balas, que estão com o prazo de validade expirado.

Segundo relatou a vereadora de Encantado, Andressa Cristina de Souza, a Yê, os policiais militares do município contam com somente dois coletes novos, obtidos através de doação do Poder Judiciário, mas que são necessários 10 coletes para atender a demanda.

No encontro também foi discutida a contratação de bombeiros civis para trabalharem junto ao efetivo do Corpo de Bombeiros Militar pelo Estado. A medida visa trazer economia para os cofres públicos do Rio Grande do Sul, já que incluiria os profissionais civis formados, bastando apenas um direcionamento de suas funções dentro das guarnições de serviço.

Outra vantagem é que o profissional seria contratado no regime de previdência social, portanto não acarretaria despesas futuras ao Estado com aposentadoria e promoções, por exemplo. Além da vereadora Yê, participaram também da reunião o bombeiro civil, Loivo Castoldi, o presidente do Sindibombeiros/RS, Vilmar Oliveira da Rosa e assessoria do sindicato.