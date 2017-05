Duas casas geriátricas são interditadas

Conforme a promotora de Justiça, Daniela Pires Schwab, o Ministério Público já vem recebendo as denúncias há algum tempo, através do Disque Denúncia, alertando sobre negligência e omissão nos cuidados com os idosos. “O Ministério Público, após receber denúncias, investigou a veracidade dos fatos, apurando, através de inúmeras oitivas, solicitação de prontuários médicos e fotografias, que os idosos não recebiam alimentação e cuidados adequados, circunstância que gerou inclusive a internação hospitalar de pelo menos quatro residentes, com quadros de desidratação severa, escaras profundas e infectadas, além do agravamento de outras condições de saúde em face da negligência no atendimento. A Promotoria de Justiça de Encantado ajuizou ação civil pública, pedindo a interdição definitiva de duas instituições de longa permanência para idosos que possuem sede no Município e pertencem aos mesmos proprietários. “Na última semana, o Poder Judiciário concedeu medida liminar, determinado a interdição provisória das instituições, que não poderão receber novos idosos e serão fechadas em até 30 dias, com a realocação dos residentes para outros lares”. A promotora explica, ainda, que solicitou também a expedição de mandado de busca e apreensão, cumprido com o apoio da Polícia Civil de Encantado.

Investigações

Conforme o delegado titular da Delegacia de Polícia de Encantado, Silvio Huppes, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na tarde do dia 18, nas duas casas geriátricas, que são dos mesmos proprietários. “Em uma das casas encontramos um sistema de videomonitoramento. Não se sabe ainda se há alguma imagem relevante, mas elas serão analisadas”.

Huppes ainda lembra que a Polícia Civil já havia recebido outras denúncias. “Há algum tempo, recebemos outras denúncias, quando foi solicitado à Vigilância Sanitária que fizesse uma fiscalização no local. Na época, se constatou que tudo estava em ordem e que as instalações eram adequadas. Recebemos, também, denúncias e fotos que mostram sinais de lesões. Com o material apreendido podemos comparar e saber se eles são realmente dos internos da casa”, destaca.

O delegado ressalta a idade dos idosos. “São pessoas entre 60 a 90 anos. Vamos apurar se estas lesões são decorrentes de maus tratos ou são em virtude da idade”. Huppes lembra que, se comprovadas, as acusações de privação de cuidados podem resultar na responsabilização dos proprietários e cuidadores. “A pena é de dois meses a um ano, dependendo do caso, mas isso também depende da apuração dos fatos”, finaliza. A previsão de conclusão do inquérito é de 60 dias.