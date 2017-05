Familiares se manifestam contra a interdição das casas geriátricas

Na manhã da última segunda-feira, dia 24, uma mobilização em frente ao fórum pediu pela não interdição das duas casas geriátricas. Familiares dos internos, alguns idosos e funcionários somaram cerca de 30 pessoas, que portavam cartazes pedindo pela reversão da decisão. Os manifestantes também entregaram ao Judiciário um abaixo-assinado com cerca de 600 assinaturas. À tarde, a juíza Jacqueline Bervian recebeu alguns manifestantes que expuseram o seu lado.

O grupo de manifestantes também esteve na prefeitura, onde conversou com o prefeito de Encantado, Adroaldo Conzatti, e com a secretária da Saúde, Clarissa da Rosa Pretto Scatolla. O grupo solicitou ajuda ao município, alegando não ter local para levar os idosos. A administração se comprometeu a acompanhar o caso e orientar as famílias sobre as transferências.

Dentre os manifestantes estava a massoterapeuta Maria Elisa Cornelli Calvi, funcionária de uma das casas, que destacou que existe muito amor no trabalho. “Trabalhamos com muito amor. Claro que penso no meu emprego, preciso do salário, mas o principal é o amor, o carinho. Estes idosos são como a minha família, é preciso de muito amor e carinho para trabalhar com eles. E isso eu tenho de sobra, assim como a maioria dos funcionários que estão lá têm”, disse, emocionada, sendo aplaudida pelos colegas.

Os familiares de Maria Soga (86) também estavam no manifesto. Loreni e o marido, Neri, filho de Maria, assim como o seu irmão Fábio destacaram que a idosa está na casa há quatro anos. “Nunca tivemos problemas. Eu trabalho o dia todo, meu marido tem problema cardíaco, não temos como cuidar dela, mas sabemos que lá ela está bem, nunca tivemos nenhum problema”, destaca. “No lar a mãe também é bem cuidada, tem horário para banho, para remédio, é alimentada, não temos do que reclamar”, destaca o filho Neri.

Michele da Rocha é funcionária do Lar do Idoso e filha da proprietária das duas casas, e também esteve no manifesto. “Nas duas casas são cerca de 30 idosos e 20 funcionários. Estas acusações não são verdadeiras, não existe isto lá dentro, tanto que esta mobilização partiu dos próprios familiares”, pontua. Michele ainda lembra que as casas funcionam há bastante tempo. “São 11 anos gerenciando os lares”.

A defesa

Em entrevistas a diversos meios de comunicação, a proprietária das casas interditadas, Elis Regina da Rocha, se manifestou. “Nenhuma agressão ocorreu nas dependências das casas geriátricas. Temos câmeras de segurança que podem comprovar isto.Nosso jurídico já está agilizando toda a documentação exigida pelo MP e logo vamos esclarecer tudo”, afirmou logo quando da interdição das casas ao Portal do Correio do Povo. Em outra entrevista à imprensa, acompanhada do advogado, Elis se manifestou. “Acredito que os motivos dessas denúncias tenham sido a concorrência, pois chegamos a ter 36 idosos e a concorrência apenas dois. Outra questão é de um funcionário que, por não estar apto e ter sido afastado, tenha feito as denúncias”, afirmou. As manifestações das casas geriátricas agora são feitas pelo advogado representante da empresa, Alvoir Araújo, que afirma que teve breve contato com o processo na quinta-feira, dia 20. “As casas não podem mais receber nenhum idoso e o todos os familiares já foram avisados sobre a transferência. Vamos entrar com recurso para tentar reverter a situação e derrubar a interdição”, destaca.