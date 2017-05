Cenas da Paixão de Cristo emociona fiéis

Quem esteve presente na encenação da Paixão de Cristo realizada na noite de sexta-feira santa, na comunidade do Santo Agostinho, sentiu uma emoção diferente. O sentimento de amor e fé tomou conta dos expectadores que não tiravam os olhos do cenário criado e das principais cenas da morte e ressurreição de Cristo. A cada passagem as mensagens eram deixadas, mas uma das mais marcantes foi a fala de Maria quando tiraram-lhe o filho para a crucificação. Neste momento ela ressalta quantas mães neste mundo inteiro choram pela morte de seus filhos, que os estão perdendo pela droga, pelo álcool, pelo trânsito, pelas redes sociais, pela falta de tolerância e outros tantos perigos que assolam nosso dia a dia.

O grande público que ultrapassou cinco mil pessoas se acomodou em bancos e cadeiras em frente à Igreja de Santo Agostinho e aplaudiu de pé os jovens atores amadores desta comunidade que deram o melhor de si, criando um belíssimo cenário no decorrer de toda a encenação, a qual foi dirigida pelo professor de teatro Daniel Bulghardt.