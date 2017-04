Encantado debateu o futuro do RS

Segurança pública, saúde e infraestrutura foram apontadas pelos prefeitos do Vale do Taquari como as pautas de reivindicação mais urgentes para a região. O tema foi destaque nas manifestações dos gestores municipais, que participaram da reunião do projeto RS 2030. O quinto encontro do novo ciclo de debates foi realizado, no dia 29 de março, em Encantado. Estiveram presentes representantes da Associação dos Municípios do Vale do Taquari. O evento contou com a participação de 42 pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e líderes locais.

O presidente da Famurs, Luciano Pinto, ressaltou que as ideias colhidas durante as reuniões do RS 2030 vão impactar no trabalho da Federação nos próximos anos. “Esse projeto é muito importante. Com as sugestões de vocês, poderemos mapear as demandas das regiões”, observou. O vice-prefeito de Encantado, Enoir Cardoso, lembrou que a falta de policiamento é um problema que afeta os gestores do Vale do Taquari. “O que está no topo da pirâmide de preocupações é a questão de segurança. Nossos empresários não têm investido por medo da insegurança”, lamentou.

Qualificar a educação, investir em turismo e a necessidade de acesso asfáltico foram outros temas que entraram em pauta durante o encontro. O ex-prefeito de Porto Alegre José Fortunati elogiou a disposição dos gestores municipais para refletir sobre as demandas dos municípios nos próximos anos. “O país passa por um momento muito difícil. Pensarmos o presente e o futuro das nossas cidades e do Estado é fundamental”, concluiu.

O vice-prefeito de Itapuca, Delavir Scorsatto, reclamou da falta de ação do governo do Rio Grande do Sul para proteger a população. “Em Itapuca, não temos ninguém. Estamos desamparados”, alertou. A falta de segurança também foi abordada pelo prefeito de Roca Sales. De acordo com Amilton Fontana, o município já contou com 12 policiais. Hoje, são apenas dois. Outra preocupação do gestor é a necessidade de investimentos crescentes da prefeitura em saúde. “Hoje, 85% dos gastos da população em saúde são pagos pelo município”, revelou Fontana.

O prefeito de Vespasiano Corrêa, Marcelo Portaluppi, lamentou que a falta de infraestrutura ainda seja uma realidade na região. “A insuficiência de energia elétrica no interior é um problema”, reclamou. O coordenador do projeto RS 2030, Jairo Jorge, lamentou que questões estruturais comprometam o futuro da região. “Energia de qualidade é fundamental para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, criticou.

O prefeito Odi Paulo Lorenzini, de Relvado, destacou que na questão segurança é necessário cortar o mal pela raiz, investir na educação e combater o tráfico de drogas. Destacou ainda que “cada um tem que fazer sua parte, não adianta só reclamar, temos que juntos com a comunidade buscar soluções”.

Jocimar Valer, prefeito de Coqueiro Baixo, ressalta que regionalmente é necessário buscar acessos asfálticos aos municípios que ainda não têm, como é o seu caso e de outros. O problema esbarra na burocracia que impede o andamento das obras. É necessário também investimentos para manter o agricultor em seu habitat natural para que ele produza feliz e tenha o conforto necessário.

Tanto o jurídico da administração de Muçum, Felipe Giaretta e o secretário da fazenda de Encantado Luciano Moresco bateram na tecla de um novo pacto federativo, para que cada órgão federativo faça a sua parte e não recaia todas as obrigações para os municípios, como vem ocorrendo. Giaretta exemplifica com o caso do hospital de sua cidade em que a administração repassa mensalmente R$ 100 mil e o estado R$ 40 mil e atrasa 6 a 7 meses. Ele ressaltou ainda o desenvolvimento do turismo regional trazendo à tona o Caminho do Pão e do Vinho como uma rota de desenvolvimento e ligação entre as regiões da serra e do Vale do Taquari.

O presidente da Amturvales, Rafael Fontana (foto), falou sobre a infraestrutura e logística do Vale abordando o assunto do formato dos pedágios que estão querendo implantar o qual não é ideal. Destaca que o turismo é uma atividade que agrega muito na economia do Vale.

Marcos Martini (foto), prefeito de Nova Bréscia, fala da necessidade em dar infraestrutura aos agricultores nas áreas de eletrificação, redes de água, telefonia, internet e boas estradas. “Temos que investir na fonte de renda dos nossos municípios, que são os agricultores, eles geram a riqueza do estado e alimentam o país”.