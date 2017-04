Suinofest repaginada e deliciosamente divertida

Neste ano, a Suinofest completa 20 anos. O evento está sendo repaginado, reformulado, com novidades que surpreenderão os que já frequentam a Suinofest anualmente e aos que conhecerão pela primeira vez.

A gastronomia farta e variada é a grande atração da festa, que neste ano apresenta dois novos pratos: o hambúrguer gourmet e a costelinha suína ao molho barbecue. Outras dezenas de pratos, doces e salgados, compõem o cardápio desta grande festa, como Leitão a Encantado, lombo suíno, pernil temperado, pastel de carne suína, polenta brustolada com queijo e orégano, queijos artesanais e temperados, geleias, antepastos, sorvetes e picolés. Vinhos, espumantes, cerveja artesanal, refrigerante, sucos, bebidas lácteas e chás compõem o cardápio de bebidas desta festa que permite ao visitante permanecer por até cinco horas no salão gastronômico, com consumo liberado.

Deliciosamente divertida, a Suinofest ainda conta com atrações artísticas, culturais e musicais. Os horários da gastronomia são animados por bandas e artistas regionais, que tornam o ambiente ainda mais acolhedor e divertido.

Um novo layout promete surpreender os visitantes do Salão Gastronômico. Ambientes ao estilo pub serão criados para agregar famílias e amigos num momento de descontração, lazer e muita diversão. Os estandes dos expositores de alimentos também passarão por mudanças.

Suinokids 2017

Cooperativismo é o tema deste ano

Neste ano será trabalhado o tema Cooperativismo. A programação, que é recheada de brincadeiras, lanches e muita diversão, ocorre com os alunos das escolas de Encantado e seus parceiros. Este eixo procura incentivar a educação, a cidadania, a preservação do meio ambiente e a valorização da natureza.

Nesta edição, a programação será realizada no dia 10 de junho, num sábado de manhã. Todas as Escolas trabalharão o tema Cooperativismo em sala de aula e além disso, haverá recolhimento de tampinhas para a Liga Feminina de Combate ao Câncer; lacres para a Tribo Biovida do Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini e ainda o recolhimento de óleo, lâminas e jornais.

A Suinofest é realizada pela ACI-E em parceria com a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e CDL de Encantado. A organização do Festival de Compras é da Lume Eventos.

Festival de Compras

76% dos estandes foram vendidos

Há 11 anos, com o intuito de valorizar o comércio local, fomentar a economia e a geração de empregos, a comissão organizadora da Suinofest criou o Festival de Compras. Nesta edição, estão sendo disponibilizados 163 espaços: 93 estandes nos pavilhões, 13 na área externa coberta, oito na área externa, 11 para a Praça de Alimentação e, além disso, tem 38 espaços para Agroindústrias. Até o momento 76 % dos estandes já foram vendidos.

Neste ano, a Feira está com o layout do pavilhão totalmente reformulado, com corredores mais amplos, que facilitam a circulação dos visitantes e proporcionam mais visibilidade aos expositores. A Feira da Agroindústria Familiar ficará numa ilha, no centro do pavilhão, novidade que vai aumentar a visitação interna devido à grande procura por estes produtos.

A aquisição dos estandes está sendo feita diretamente com a Lume Eventos, através do telefone (51) 3751 2000 ou pelo e-mail Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. . Os associados da ACI-E e CDL são beneficiados com 40% de desconto para a locação de estande no pavilhão e 15% nos espaços externos. O pagamento poderá ser realizado em até seis vezes através de boleto bancário.

Novos horários

A Suinofest 2017 também altera os horários do Salão Gastronômico no turno da noite.

O espaço fica aberto das 19h às 00h; porém, a entrada ocorre somente até as 23h.

Valores

Associados – Adulto (antecipado): R$ 72

Adulto (bilheteria): R$ 80

Crianças de 7 a 10 anos: R$ 30

Crianças de zero a 6 anos: gratuito

Não-Associados – Adulto (antecipado): R$ 76

Adulto (bilheteria): R$ 80

Crianças de 7 a 10 anos: R$ 30

Crianças de zero a 6 anos: gratuito

Horários da Gastronomia:

Sextas-feiras: das 19h às 00h

Sábados: 11h às 15h – 19h às 00h

Domingos: 11h às 15h

Obs: Fechamento da bilheteria às 14h e às 23h.

Nova logomarca

A Suinofest 2017 também conta com uma nova logomarca, que faz referência aos 20 anos de existência da festa. Mais jovem e despojada, a marca do evento pretende contagiar as pessoas e atraí-las para viver as emoções e os sabores desta festa.

Novas datas e Local

Em 2017, a Suinofest ocorre no 2º e no 3º final de semana de junho, nos dias 9, 10 e 11/16, 17 e 18, no Parque Municipal de Eventos João Batista Marchese, em Encantado.