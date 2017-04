Conzatti faz balanço dos primeiros 90 dias

O prefeito de Encantado, AdroaldoConzatti, recebeu a reportagem do jornal Antena na última semana para uma entrevista sobre o seu mandato até o momento. Confira.

Jornal Antena – Estamos vivendo um momento financeiro delicado e o município premiou as novas soberanas com uma viagem para a Itália...

Prefeito Adroaldo Conzatti - Que pouco que a gente deu pelo tanto que isso irá representar na divulgação do município de Encantado. Se nós queremos manter um intercâmbio, principalmente com as raízes da história de Encantado, que grande parte dela foi construída pelos imigrantes italianos que vieram para cá, precisamos retomar estes laços. Estivemos afastados por muito tempo, muito desligados das nossas origens, esse intercâmbio cultural existiu muito pouco, a não ser a partir do momento em que o Gino Ferri, que foi o autor do projeto que gerou o gemellaggio com o município italiano de Valdástico, não tínhamos nada de relacionamento com o nosso país de origem, já que grande parte da população de Encantado tem origem italiana.

A ida das soberanas para a Itália, visitando aquela região, visitando os municípios de onde saiu a maioria da população da qual se originou Encantado, vai fazer com que possamos iniciar um intercâmbio maior. Este é o valor da premiação: é o início de uma reintegração com as nossas origens. A viagem não está marcada, e o custo que o município terá é apenas com o deslocamento das soberanas. A estadia lá será feita pela acolhida das pessoas, que com certeza irão nos acolher. Cada vez que vamos lá é uma festa muito grande deles, uma acolhida muito grande. E nós temos que buscar de novo aqueles ensinamentos que tivemos dos nossos antepassados, e a evolução que a Europa, que o mundo teve, nós temos que ver, que visitar. Temos que buscar para aprender. Se nós ficarmos fechados aqui dentro da nossa comunidade, não iremos dar passo algum para fora. Nós precisamos olhar para fora. Se nós ficarmos fechados, enclausurados, pensando que vamos gastar R$ 10 mil nas passagens das meninas para fazer este trabalho, nós vamos ficar cada vez menor do que somos.

Jornal Antena - Como o município está no momento, nestes três meses desde que o senhor assumiu o Executivo?

Prefeito Adroaldo Conzatti - Acreditamos que o município está bem. Tivemos alguns avanços, mas o principal de tudo foi o ajuste da máquina, sendo que reduzimos quatro secretarias – de dez para seis – e reduzimos também em 40% os cargos de confiança.

Jornal Antena – O senhor anunciou que pretende fazer, para o próximo ano, alterações no transporte escolar. Quais são e por quê?

Prefeito Adroaldo Conzatti - As mudanças serão para o próximo ano. São nove escolas. Por exemplo: um aluno do Planalto estuda em Jacarezinho; um aluno de Jacarezinho quer estudar no Farrapos. Acaba existindo um cruzamento de alunos saindo de todos os bairros para estudarem em outros. Não há necessidade. Cada bairro tem a sua escola, então não tem por que o aluno sair do seu bairro para estudar em outro. Com esta mudança, ganharemos em comodidade para os alunos, que não precisarão esperar pelo ônibus, e ainda teremos uma economia com o transporte. Ninguém estará proibido de estudar na escola de outro bairro, isso ainda será possível, mas para isso terá que arcar com o deslocamento, os pais, os responsáveis terão que levar o aluno. A lei prevê que o transporte escolar deve ser feito quando é acima de 2km. Com este zoneamento, nenhum aluno terá que caminhar mais de 1km. É importante frisar que o transporte escolar não será extinto, ele será adequado.

Jornal Antena – Como está a questão do pórtico?

Prefeito Adroaldo Conzatti - Na última semana, ocorreu uma reunião para tratar sobre o pórtico. A empresa que está executando e a equipe técnica estiveram no local para ver como será o processo de montagem, já que a estrutura que vai no topo é bastante pesada e inteira. A tendência agora é que isso aconteça em breve.

Jornal Antena – Como foi a arrecadação com o IPTU?

Prefeito Adroaldo Conzatti - Nós arrecadamos na cota única neste mês de março, com desconto de 10%, 54% do total. Os outros 46% devem ser recolhidos em parcelas. Temos R$ 2,2 milhões em parcelas para receber até o final do ano.

Agora estamos com uma campanha com isenção de multa e 100%dos juros para pagamento do IPTU atrasado. A campanha vai até o final de abril. Hoje são 2.139 contribuintes que devem IPTU no município. O valor original é de R$ 2,8 milhões. O valor com multas fica em R$ 6,8 milhões. Se todos pagarem até final de abril, irão pagar praticamente um terço do valor devido. Temos também, muitas empresas que devem impostos. No cadastro são 1.041 empresas que devem tributos para o município, claro que entre estas existem algumas que estão em recuperação judicial, por exemplo. O valor original é de R$ 1 milhão, e o valor atualizado R$ 3,4 milhões. São números que impressionam, porque somos um município pequeno.