Daiane, Thais e Letícia formam a nova corte de Encantado

Foi na data em que Encantado comemorou 102 anos que o município conheceu a sua nova corte de soberanas. O evento realizado na última sexta-feira, dia 31 de março, no Parque João Batista Marchese, promovido pela Administração Municipal, contou com a presença de autoridades, ex-soberanas e comunidade.

As 19 candidatas mostraram sua beleza e simpatia ao público e aos jurados, que também levaram em conta a entrevista individual, prova cultura e passarela. Daiane Bergamaschi (25 anos), representando a Pretto Veículos, foi coroada rainha, tendo como 1ª princesa Thais Maria de Lima Agostini (20 anos), representandoa ACI-E e como 2ª princesa Letícia Baroni (22 anos), representando a Bella Flor Acessórios. A rainha recebeu como premiação R$ 3 mil, e as princesas R$ 1.500 cada. A nova corte também recebeu como prêmio uma viagem para a Itália. As três melhores torcidas, que receberam premiação em cerveja, foram das candidatas Giseli Daldon Lancini, Thais Maria de Lima Agostini e FrancieliDaltoé.

O desfiles individuais e coletivos apresentaram as candidatas com trajes casuais e de gala. Antes do momento mais aguardado, com a divulgação da nova corte, as soberanas do Centenário fizeram seu desfile de despedida. A rainha Heloísa SangalliBeneduzi, as princesas Bárbara Demarchi e Natália Gianesini e as embaixatrizes do Turismo Francine Tasca e Thais Pedersini esbanjaram beleza e simpatia na passarela, encerrando o reinado iniciado em 2015.

No dia que antecedeu a escolha da nova corte, a quinta-feira, dia 30 de março, um desfile em carro aberto levou as candidatas pelas principais ruas da cidade, quando as meninas convidaram a população para prestigiar a escolha.

A entrada para o evento era franca e ainda dava direito a um cupom para participar do sorteio de uma viagem com acompanhante para Porto Seguro, oferecido pela Pipa Viagens e Turismo. A contemplada foi Luiza Zandonotto de Oliveira.