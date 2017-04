Soberanas serão eleitas no dia 31

Na próxima sexta-feira, dia 31 de março, aniversário de Encantado, o município irá escolher suas novas soberanas. O evento de escolha acontece a partir das 20h30min, no Parque João Batista Marchese, quando as 19 candidatas sobem à passarela para tentar conquistar os jurados.

Desde a divulgação dos nomes das candidatas, realizada no último dia 11, as meninas participam de palestras com dicas sobre postura, etiqueta, cultura e turismo e beleza. A consultora de etiqueta e moda, Vera Elizabeth Sander de Souza, tem ministrado aulas de passarela e auxiliado as candidatas. A Clínica Essência do Corpo de Encantado, parceira do evento, irá cuidar da beleza facial das candidatas, oferecendo todo o tratamento estético antes do concurso.

A nova rainha receberá como prêmio R$ 3 mil, e as princesas, R$ 1.500,00 cada. A nova corte também irá ganhar uma viagem à Itália.

Conheça as 19 candidatas a Soberanas de Encantado e quem representam