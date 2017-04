A doce Páscoa da Divine Chocolates

A magia da Páscoa está no ar e em Encantado, ela vem em um trem “vestido” de coelho, que leva crianças e adultos para um passeio pela cidade, através do projeto Floresta Doce. A ação, além de resgatar o espírito de Páscoa, ainda tem cunho lúdico, já que aborda temas como higiene e trânsito, além de levar a turma para conhecer a produção de sorvetes e picolés e um passeio na fábrica de chocolates.

Os passeios tiveram início dia 8 de março e seguem até o dia 15 de abril.

Floresta Doce

O passeio, que tem duração de cerca de 90 minutos, promove momentos de pura magia aos participantes, que vão realizando paradas durante o trajeto, onde recebem dicas importantes. A saída e o término do passeio ocorrem na Divine Chocolates. No Centro Regional de Odontologia e Ortodontia Ortoclassic, o grupo recebe dicas sobre a importância da escovação e da higiene bucal. Mais adiante, no Centro de Formação de Condutores (CFC) Casaril, os participantes recebem informações sobre educação no trânsito. Outra parada acontece na Igreja Matriz São Pedro, onde o espírito da Páscoa é ressaltado. A parada seguinte ocorre na fábrica de sorvetes e picolés Sabory, onde picolés são distribuídos. A fábrica de Chocolates Divine é a parada final do passeio, onde uma Floresta Doce promete encantar os participantes, cheia de surpresas, seres encantados, magia e o delicioso cheiro de chocolate no ar, onde os participantes ainda podem fazer seu próprio doce.

O projeto Floresta Doce tem passeios de segunda a sexta-feira, das 9 às 11h, das 14h às 16h e das 20h às 21h30min. No sábado, o trajeto ocorre das 9h às 11h (se houver necessidade, haverá dois passeios simultâneos); e nos domingos, das 17h às 19h e das 19h às 21h. Até o final de abril, os passeios podem ser agendados, dependendo da necessidade. Grupos fechados de, no mínimo, 25 pessoas, têm ingresso grátis para o organizador. Cada passeio fechado pelas escolas, com aproximadamente 30 participantes, terá direito a dois ingressos de cortesia. O valor do ingresso é de R$ 18 por pessoa durante a semana, e R$ 20 nos finais de semana. Conforme os organizadores, somente no dia 14 de abril não será realizado passeio. O agendamento deve ser feito através do telefone 99652-6260 e agendar.

No ano passado, durante os 40 dias de duração dos passeios, 2.870 pessoas participaram. A meta para este ano é aumentar. “Queremos alcançar de 3.200 a 3.500 pessoas este ano”, explica Fabiana, que também é a presidente da Associação Floresta Doce.

Aumento na produção

Com a proximidade da Páscoa, a produção aumenta. Na Divine Chocolates os trabalhos para a época mais doce do ano começaram ainda em outubro. Entre este cronograma, a diretora da Divine Chocolates, Fabiana Turatti, lembra que neste ano, a empresa lançou novidades: a linha Karamel, branco com cookies e novidades nos chocolates meio a meio.

A produção é destinada a diversos estados. “Nossos produtos são enviados para todos os Estados até o Rio de Janeiro”, explica. Além da loja localizada na fábrica (ERS 129, Km 72, nº 6225, Bairro Lambari), há também em Lajeado e Santa Cruz do Sul. A Divine Chocolates também fechou contratos para fornecer os chocolates com empresas como a Walmart e a rede de supermercados SupperRissul.

A movimentação da Páscoa meche também com os números da fábrica. O aumento de produção deste ano em relação a 2016 foi de 35%. “São 170 toneladas de chocolates”, finaliza.