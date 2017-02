Instituto de Oftalmologia retomará cirurgias em fevereiro

O Instituto de Oftalmologia de Encantado está apto a realizar cirurgias. Isto é o que diz o relatório do Centro Estadual de Vigilância Sanitária (Cevs), entregue na última semana à 16ª Coordenadoria Regional de Saúde (16ª CRS). Com o parecer, o Instituto pretende retomar as cirurgias já no próximo mês.

No dia 4 de janeiro, o local passou por uma vistoria realizada pelos técnicos do Cevs, que aprovaram as modificações realizadas. O limite de cirurgias foi fixado em oito cirurgias por turno/bloco. Ou seja: o Instituto pode realizar quatro cirurgias em cada um dos dois blocos de manhã e mais oito à tarde, totalizando 16 por dia. O coordenador da 16º Coordenadoria Regional de Saúde (16ª CRS), Ramon Tiago Zuchetti, afirma que o grupo trabalha com uma data para a retomada das cirurgias. “No final de fevereiro elas devam recomeçar. Antes disto, no entanto, pretendemos realizar uma reunião entre a Coordenadoria, o Consisa e a Secretaria municipal de Saúde de Encantado para acertarmos outros pontos”, afirma.

Lista de espera

O coordenador explica que durante este período em que o bloco cirúrgico esteve interditado – mais de um ano – as consultas seguiram normalmente, o que resultou no aumento da fila de espera para as cirurgias, que atualmente tem mais de duas mil pessoas. “Só temos Encantado como referência para as cirurgias, então esta demanda represou. Vamos verificar a possibilidade de, depois de retomado os procedimentos, realizar um mutirão para diminuirmos este número, mas tudo respeitando as exigências e os tempos entre cirurgias, para evitar que tenhamos problemas novamente”.

O limite de procedimentos cirúrgicos por dia pode ser alterado. “O relatório possibilita o aumento do número de cirurgias por dia se forem adquiridos uma lavadora ultrasônica, oito canetas faco emulsificadora e a contratação de uma enfermeira para a Central de Material Esterelizado (CME). Com isso, o Centro estaria apto a realizar 32 cirurgias por dia”, pontua. A mudança, no entanto, está atrelada a outros fatores. O contrato do instituto com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari (Consisa-VRT), responsável pela contratação do instituto para o atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS), prevê um limite de 40 cirurgias de catarata por mês, 4,8 mil exames e diagnósticos, 1.326 consultas e 212 procedimentos cirúrgicos simples. Os serviços para os pacientes são feitos através do Sistema Único de Saúde. Através do Fundo Municipal de Saúde de Encantado, a União repassa em torno de R$ 116,8 mil, e o Governo do Estado cerca de R$ 46,1 mil.

Conforme o secretário executivo do Consisa-VRT, Nilton Rolante, as cirurgias já têm data marcada para iniciar. “Dia 20 de fevereiro elas serão retomadas”, adianta. Rolante explica que também será formada uma comissão para analisar os procedimentos do instituto. “O grupo será formado por alguns secretários de saúde regionais, um integrante do Conselho de Saúde, um médico auditor e um representante da 16ª CRS”, explica. O secretário executivo do Consisa-VRT, Nilton Rolante, adianta que as reuniões devem ocorrer a cada dois meses. “Iremos nos reunir para realizar esta fiscalização das atividades. Inclusive, teremos uma reunião antes mesmo de iniciarem as cirurgias. Vamos trabalhar de forma a buscar transparência e segurança para todos os envolvidos: a clínica, os municípios, o Consórcio e, principalmente, para o cidadão”, pontua.

Rolante comenta ainda que deverá haver buscas por novos recursos. “O contrato é para 40 cirurgias/mês. Vamos propor uma negociação para buscar mais aportes financeiros com o Estado e a União, mas vale lembrar que não será feita nenhuma cirurgia sem o recurso financeiro disponível”, finaliza.

Relembre o caso

O bloco cirúrgico do Instituto de Oftalmologia de Encantado está interditado desde dezembro de 2015, por não atender as exigências sanitárias. O local passou a ser alvo de uma investigação do Ministério Público em outubro do mesmo ano, após uma série de denúncias apontarem casos de perda de visão após cirurgias de cataratas. Em janeiro de 2016, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou a bactéria PseudomonasAeruginosa como responsável pela infecção que resultou na perda de visão de alguns pacientes operados em 20 de maio de 2015.

Após a vistoria, a clínica realizou as mudanças apontadas, mas uma nova vistoria realizada pelo Centro Estadual de Vigilância Sanitária (Cevs) solicitou novas modificações. As alterações foram realizadas, e uma nova vistoria, desta vez, liberou o local para a retomada de cirurgias.