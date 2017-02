Prefeito Adroaldo Conzatti “Menos gente e mais ação!”

Os primeiros dias do governo do novo prefeito Adroaldo Conzatti são de mudanças. Ele mais ouve do que fala e quando fala evita aprofundar. Não foge das perguntas, mas evita detalhes.

O seu método de trabalho parece ser o de mudanças, dele e das equipes. Ele afirma que entre as suas dificuldades está em retomar a forma de gestão de seu governo anterior, na década de 90.

Afirma Conzatti que “o Paulo (Costi, ex-prefeito) era de boa paz. E Eu cobro muito. Mas, não é por mim, mas pela comunidade, que quer mudanças de rotinas e critérios.”

Argumenta o novo prefeito que “quando saiu em sua última gestão a prefeitura tinha menos de 200 colaboradores e junto estava o hoje município de Doutor Ricardo. Agora são cerca de 700 funcionários.”

Ele justifica que “estamos fazendo um processo de readequação de pessoas com a necessidade de reduzir custos. Vamos ter menos gente e mais ação.”

Dentro deste conceito Conzatti decidiu por reduzir secretarias e cargos em 40%, cortar FGs, horas extras, convocações e diárias, renegociar contratos de prestação de serviços entre outras.

Para mostrar a que veio já começou os investimentos no município, além de fiscalizar pessoalmente o trabalho de suas equipes como foi na secretaria de saúde, onde visitou todos os postos de saúde na primeira hora da manhã e ouviu as necessidades do contribuinte. Encaminhou dezenas de projetos ao Legislativo para abrir créditos oriundos de recursos federais e municipais para investir em obras como calçamento, construção do novo parque de máquina, aquisição de maquinários para o produtor rural.

Este início de governo Conzatti está marcando com um projeto de calçamentos de 31 trechos de ruas, em vários bairros, originados de recursos do Badesul, envolvendo 48 mil m2. O projeto, iniciado no governo anterior, está em processo licitatório e deve iniciar em março. A proposta está sendo apresentada nas comunidades para a apreciação dos moradores que ter a sua cota de participação nos custos.

Posições de Gonzatti

Rota do Desenvolvimento – A obra pra ser concluída precisa de pavimentação, que significa aproximadamente 40% do valor total. Estamos sem recursos para a conclusão. Devemos concluí-la até 15 de fevereiro.

Canto da Lagoa – Deve acontecer em 2018, em março. As dimensões do evento serão debatidos com a comunidade.

Cristo do Morro – Vai ser desenvolvido um projeto, após o reordenamento deste inicio de administração. Será criada uma comissão para o desenvolvimento do projeto, em conversa com os proprietários da área. A ideia é a participação e apoio da comunidade.

Pintura do Centro Administrativo – Está sendo elaborado um edital para o início de março. Será feita uma restauração e pintura externas. Posteriormente faremos a troca da cobertura e a instalação de equipamento de energia solar. Também faremos a instalação de equipamentos para a captação de águas pluviais para abastecer o Centro Administrativo e Casa de Cultura.

Suinofest – É organizado pela ACIE com o apoio do município. Este ano vai ser o maior evento do município. O pensamento é de fazer de dois em dois anos intercalando com o Canto da Lagoa.

Parque Cinquentenário – Temos de alterar as estruturas e fazer melhorias. Temos de reativar o restaurante e concluir os pavilhões. Queremos negociar com os proprietários e ampliar a área do parque.

Dívidas – Há um déficit em torno de R$ 600 mil reais e destes, 300 mil, já foram quitados. Até o final do mês devemos quitar este total. Os valores dos precatórios são da ordem de R$ 5.820.535,57, nos valores de hoje (quarta-feira). Queremos negociar isto ao longo de quatro anos.

Câmaras de Vídeo – É uma necessidade. Está no plano de governo. A ACIE está se mobilizando, mas primeiramente estamos elaborando a documentação com a Secretaria de Segurança para a assinaturas do termo de cooperação entre estado e município.

Câmara de Vereadores – Há um bom relacionamento com o poder Legislativo. Todos querem o melhor. Os novos legisladores estão em busca de conhecimento nas relações entre legislativo e executivo.

Sobras de medicamentos podem ajudar outros pacientes

Muitas vezes, após o término de um tratamento médico, ficam sobras de medicamentos, às quais não sabemos que destino dar. Para ajudar neste problema, a Farmácia Municipal de Encantado, juntamente com a secretária da Saúde e Meio Ambiente, contam com o Banco de Medicamentos.

A farmacêutica do município, Gabriela Tonini, explica que a ação pode ajudar a todos. “O principal objetivo do banco, além de ajudar quem precisa de tratamento médico, é evitar o desperdício de medicamentos”, comenta.

Os remédios que você tem sobrando e estão dentro da validade podem ser repassados para outras pessoas que precisam. “Não jogue fora, doe ao Banco de Medicamentos da Farmácia Municipal, ajude outras pessoas e proteja o meio ambiente”. Mais informações pelo fone (51)3751-1615.