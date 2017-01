Clima tenso e hostil na primeira sessão legislativa

A primeira sessão do Legislativo Encantadense, presidida pela nova presidente Jaqueline Taborda (PDT), ocorreu no dia 02 de janeiro. As dependências lotadas e o clima pesado no ar prenunciava o que iria acontecer. E a sucessão de ofensas vieram com o uso da tribuna. A oposição grupo que apoiou Baixinho Orsolin, o qual a vereadora pertencia, considerou uma traição ela ter formado uma chapa para compor a mesa diretora junto com o PP e PSDB, partidos da base governista. Desde a definição da mesa diretora a nova presidente vem sendo repudiada nas redes sociais pela sua atitude e também recebendo ameaças e retaliações públicas. A parlamentar não se declara oposição e nem situação, afirma que trabalhará em favor do povo, e que a executiva do seu partido a apoio em sua decisão.

O primeiro vereador a usar da palavra foi Moacir Tramontini (PTB), que agradeceu inicialmente a comunidade pela oportunidade e em seguida destacou o seu repúdio e descontentamento com relação à presidente da Casa, que segundo ele de forma sorrateira abandonou a coligação da qual foi eleita traindo mais de 6.500 trabalhadores que acreditaram e depositaram seu voto de confiança. Tramontini solicitou que a diretoria do PDT, partido da edil, explique tal atitude.

O veterano Sander Bertozzi (PP), com tom conciliador, ressaltou: “a eleição passou, é necessário estar desarmados, pois hoje são oito novos vereadores na Casa Legislativa e o momento é para fazer uma política diferente para Encantado”. Sander parabenizou a nova presidente e salientou que é necessário pensar na questão econômica, falando sobre o orçamento da Câmara, pois o dinheiro é público e deve-se continuar fazendo a economia que foi realizada nestes últimos quatro anos.

Celso Cauduro (PMDB) primeiramente parabenizou o prefeito eleito pela inteligência na articulação em conseguir a Câmara de Vereadores, após saudou a nova presidente e a parabenizou pela sua coragem, pois até que enfim ela havia se posicionado, indo contra os que a elegeram e também contra o seu partido o PDT que não a avalisou. Destacou que veio de família humilde onde dignidade, ombridade e palavra são princípios que seu pai lhe ensinara que não se vende. Fez uma alusão a personagens bíblicos para ressaltar a traição da vereadora com relação aos 6.538 pessoas que trabalharam com dignidade para eleger a coligação à qual ela pertence.

O suplente Joel Botoni (PSDB) que assumiu a vaga do vereador Luciano Moresco (PT) que foi para o secretariado, demonstrou sua gratidão à família e aos seus eleitores, destacando que sentia-se honrado de estar neste cargo e está ciente de sua responsabilidade, sendo que procurará ser parceiro do Executivo na busca do melhor para Encantado.

Marino Deves (PP) que retorna ao Legislativo dirigiu-se à presidente falando que era merecedora de estar no cargo pelos seus méritos, pois a coligação que a acolheu respeita suas ideias e propostas que irão agregar junto ao Plano de Governo do prefeito Conzatti. Ressaltou ainda que quem foi ofendida foi a dignidade da mulher encantadense. Ressaltou que Jaqueline irá engrandecer a sua coligação e deu-lhe boas vindas a um novo tempo e uma nova construção de governo, que pensa diferente.

Marino ainda falou sobre o valor de R$ 1 milhão que já está depositado na conta da saúde para o Centro de Reabilitação, o qual deverá ser modelo em atendimento regional.

Diego Pretto (PP), assumindo pela primeira vez, em sua fala diz que buscará honrar o caminho trilhado por seu bisavô Augusto Pretto, seu avô Severino Augusto Pretto e seu pai Irno Augusto Pretto, que mais que uma tradição representa a responsabilidade de trilhar o caminho do bem comum. Ressaltou seu respeito às famílias que acreditam no trabalho comunitário. Agradeceu aos seus 563 eleitores e dedicou esta primeira tribuna aos seus pais e familiares, destacando que dedicará seu esforço para um futuro melhor para todos.

Ao subir à tribuna Volmir Kunsler (PMDB), agradeceu seus eleitores e falou de sua emoção e alegria em usar pela primeira vez a tribuna. Volmir dirigindo-se ao vereador Sander (PP) disse que o objetivo do seu partido é a união, mas que infelizmente as coisas começaram pelo caminho errado, porque tiveram diversas reuniões entre os vereadores da sua coligação, onde cada um posicionou-se colocando que todos fariam o papel da oposição na Câmara. “Há boatos que não nos unimos, não conversamos, não se abriu espaço, mas abriu-se o espaço sim, a cada um”, diz o vereador. Relatou todas as reuniões realizadas em que trabalhou-se a mesa diretora, e que a maioria abriu o voto para o Valdecir. Numa reunião posterior, abri mão de ser presidente, pois como o mais votado tinha a preferência, mas na vida tem que se ter experiência para realizar um bom trabalho, por isso abdiquei. Nesta mesma reunião na casa do Moacir Tramontini, o PDT e o PTB exigiram um ano para cada partido na presidência, só que na primeira reunião haviam combinado de 8 meses cada, mas como a legislação não permite, decidiu-se que no 1º e no último ano seria um partido e nos outros dois anos, 6 meses cada vereador. Ficou decidido que o PDT e PTB definiram quem assumiria. Volmir ressalta que um fator importante é que todas as reuniões eram realizadas somente com os vereadores , mas na última reunião na casa do vereador Celso, para surpresa de todos, a vereadora Jaqueline foi acompanhada pelo irmão. Ela pediu a palavra e colocou como imposição o seu nome para a presidência, ressaltando que seu partido queria que ela fosse a presidente. A partir deste momento, os ânimos se alteraram, coisas foram ditas que não deveriam, pois vínhamos numa caminhada e o irmão acabou se metendo. A sociedade tem que saber da verdade. Foi decisão certa ou errada, foi da vereadora Jaqueline Taborda, pelo que sei o partido não apoia esta decisão, essa é a nossa informação. Precisava fazer este esclarecimento claro e correto, dizendo que tudo tinha para dar certo, vereador Sander, mas fica difícil, no dia da eleição da mesa diretora, a nossa vereadora que por 20 dias ficou incomunicável, toma esta atitude. Dirigindo-se para Jaqueline, Volmir disse que aprendeu em casa com a família e nos seus 31 anos de serviço público, que quando você promete algo, mantenha a sua palavra, além de ser importante para seu caráter é muito importante aos 6.538 elelitores que acreditaram em você e na nossa coligação”, finaliza o vereador.

O novato Valdecir Cardoso (PP) agradeceu seus votos e disse que trabalhará para o crescimento e desenvolvimento de Encantado. “É chegada a hora de esquecer siglas partidárias e erguer uma única bandeira, a de Encantado”, diz o vereador.

Andressa de Souza a Yê (PMDB) destaca a “trairagem e a falta de respeito” à coligação e ao povo de Encantado que elegeu a nova presidente, ressaltando que não julga somente ela, mas sim quem está por trás desta articulação. “Não tem como ter paz, fomos traídos no dia da posse”. Ao olhar a plateia e os risos irônicos finalizou dizendo que ama política, mas odeia a politicagem.

Valdecir Conzatti (PMDB), calmo em seu pronunciamento, iniciou dizendo que “político que não tem palavra, na política tem vida curta”. Ressaltou o clima hostil e negativo que se instaurou sobre a Casa, o qual não era necessário. Relembrou a primeira reunião após a derrota da coligação que aconteceu em clima harmonioso, onde eleitos e presidentes de partidos se reuniram para avaliar o pleito e destacar que a Câmara de Vereadores foi legitidamente ELEITA para ser oposição, ”o prefeito Adroaldo lá no Executivo e nós aqui no Legislativo”.” O poder tem seu ônus e tem seu bônus”. Conzatti destaca que a atitude da vereadora fez com que vários integrantes de seu partido PDT solicitassem sua desfiliação. Ele cobra do PDT uma explicação aos eleitores e não aos vereadores.

A última a se pronunciar foi a presidente do Legislativo Jaqueline Taborda (PDT), que no momento em que sobre a tribuna, os vereadores do PMDB e PTB se retiram do plenário acompanhados por uma parte da plateia. Jaqueline inicia seu pronunciamento agradecendo a Deus que lhe guia e começa a sua manifestação: “Quero aqui deixar bem claro a toda a comunidade de Encantado, que neste exato momento em que a presidente sobe para se pronunciar todos os vereadores do PMDB e PTB se retiram desta Casa Legislativa com total falta de respeito. Essa é a forma de diálogo que esses meus companheiros tinham comigo . Afirmo que todos, independente de partido, terão aqui uma representante incansável na luta pela coletividade. Essa é uma obrigação enquanto vereadora. Estarei de olhos abertos a todos os atos praticados pelo Executivo, observando o prefeito e vice no cumprimento de seus deveres, observando os princípios da legalidade e moralidade administrativa. Serei parceira de todos os projetos em benefício da comunidade. “Eu não sei o porquê de tanta raiva, tanto rancor dos meus colegas companheiros. Por eu ser uma mulher, talvez? Jovem demais, por estar presidindo esta casa! Eu volto aqui a reafirmar que TODAS as minhas decisões tomadas passaram pela executiva do meu partido, PDT.

Agora, quanto às ofensas aqui proferidas, as ameaças contra uma mulher, digo que eu não tenho medo. Eu tenho as minhas convicções e entrei na política não para defender interesses de um grupo político ou defender interesses individuais, mas sim os interesses da comunidade encantadense.

Quando foge deste objetivo, de interesses da coletividade, eu tô fora, eu caio fora. Eu não defendo nenhum interesse coletivo ou individual. Posso sofrer retalhação pública, como estão vendo, atitudes essas que a plateia presenciou, intimidações, ameaças, ofensas, enfim sou mulher, mas não vou me intimidar a essas difamações como é de praxe de alguns partidos políticos. Eu não abro mão de legislar e defender o interesse do povo de Encantado. Agora deixo aqui um alerta para a comunidade encantadense. Analisem e busquem a verdade, a verdade dos fatos. Estarei disponível nas redes sociais, nesta casa, para esclarecer qualquer assunto inclusive com documentos, gravações que mostram as atitudes tomadas pelos meus companheiros as quais revelam que não tivemos nenhum diálogo e sim agressões, ameaças, difamações que qualquer mulher presente aqui nesta plateia, se lesse ou ouvisse o que falaram se retirariam com vergonha na cara. Prezo a visão política de uma união nesta casa, pois o povo está cansado de brigas, é situação, oposição, maioria, minoria. O que isso interessa à comunidade? Eu não entrarei neste jogo! Não entrarei. Eu declaro aqui que o PDT não é oposição, não é situação, o PDT, eu Jaqueline Taborda, na qualidade de presidente do Legislativo, sou a posição do povo de Encantado. Entrei de forma legítima nesta casa, buscando trabalhar de forma séria , transparente, representando nossos cidadãos. Não permitirei a falta de respeito com a Casa do Povo. E digo mais, o que estão acostumados a ver nesta casa, a retirada dos vereadores, o descaso, a falta de respeito, isso não vai mais acontecer. Não permitirei em respeito ao podo de Encantado. Passado isso a estes que me ofenderam, que se retiraram do plenário, as pessoas da cidade que estão comigo se quiserem brigar vão brigar com o meu dedo”, finaliza a presidente.