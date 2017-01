Jaqueline Taborda esclarece “tensões” de início de mandato

A posse dos vereadores eleitos e reeleitos no pleito de outubro de 2016, realizada no domingo, dia 1º de janeiro, veio acompanhada de um clima de tensão na Câmara de Vereadores de Encantado. A vereadora Jaqueline Taborda (PDT), eleita pela coligação PMDB / PDT / PTB / PSB / DEM, dividiu opiniões ao assumir a presidência da casa, depois de vencer a disputa contra Valdecir Gonzatti (PMDB). Apesar de terem apoiado o mesmo candidato majoritário na eleição, PDT e PMDB se dividiram na escolha da mesa diretora. Jaqueline contou com o apoio dos vereadores Diego Pretto (PP), Marino Deves (PP), Luciano Moresco (PT), Valdecir Cardoso (PP) e Sander Bertozzi (PP).

A primeira sessão ordinária do Legislativo ocorreu no dia 02 de janeiro. A presidente recebeu a reportagem do Jornal Antena no decorrer da semana, quando explicou os acontecimentos. Ontem, dia 5, Jaqueline convidou a imprensa regional para um coletiva, onde novamente expôs o seu posicionamento. Junto com ela o presidente do PDT Selmar Klunk, dando sustentação a decisão tomada pela vereadora.

Qual o teu posicionamento enquanto vereadora?

Eu sempre tive uma posição de que a Câmara de Vereadores não deveria ser situação ou oposição. Para o povo não interessa se é maioria ou minoria. Eu não concordo com a oposição feita sem propósito, trancar projeto por trancar. No momento em que se é eleito, é para representar o povo. É necessário fiscalizar, administrar, zelar pela coisa pública. Isto não deve ser posição só minha, mas de todos, independentemente do vereador, da pessoa e do partido.

O que aconteceu durante a campanha para dizerem que estavas trabalhando para o outro lado?

Na minha campanha, no momento de fazer a coligação, nós (PDT) sentamos com PMDB, que sugeriu o nome do Baixinho, na época sem vice. O Adroaldo (Conzatti), que também era candidato, também queria sentar com o PDT. Algumas pessoas, não queriam esta conversa. Nós, PDT, estávamos em coligação com o PMDB. Só que eles tinham como se nós também fôssemos PMDB e não poderíamos ouvir outra proposta. Ai já houve uma intriga.

Ouvimos e então foi decidido, por maioria, que iríamos ficar com o PMDB. Fizemos a coligação. Fizemos campanha para o Baixinho. Eu não tenho medo de dizer que fiz campanha para o Baixinho. Vocês podem visitar as pessoas que eu visitei e ver que pedimos votos para o Baixinho. Mas tem um detalhe: alguns eleitores votavam em mim e não queriam votar no PMDB. O que tu vai fazer? Tu vai brigar com teu eleitor? Não. A decisão é dele. O que eu conseguia reverter, eu revertia, mas em alguns casos eu não podia fazer nada. Ali começou uma perseguição. Começaram boatos de que eu estava buscando votos para o 45, de que a Jaqueline era do 45. Em um grupo no WhatsApp dos pré-candidatos, no qual eu também participava, começaram a me detonar, afirmando que eu era do 45. Nos comícios, eu precisava sempre ir acompanhada, porque algumas mulheres queriam me agredir. Eu não podia nem falar. Eu sempre pedia voto para o Baixinho, em comícios, vídeos na internet, tudo, então era um absurdo isso. Algumas coisas eu gravei, algumas acusações. Eu não retrucava, deixava passar. Em um dos bandeiraços, passa um carro de alguém com o meu adesivo mas sem o número 15, porque votava em mim, mas não votava no Baixinho. Eu nem sei de quem é este carro, mas chegaram a acusar de que era do meu irmão. Era só olhar a placa e ver de quem era. Esta pressão começou na campanha. No grupo diziam “todos contra ela”. Em outro momento, eu encontrei o Enoir Cardoso (PP) em um batizado depois das eleições e o cumprimentei pela vitória. Um eleitor pediu para tirar foto e eu meia sem jeito tirei. O pastor publicou esta foto, que depois eu tive que tirar, porque as pessoas caíram em cima. Eu não retruquei nada, fui segurando.

No dia da eleição, dia 2 de outubro, começaram a me ligar, me chamando de traidora, de traíra, dizendo que eu estava pedindo voto para o Conzatti. Um cabo eleitoral meu me mandou uma mensagem perguntando se eu sabia sobre um áudio que estava circulando. Que áudio? Um áudio publicado no grupo dos coordenadores de campanha do Baixinho. Fiquei louca. Escutem o que dizia o áudio {ela o reproduz} “Informação quente, agora, ali do posto Filter RodOil. A Jaque pediu pro frentista ontem a noite, lá embaixo no Navegantes, não pediu voto para ela, pediu voto para o 45. E pode ir lá na casa do pastor Valdir {pastor Alexandre, ela quis dizer, corrige). Pediu pra todo mundo apoiar o 45. Não pediu voto para ela, pediu para o 45”. Isto me subiu o sangue, porque eu comecei a perder os cabos eleitorais. Eu fui no comitê, no dia da eleição. Até deveria ter feito um registro, mas não fiz. Lá no comitê eu disse. “Olha, eu segurei até aqui. Eu não revidei, mantive uma postura. Eu pedi voto para o Baixinho, para o Jonas. Fiz tudo certinho. Agora a coordenação sempre soube disso. Porque não tirou isso aqui? Eu quero que vocês tirem isso agora do grupo”. Me disseram assim: “Ah Jaqueline, a tua campanha nós seguramos até aqui. Todo mundo dizia que tu estava pedindo voto pro 45 tu não era nem pra falar em comício”. Eles se alteraram. Acabou em confusão e nos expulsaram do comitê. Isso no dia da eleição.

Passada a eleição, fui eu, de novo, sentar com eles. Fomos para as reuniões, para as negociações. Primeira reunião. “O Valdecir Gonzatti disse assim: vamos fazer reunião só entre nós vereadores, nada de partido, só entre nós”. Ok. Ele sugeriu que como estávamos em seis vereadores eleitos, oito meses cada um na presidência”. Ótimo. Achei bem justo. Eu logo indiquei o Valdecir, que tem mais experiência, para ser o primeiro. Na segunda reunião, eles já disseram: “É o seguinte: o PMDB é o primeiro e último ano. Vocês, os outros quatro vereadores, no meio, se dividem em seis meses”. Aí eu disse não, peraí. O PDT gostaria de ter um ano, porque eu acho que nós contribuímos também para a campanha. Responderam “Vocês não fizeram nada. Vocês são partido pequeno. O PTB também pediu um ano. E eles argumentaram: “Onde está o voto dos Calvi, o voto do PTB, o voto do PDT. Nós concorremos com não sei quantos candidatos e vocês só com dois, três”. O (vereador) Moacir (Tramontini) estava junto, ele sabe disso. E continuaram “Jaqueline, aqui quem manda somos nós. Nós vamos colocar quem nós quisermos lá dentro, e as votações serão de acordo com o que dissermos. Vamos fazer oposição. Terá uma pessoa que irá ler os projetos e dizer como teremos que votar. Vamos fazer oposição assim”. E eu disse não. Eu fui eleita para quê? Pra entrar lá e ser mais uma? Não. Eu disse “O PDT quer um ano de presidência. Acho que nós temos direito, não é só vocês que têm”. O (vereador Moacir) Tramontini também se pronunciou, dizendo que o PTB também queria um ano de presidência.

Ficaram bem loucos, e disseram que nós teríamos que nos virar, e que se não nos acertássemos, seis meses no último ano cada um. Imagina! Eu ainda estou maneirando bastante. Os termos eram bem pesados. Depois de tudo o que passamos na campanha, fazendo uma campanha certa, eu já estava cansada. Conversei com o Rafael Fontana. Não tinha mais conversa. Eles falam palavrão, nos desrespeitam, diziam que eram eles que mandam. Eu não vou fazer parte disso. É defesa do interesse pessoal. Eu não precisava fazer parte da política, trabalho de advogada e pronto.

E tinha algo que o povo sempre pedia: mudança. Pediam para que não entrássemos e fossemos mais um, para não entrar e sermos subordinados aos outros. Então, eu tomei minha atitude. Conversando com o Rafael, ele disse “Vai lá e pede o primeiro ano de presidência e pede o apoio deles” e me orientou a não ir sozinha, por isso fui com meu irmão.”. Chegando à terceira reunião, eu disse. “Bom pessoal, como não tem muita conversa, vocês estão muito alterados e esta relação já está uma relação de desconfiança, eu estou lançando meu nome à presidência”. Quando eu falei isso, foi uma gritaria. Com exceção do Valdecir, que não se manifestou, todos disseram que não votavam em mim. Saí.

Lancei meu nome à presidência, pedi apoio e todos disseram que não iriam me apoiar. Eles não vieram atrás de mim. Eles começaram a ligar para alguns vereadores do PP e PT para tentar fazer uma chapa e conquistar o voto. Eu fiquei na minha. Passou um tempo, o PP sinalizou que poderia me apoiar. E nós, conversando com o PDT, não fechamos nada. Ficamos na nossa, até na sexta-feira antes da posse. O PP procurou o Moacir Tramontini para fechar uma composição com ele. O Moacir disse que ficaria ruim por ser muito em cima da hora. Não fecharam. Do sábado para o domingo, o PP sinalizou para nós. “Jaque, se tu quer realmente ser presidente, nós vamos te apoiar”. Cheguei no dia da posse sem saber certo ainda o que iria acontecer. O Valdecir me disse “Jaque, seguinte, tu vai continuar sendo nossa secretária da mesa diretora, né?”. Eu respondi “Não, Valdecir, ficou bem claro na última reunião que eu tinha lançado meu nome à presidência”. Ele perguntou com qual chapa eu iria. Foi bem no momento que já tínhamos conversado com o PP e formado uma chapa, ali no dia. Eu disse “Acabei de fechar minha chapa”.

Se eu tivesse dado minha palavra, eu ficaria com quem eu tivesse dado minha palavra.

O que pretende fazer neste ano à frente do Legislativo?

Estou buscando independência. Eu quero poder sentar à mesa e decidir em quais projetos eu voto e em quais não. Independência. O PDT quer esta independência dentro da Câmara de Vereadores. Então se tu me perguntar hoje, Jaque, tu é situação? Não. Tu é oposição? Não. É aquilo que falo desde a campanha. Amo a política e não gosto de politicagem. Estou aberta ao diálogo. Quero o melhor para o meu município.

Você tem compromisso com o atual prefeito?

Algumas pessoas me perguntam se tenho compromisso com o prefeito Adroaldo Conzatti. Não, não tenho compromisso nenhum com ele. O meu compromisso é com a comunidade. O meu dever é fiscalizar as ações dele e do Enoir para ver se estão cumprindo com o seu dever.