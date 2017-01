Conzatti assume Executivo ressaltando promessas de campanha

Com a Câmara de Vereadores lotada, a solenidade de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores de Encantado ocorreu na tarde do domingo, dia 1º de janeiro. O vereador mais votado, Marino Deves (PP) presidiu a sessão, conduzindo os demais colegas vereadores ao cargo e procedendo a eleição para a mesa diretora do ano de 2017.

Duas chapas inscreveram-se para compor a mesa diretora. Por maioria de votos, elegeu-se a Chapa 1, composta pela vereadora Jaqueline Taborda (PDT), que assume a presidência; Diego Augusto Pretto (PP), como vice-presidente; e Marino Deves (PP) como secretário; e Valdecir Cardoso (PP), como tesoureiro.

A então eleita presidente da mesa diretora conduziu a posse dos novos chefes do Executivo. O prefeito Adroaldo Conzatti (PSDB) ressaltou as metas anunciadas durante a campanha, como redução de despesas e incremento da receita. “Encantado quer mais e buscaremos mais com todo nosso esforço”, garantiu. O vice-prefeito Enoir Cardoso (PP), agradeceu ao apoio recebido para dar início a sua trajetória política “apesar de não fazer parte de uma família tradicional no meio político”.

A transmissão dos cargos ocorreu na sequência, na prefeitura, quando o ex-prefeito Paulo Costi passou as chaves do Centro Administrativo para o recém-empossado prefeito Adroaldo Conzatti e seu vice.

Foram empossados, também, os vereadores: Andresa de Souza, a Yê (PMDB); Celso Cauduro (PMDB); Conzattinho (PMDB); Luciano Moresco (PT); Moacir Luiz Tramontini (PTB); Sander Bertozzi (PP); Volmir Carlos Kunzler (PMDB). Na primeira sessão do Legislativo, o vereador Luciano Moresco pediu licença para assumir a secretaria da Fazenda, assumindo em seu lugar o suplente Joel Bottoni (PSDB).