Sandra Vian assume como prefeita

Há uma semana, o Executivo está sob o comando da presidente da Câmara de Vereadores, Sandra Vian. Ela assumiu como prefeita em exercício de Encantado na última sexta-feira, dia 16 de dezembro. Sandra comandará o município até o dia 24 de dezembro, durante as férias do prefeito Paulo Costi e do vice-prefeito José Calvi.

A transmissão do cargo feita pelo prefeito em exercício José Calvi à vereadora Sandra. Estiveram presentes os pais da prefeita em exercício, Maria Ana e Dilvo Vian, o prefeito Paulo Costi e a secretária municipal da Saúde e Meio Ambiente, Clarissa da Rosa Pretto Scatolla. “É muita emoção, alegria e uma honra muito grande poder assumir como prefeita de nosso município. Agradeço a todos que me ajudaram a vivenciar este momento”, mencionou. Conforme a prefeita em exercício ela dará andamento aos trabalhos que estão sendo realizados.

Calvi destacou que “já sabia anteriormente da vontade da vereadora Sandra assumir o Executivo. A gente se sensibilizou para proporcionar a ela essa oportunidade até porque nestes oito anos eu assumi este posto e sei o quanto é gratificante e também de muita responsabilidade ser prefeito de Encantado. Neste sentido, agradeço a comunidade pelo apoio que recebi. Desejo a Sandra sucesso. Um feliz natal e um próspero ano novo a toda a nossa comunidade”.

A prefeita em exercício fez uma análise de seu período como presidente da Câmara de Vereadores e sua experiência como prefeita. Confira:

Como foi o teu período como presidente da Câmara de Vereadores de Encantado?

Apesar de ter assumido a Câmara no período eleitoral, continuamos com todas as atividades normais no Legislativo. Somente deixei para trás a minha intenção de homenagear todos os vereadores que passaram por esta Casa Legislativa, não foi por falta de vontade, mas sim porque não tivemos tempo hábil para uma licitação para podermos abrilhantar ainda mais a Semana da Câmara e marcar os 100 anos do Poder Legislativo. Mesmo assim tive a honra de ser Presidente neste ano especial e realizar um grande evento que homenageou os ex-presidentes da Câmara ao longo desses 100 anos, algo que me orgulha muito, poder ter a oportunidade de presidir o Legislativo nessa data tão importante.

Como a senhora está recebendo esta oportunidade de chefiar o município?

Está sendo uma honra sentar na cadeira do Prefeito, experiência única ocupar esse cargo tão importante, mesmo que por um curto espaço de tempo, sendo que sou a terceira mulher na história de Encantado a assumir esse posto. Agradeço ao Prefeito Paulo e ao Vice José Calvi pela oportunidade. Nestes dias como prefeita pude participar de diversos eventos e reuniões em nosso município e fora dele tendo a oportunidade de deixar a minha marca e, acima de tudo, trabalhar pelo desenvolvimento de Encantado.Também quero deixar registrada a minha gratidão a todos os que depositara em mim seu voto de confiança. Dessa experiência levo coisas boas e ruins, quando coloquei meu nome à disposição em 2012 e logrei êxito na eleição, sendo a única mulher vereadora daquela legislatura com 640 votos. Senti um imenso orgulho. Me preparei, me dediquei ao máximo nesses quatro anos a fazer o meu melhor pela comunidade encantadense, mas infelizmente não consegui me reeleger. Confesso que fiquei muito triste, mas como dizem “a urna é soberana”. O tempo foi curto, confesso que não me organizei como deveria, não pude fazer todas as visitas que gostaria, mas agradeço a todos, mais uma vez, pela oportunidade de representar cada um dos munícipes nos últimos quatro anos, e com certeza minha vida política não acaba por aqui, tenho a convicção que posso fazer ainda mais pela minha cidade.

Aproveito para agradecer aos meus colegas vereadores por ter sido eleita por unanimidade nas duas oportunidades em que fui presidente do Legislativo. Esse voto de confiança dos colegas me fez buscar o meu melhor. Aproveito também para agradecer aos servidores da Câmara: Mari, Evaldo, Chico, Lucas, Juli, Rebite e Wagner, que nunca negaram esforços para que pudéssemos fazer essa gestão com resultados.