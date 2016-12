Natal Mais Encantado segue até dia 31

Com horários diferenciados e a cidade e o comércio devidamente decorados e iluminados para o Natal, a comunidade pode aproveitar o Natal Mais Encantado, o popular calçadão. A abertura oficial do evento ocorreu na noite do último domingo, dia 18 de dezembro, na esquina da Rua Júlio de Castilhos com a Padre Anchieta. A programação é promovida pela CDL com apoio da Administração Municipal.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Marcelo Peretti; a prefeita em exercício, Sandra Vian; e o vereador Sander Bertozzi, que está presidindo a Câmara de Vereadores, durante o período em que Sandra está à frente do Poder Executivo, devido às férias do prefeito Paulo Costi e do vice-prefeito José Calvi. Na ocasião, a prefeita em exercício fez a entrega da chave da cidade ao Papai Noel, que chegou em um luxuoso “calhambeque” acompanhado por suas ajudantes.

A programação do Natal Mais Encantado contou ainda com show da Orquestra Municipal de Encantado, que se apresentou na noite de terça-feira (20), Duda e Dangelo, na quarta-feira (21) e da Banda Entrevero, que reuniu o público na noite de quinta-feira (22). A programação de shows encerra na noite de hoje, dia 23 de dezembro, com Gustavo Matje, que se apresenta às 22h.

A programação é promovida pela CDL com apoio da Administração Municipal e estende-se até o dia 31 de dezembro com shows e horário diferenciado de atendimento do comércio encantadense. O comércio segue com horário diferenciado até o final do mês. Hoje, dia 23, o atendimento ocorre das 8h30min às 11h45min e das 13h15min às 22h. Amanhã, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o comércio encantadense estará aberto das 8h às 12h e das 13h30min às 17h. No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, o horário de atendimento do comércio será das 8h às 12h.